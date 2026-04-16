Kinh tế

Chủ tịch Phát Đạt giải thích lý do đề xuất di dời Trường Đại học Bách Khoa TPHCM

Sơn Nhung

(NLĐO) - Ông Nguyễn Văn Đạt cho rằng doanh nghiệp chỉ đề xuất di dời Trường Đại học Bách Khoa TPHCM, còn việc phê duyệt thuộc thẩm quyền cơ quan chức năng

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra sáng 16-4, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR), lên tiếng về đề xuất di dời Trường Đại học Bách Khoa TPHCM ở số 268 Lý Thường Kiệt.

Trả lời thắc mắc của cổ đông, ông Đạt cho rằng việc di dời các trường đại học, cao đẳng và bệnh viện ra khỏi khu vực trung tâm là cần thiết và phù hợp với chủ trương của Chính phủ. 

"Doanh nghiệp chỉ tham gia đề xuất, còn việc phê duyệt thuộc thẩm quyền cơ quan chức năng. Nếu Phát Đạt không thực hiện thì cũng sẽ có doanh nghiệp khác tham gia" - ông nói.

Trước đó, trong văn bản gửi Chủ tịch UBND TPHCM, Phát Đạt đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu đất tại số 268 Lý Thường Kiệt sau khi di dời, nhằm phù hợp với định hướng phát triển đô thị.

Theo doanh nghiệp, việc di dời không chỉ đơn thuần là chuyển địa điểm mà còn góp phần giải bài toán ùn tắc giao thông và tái cấu trúc nội đô. Việc giảm mật độ sinh viên tại khu vực trung tâm được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực đáng kể lên hạ tầng hiện hữu.

Song song đó, khu "đất vàng" tại số 268 Lý Thường Kiệt được công ty đề xuất nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch để phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại của TPHCM trong giai đoạn 2026-2030. Phát Đạt cam kết tự chi trả toàn bộ chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khẳng định đủ năng lực triển khai dự án.

Chủ tịch Phát Đạt tôi bán cổ phiếu không vì mục đích cá nhân - Ảnh 1.

Chủ tịch Phát Đạt phát biểu tại đại hội

Cũng trong phần thảo luận, cổ đông cũng đặt câu hỏi về giao dịch cổ phiếu của ông Đạt, đặc biệt là việc đăng ký mua thêm 3 triệu cổ phiếu PDR khi giá ở mức thấp (15.000 – 16.000 đồng/cổ phiếu) và khả năng bán ra khi giá tăng.

Ông Nguyễn Văn Đạt cho biết bản thân ông cũng trăn trở khi giá cổ phiếu giảm nhưng đây là khó khăn chung của ngành bất động sản. Về nghi vấn "mua đáy, bán đỉnh", ông khẳng định việc bán cổ phiếu ở vùng giá 40.000 – 50.000 đồng/cổ phiếu trước đây nhằm mục đích hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp, không phục vụ nhu cầu cá nhân. Việc đăng ký mua lại cổ phiếu gần đây là do đã chủ động được dòng tiền.

Về hoạt động kinh doanh, lãnh đạo Phát Đạt cho biết doanh nghiệp đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhờ chiến lược linh hoạt, chủ động chuyển nhượng các dự án không ưu tiên để thu hồi dòng tiền, giảm nợ vay và cải thiện thanh khoản.

Hiện công ty đang hoàn tất thủ tục đề xuất hai dự án theo hình thức BT tại TPHCM, với tổng mức đầu tư khoảng 24.000 tỉ đồng, gồm bệnh viện 1.000 giường (9.000 tỉ đồng) và dự án đường trên cao (15.000 tỉ đồng). Theo doanh nghiệp, đầu tư hạ tầng là chìa khóa để tiếp cận quỹ đất đối ứng, tạo nền tảng cho chiến lược dài hạn.

Ngoài ra, Phát Đạt đang xin chủ trương đầu tư các khu công nghiệp tại Quảng Ngãi, Tây Ninh và Đồng Tháp với tổng quy mô hơn 2.000 ha. Doanh nghiệp dự kiến lợi nhuận quý I đạt khoảng 100 tỉ đồng, chủ yếu từ chuyển nhượng dự án Thuận An 1.

Đáng chú ý, Phát Đạt đang đàm phán mua 35% cổ phần tại dự án Eco Smart City (Khu đô thị mới Thủ Thiêm) của Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc). Nếu thành công, thương vụ này được kỳ vọng mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp.

Năm 2026, Phát Đạt đặt mục tiêu doanh thu 8.830 tỉ đồng, gấp gần 3 lần năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 868 tỉ đồng, tăng 69%.

Doanh nghiệp cũng thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 5:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thành công, công ty dự kiến thu về gần 2.000 tỉ đồng để bổ sung vốn lưu động và đầu tư vào các dự án như Han Riverside (Đà Nẵng), Đà Nẵng Centre Point; trong đó 921 tỉ đồng để mua 99% cổ phần doanh nghiệp từ ông Võ Ngọc Châu và 300 tỉ đồng để mua 50% cổ phần Công ty AKYN (dự án 239 Cách Mạng Tháng Tám, TPHCM) từ Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.


