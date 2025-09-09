Phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ ở Nhà hát Thành Phố ngày 9-9, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết qua 30 năm đồng hành, nhiều dấu mốc mới trong quan hệ ngoại giao đã được thiết lập giữa Việt Nam - Mỹ.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu ngày 9-9

Trong đó, nổi bật là việc hai nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2013; nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vào tháng 9-2023.

Tính hiệu quả, thực chất của mối quan hệ song phương ngày càng được nâng cao, thể hiện qua những con số cụ thể: Kim ngạch thương mại hai chiều tăng gần 300 lần sau 30 năm, từ khoảng 450 triệu USD năm 1995 lên 155 tỉ USD năm 2025. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 8 trên thế giới của Mỹ trong khi Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Cùng với đó, Mỹ là một trong những đối tác FDI hàng đầu của Việt Nam và là đối tác chiến lược trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng.

Các lãnh đạo và đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Theo ông Nguyễn Văn Được, TP HCM cũng chính là nơi ra đời của những mô hình hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ, điển hình như việc thành lập Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Viet Nam) hay Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, tiền thân của Đại học Fulbright Việt Nam ngày nay. TP HCM là điểm đến tin cậy của nhiều nhà đầu tư chiến lược, nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ như Intel, NVIDIA, AMD, Marvell…

Đây là những nhân tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển bền vững, hiệu quả của quan hệ hai nước, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm từng khẳng định: Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ, mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới. Tinh thần ấy không chỉ là định hướng chiến lược quốc gia, mà còn là kim chỉ nam cho TP HCM trong việc kiến tạo các cơ hội hợp tác thiết thực, sáng tạo và hiệu quả với Mỹ trong thời gian tới.

Với nền tảng vững chắc của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ, với hành trang hữu nghị, hợp tác của 30 năm phát triển quan hệ cấp địa phương, TP HCM sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Mỹ và cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư Mỹ để mở ra giai đoạn 30 năm rực rỡ tiếp theo trong quan hệ giữa hai bên, đặc biệt là trong những lĩnh vực hợp tác chiến lược như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP HCM Melissa A. Brown khẳng định sự kiện này tái khẳng định cam kết chung của hai nước đối với mối quan hệ song phương. Kỷ niệm 30 năm này đánh dấu sự khởi đầu cho thêm 30 năm nữa của sự thịnh vượng và hợp tác ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia.

Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP HCM Melissa A. Brown cho rằng sự kiện này tái khẳng định cam kết chung của hai nước đối với mối quan hệ song phương

Theo bà Melissa A. Brown, Mỹ đang dẫn đầu trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, blockchain, công nghệ lượng tử, truyền thông kỹ thuật số - những lĩnh vực chuyên môn này có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của Việt Nam. Chuyên môn của Mỹ trong các lĩnh vực năng lượng, bao gồm dầu khí, năng lượng hạt nhân và năng lượng địa nhiệt, có thể củng cố an ninh năng lượng của Việt Nam, đồng thời tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng cho các công ty Mỹ cả trong và ngoài nước.

Chính phủ và khu vực tư nhân Mỹ cam kết trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam để đạt được các mục tiêu kinh tế và tăng cường thịnh vượng cho cả hai quốc gia. Trọng tâm của mối quan hệ hai bên là giáo dục và các mối quan hệ ngoại giao nhân dân. Hàng trăm ngàn sinh viên đã tham gia các chương trình trao đổi giáo dục, xây dựng sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Những mối liên kết này chính là nền tảng cho tương lai chung Việt - Mỹ.