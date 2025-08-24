HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch nước và Thủ tướng cùng gặp mặt 300 đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân

Văn Duẩn

(NLĐO) - Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt 300 đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân.

Sáng 24-8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Chủ tịch nước và Thủ tướng cùng gặp mặt 300 đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Dự và chủ trì buổi gặp mặt có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Cùng dự có ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị; ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng.

Chủ tịch nước và Thủ tướng cùng gặp mặt 300 đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân- Ảnh 2.
Chủ tịch nước và Thủ tướng cùng gặp mặt 300 đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân- Ảnh 3.
Chủ tịch nước và Thủ tướng cùng gặp mặt 300 đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân- Ảnh 4.
Chủ tịch nước và Thủ tướng cùng gặp mặt 300 đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân- Ảnh 5.

Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước lắng nghe ý kiến tâm huyết, trách nhiệm

Hội nghị có sự tham dự của 300 đại biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó có 19 đại biểu nguyên là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch, Bí thư thứ nhất của 5 tổ chức chính trị - xã hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; 6 đại biểu là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang; 32 đại biểu là cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong đó có 15 đại biểu là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố; 100 đại biểu là các vị chức sắc tôn giáo; 102 đại biểu là người dân tộc thiểu số; 30 đại biểu là nhân sĩ, trí thức, chuyên gia, nhà khoa học; 5 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài; 29 đại biểu là doanh nhân đồng thời cũng là những nhà hoạt động xã hội tích cực, 77 đại biểu là công nhân, nông dân, cựu chiến binh; 126 đại biểu là nữ giới.

Cuộc gặp mặt ngày hôm nay là dịp để mỗi đại biểu cùng ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc và cũng là dịp để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến, đóng góp to lớn các giai tầng trong xã hội, của đồng bào chiến sĩ, các dân tộc, tôn giáo và cộng đồng người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lắng nghe những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc, tôn giáo và kiều bào; đồng thời chia sẻ một số thông tin về tình hình trong nước và quốc tế thời gian qua. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết; tạo hiệu ứng lan tỏa, truyền cảm hứng, góp phần tạo khí thế mới, động lực mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân Chủ tịch nước Thủ tướng Chính phủ Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
