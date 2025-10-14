Chủ tịch Quảng Trị chỉ đạo gì với 2 phường từng là trung tâm tỉnh lỵ cũ?

Quang cảnh buổi làm việc

Ngày 14-10, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đã làm việc với 2 phường Đông Hà và Nam Đông Hà để đánh giá kết quả triển khai mô hình chính quyền hai cấp và tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sau hơn 3 tháng vận hành mô hình mới, bộ máy hai phường Đông Hà và Nam Đông Hà hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu quả quản lý được nâng cao. Các thủ tục hành chính được xử lý nhanh hơn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

9 tháng đầu năm 2025, kinh tế - xã hội của 2 phường đạt nhiều kết quả tích cực, thu ngân sách đạt hơn 80% kế hoạch, riêng Nam Đông Hà vượt 94% chỉ tiêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong chủ trì buổi làm việc

Bí thư Đảng ủy phường Đông Hà Lê Quang Chiến phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 phường Đông Hà và Nam Đông Hà kiến nghị tỉnh hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và một số dự án hạ tầng... Đại diện các sở, ngành đã trực tiếp phản hồi và trao đổi, làm rõ về một số kiến nghị, đề xuất của 2 phường về các vấn đề liên quan.

Ông Trần Phong ghi nhận nỗ lực của hai phường Đông Hà, Nam Đông Hà và yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo, đồng thời giải quyết dứt điểm các hồ sơ hành chính tồn đọng, đảm bảo công việc đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị 2 địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, tăng cường quản lý đất đai, môi trường; tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, đảm bảo mức tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025.

Các sở, ngành liên quan được giao phối hợp, hỗ trợ kịp thời hai phường trong xử lý vướng mắc, những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được UBND tỉnh Quảng Trị xem xét giải quyết.

Được biết, phường Đông Hà và Nam Đông Hà được tách ra từ TP Đông Hà - là Trung tâm tỉnh lỵ của Quảng Trị (cũ) - sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7-2025.

Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị Chiều 14-10, ông Trần Phong cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong và đoàn đại biểu dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị Dịp này, đoàn công tác cũng đã dâng hương viếng các hài cốt liệt sĩ vừa được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) quy tập tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và di tích Trường Bồ Đề (phường Quảng Trị).



