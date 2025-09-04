HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường xúc động gặp mặt gia đình các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng và xúc động gặp mặt đại diện gia đình, thân nhân của các cựu chuyên gia, cố vấn, cán bộ Việt Nam và Trung Quốc.

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 4-9, trong khuôn khổ các hoạt động dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp đại diện gia đình nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường xúc động gặp mặt gia đình các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường với đại diện gia đình nhân sĩ hữu nghị - tướng lĩnh cách mạng, chuyên gia, cố vấn Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng và xúc động gặp mặt đại diện gia đình, thân nhân của các cựu chuyên gia, cố vấn, cán bộ Việt Nam và Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến vì độc lập dân tộc; khẳng định đó là những người đã có nhiều đóng góp, cống hiến vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Việt Nam và quan hệ hữu nghị Việt - Trung.

Chia sẻ với gia đình các nhân sĩ, Chủ tịch nước cho biết chuyến công tác tới Trung Quốc dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới, làm việc với lãnh đạo Trung Quốc và nhiều hoạt động song phương khác với một số lãnh đạo các nước diễn ra trong thời gian ngắn và khối lượng công việc lớn, nhưng Chủ tịch nước vẫn luôn dành tình cảm, tri ân những đồng chí đã có công trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị đoàn kết Việt Nam - Trung Quốc "vừa là đồng chí, vừa là anh em" trong suốt 75 năm qua, trong đó có người thân của các đại biểu dự cuộc gặp này.

Chủ tịch nước nhắc lại, từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, khi học về lịch sử, ông đã biết đến các nhân sĩ hữu nghị tiêu biểu của Việt Nam - Trung Quốc như Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn, Đại tướng Trần Canh, Thượng tướng Vi Quốc Thanh, Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn… Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình của các đồng chí cố vấn, chuyên gia Trung Quốc từng đồng cam cộng khổ cùng nhân dân Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến. Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự hy sinh và cống hiến của những chiến sĩ Việt Nam đã tham gia Hồng quân Trung Quốc, như trường hợp Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn, người đã góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc của cả hai nước.

Chủ tịch nước cho biết mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã và đang phát triển tốt đẹp và hiện nay, trên cơ sở là Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và trong thời kỳ mới, hai nước đã nâng quan hệ Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Chủ tịch nước nhấn mạnh truyền thống đạo lý văn hóa rất tốt đẹp "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây", trong lịch sử 75 năm qua, Việt Nam luôn giáo dục các thế hệ hiểu, trân trọng, giữ gìn quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Việc giữ gìn, tăng cường quan hệ tốt đẹp hai nước có sự đóng góp rất quan trọng của những người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống, học tập tại Trung Quốc; đặc biệt những người thân của các nhân sĩ, cán bộ lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Trung Quốc như những sợi dây gắn kết chặt chẽ quan hệ tốt đẹp hai nước.

Chủ tịch nước mong muốn thân nhân các nhân sĩ hữu nghị luôn mạnh khỏe, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng của cha ông, góp phần xây dựng, tăng cường quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển, ổn định, bền vững lâu dài và hiệu quả trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng quà đại diện gia đình nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc.

Một số hình ảnh TTXVN ghi nhận:

Chủ tịch nước Lương Cường xúc động gặp mặt gia đình các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc- Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường xúc động gặp mặt gia đình các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc- Ảnh 4.

Chủ tịch nước Lương Cường xúc động gặp mặt gia đình các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc- Ảnh 5.

Chủ tịch nước Lương Cường xúc động gặp mặt gia đình các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc- Ảnh 6.

Tin liên quan

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

(NLĐO)- Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dịp tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát-xít và làm việc tại Trung Quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít

(NLĐO)- Chủ tịch nước Lương Cường sáng 3-9 đã dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường tới Trung Quốc dự kỷ niệm chiến thắng phát xít

(NLĐO)- Tối 2-9, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến Bắc Kinh dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc

Chủ tịch nước Lương Cường Việt Nam - Trung Quốc nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc
