Thời sự Chính trị

Tác giả "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" là đại biểu tiêu biểu được gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Văn Duẩn

(NLĐO) - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tác giả ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" vô cùng tự hào khi dự hội nghị gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Sáng 24-8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-025).

Tác giả "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" là đại biểu tiêu biểu được gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước- Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - tác giả ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" - là 1 trong 300 đại biểu tiêu biểu của cả nước dự buổi gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước sáng 24-8 tại Hà Nội. Ảnh: Văn Duẩn

Dự và chủ trì buổi gặp mặt có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Cùng dự có ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội… cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng và 300 đại biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tác giả "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" là đại biểu tiêu biểu được gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước- Ảnh 2.
Tác giả "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" là đại biểu tiêu biểu được gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước- Ảnh 3.
Tác giả "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" là đại biểu tiêu biểu được gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước- Ảnh 4.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam gặp mặt đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân của 34 tỉnh, thành. Ảnh: Quang Vinh

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cảm thấy vô cùng tự hào

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - tác giả ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" với 6 tỉ view - là 1 trong 29 đại biểu của TP HCM vinh dự được tham dự sự kiện.

Trao đổi với Báo Người Lao Động tại hội nghị, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết bài hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" được thành công, được mọi người yêu mến, đối với anh là một niềm vui. Khi ca khúc này được các lực lượng, các bộ, ban, ngành, địa phương và các lãnh đạo biết đến và trân trọng, "đối với tôi đó là một niềm tự hào bởi trong quá trình làm nghề, đó là lý tưởng cuối cùng mà tôi có thể mong đạt tới, là một bài hát của một nhạc sĩ có thể được sống ở trong lòng của nhân dân, của đất nước, nhất là hôm nay tôi được tham dự buổi gặp mặt này" - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ.

Chủ nhân ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" chia sẻ rằng anh không nghĩ là mình có dịp để được mời dự hội nghị vô cùng ý nghĩa này với tư cách là 1 trong 300 đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, được gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. "Đây sẽ là động lực để tôi tiếp tục viết những bài hát mới về quê hương, đất nước và để lan tỏa những thông điệp nhân văn" - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói.

Cảm nhận về không khí của Thủ đô trong những ngày hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết mọi người háo hức không chỉ là trên mạng xã hội mà còn khắp các phố, phường. "Đây là ngày lễ lớn nhất của nước mình trong nhiều năm gần đây. Đời người chắc chỉ có một lần như vậy" - nhạc sĩ nói.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 là dịp để mình có thể bày tỏ lòng yêu nước, không chỉ là bằng việc đón xem, hưởng ứng các concert quốc gia hay xem diễu binh, diễu hành, mà hãy thể hiện bằng chính hành động thiết thực của mình trong tương lai, ví dụ: Học tập tốt hơn, làm việc tốt hơn, cống hiến nhiều hơn.

