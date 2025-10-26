HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump

Dương Ngọc - VGP

(NLĐO)- Tổng thống Donald Trump vui vẻ nhận lời mời thăm Việt Nam, đồng thời cho biết ông rất mong muốn và sẽ thu xếp thời gian đến thăm Việt Nam.

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại thủ đô Kualua Lumpur của Malaysia, chiều 26-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp xúc ngắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ lần thứ 13.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Mỹ lần thứ 13. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam mời Tổng thống Donald Trump thăm Việt Nam.

Tổng thống Donald Trump vui vẻ nhận lời, đồng thời cho biết ông rất mong muốn và sẽ thu xếp thời gian đến thăm Việt Nam.

Trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Mỹ thu xếp chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng thống Donald Trump đề nghị phía Việt Nam sớm thông báo cho phía Mỹ và bày tỏ mong muốn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cũng đến thăm Mỹ vào thời điểm thích hợp cho cả hai bên.

Tại cuộc tiếp xúc, hai nhà lãnh đạo thống nhất sẽ quan tâm thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, trong đó có việc sớm ký kết Hiệp định Thương mại Đối ứng giữa Việt Nam và Mỹ theo hướng công bằng, bình đẳng, thúc đẩy đầu tư của Mỹ vào Việt Nam.

Theo đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Donald Trump phản hồi tích cực và ghi nhận đề nghị công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xuất khẩu chiến lược D1, D3 và chỉ đạo các quan chức cao cấp Mỹ như Bộ trưởng Tài chính, Đại diện Thương mại đang có mặt tại Hội nghị sớm phản hồi về các vấn đề này cho Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Mỹ lần thứ 13. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam đánh giá cao vai trò của Tổng thống Donald Trump trong việc thúc đẩy giải quyết hòa bình các điểm nóng xung đột trên thế giới vừa qua.

Cuộc gặp bên lề Hội nghị ASEAN - Mỹ giữa hai nhà lãnh đạo dù ngắn nhưng thể hiện sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và thống nhất tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Cũng trong ngày, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc gặp song phương với Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer để thảo luận định hướng triển khai Tuyên bố chung Việt Nam - Mỹ về khuôn khổ Hiệp định Thương mại Đối ứng công bằng và cân bằng; đồng thời gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Jacob Helberg để thảo luận về quan hệ thương mại giữa hai nước và khả năng hợp tác trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và đối tác chuỗi cung ứng, cũng như khả năng ký kết Bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực này.

Việt Nam lên tiếng việc Campuchia và Thái Lan ký văn kiện hòa bình

Việt Nam lên tiếng việc Campuchia và Thái Lan ký văn kiện hòa bình

(NLĐO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: Việt Nam quan tâm và hoan nghênh Campuchia và Thái Lan ký văn kiện hòa bình.

Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm chính thức Anh

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Việt Nam và Mỹ công bố Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng

(NLĐO) - Ngày 26-10, Việt Nam và Mỹ đã đồng ý công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng

thủ tướng phạm minh chính Hội nghị cấp cao ASEAN Tổng thống Mỹ Donald Trump
