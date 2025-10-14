Chủ tịch Quảng Trị chỉ đạo gì với 2 phường từng là trung tâm tỉnh lỵ cũ?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chủ tịch Quảng Trị chỉ đạo gì với 2 phường từng là trung tâm tỉnh lỵ cũ?

HOÀNG PHÚC - ĐỨC NGHĨA

(NLĐO) - Chủ tịch tỉnh Quảng Trị yêu cầu 2 phường trung tâm tỉnh lỵ cũ khắc phục tình trạng chồng chéo trong xử lý hồ sơ, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Chủ tịch Quảng Trị chỉ đạo gì với 2 phường từng là trung tâm tỉnh lỵ cũ? - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc

Ngày 14-10, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đã làm việc với 2 phường Đông Hà và Nam Đông Hà để đánh giá kết quả triển khai mô hình chính quyền hai cấp và tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sau hơn 3 tháng vận hành mô hình mới, bộ máy hai phường Đông Hà và Nam Đông Hà hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu quả quản lý được nâng cao. Các thủ tục hành chính được xử lý nhanh hơn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

9 tháng đầu năm 2025, kinh tế - xã hội của 2 phường đạt nhiều kết quả tích cực, thu ngân sách đạt hơn 80% kế hoạch, riêng Nam Đông Hà vượt 94% chỉ tiêu. 

Chủ tịch Quảng Trị chỉ đạo gì với 2 phường từng là trung tâm tỉnh lỵ cũ? - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong chủ trì buổi làm việc

Chủ tịch Quảng Trị chỉ đạo gì với 2 phường từng là trung tâm tỉnh lỵ cũ? - Ảnh 3.

Bí thư Đảng ủy phường Đông Hà Lê Quang Chiến phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 phường Đông Hà và Nam Đông Hà kiến nghị tỉnh hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và một số dự án hạ tầng... Đại diện các sở, ngành đã trực tiếp phản hồi và trao đổi, làm rõ về một số kiến nghị, đề xuất của 2 phường về các vấn đề liên quan.

Ông Trần Phong ghi nhận nỗ lực của hai phường Đông Hà, Nam Đông Hà và yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo, đồng thời giải quyết dứt điểm các hồ sơ hành chính tồn đọng, đảm bảo công việc đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị 2 địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, tăng cường quản lý đất đai, môi trường; tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, đảm bảo mức tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025.

Các sở, ngành liên quan được giao phối hợp, hỗ trợ kịp thời hai phường trong xử lý vướng mắc, những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được UBND tỉnh Quảng Trị xem xét giải quyết.

Được biết, phường Đông Hà và Nam Đông Hà được tách ra từ TP Đông Hà - là Trung tâm tỉnh lỵ của Quảng Trị (cũ) - sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7-2025.

Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị

Chiều 14-10, ông Trần Phong cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.

Chủ tịch Quảng Trị chỉ đạo gì với 2 phường từng là trung tâm tỉnh lỵ cũ? - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong và đoàn đại biểu dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị

Dịp này, đoàn công tác cũng đã dâng hương viếng các hài cốt liệt sĩ vừa được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) quy tập tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và di tích Trường Bồ Đề (phường Quảng Trị).


Tin liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ huy “chiến dịch" liên quan đến trường lớp

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ huy “chiến dịch" liên quan đến trường lớp

(NLĐO) - Hơn 3.300 tỉ đồng sẽ được đầu tư xây dựng trường học ở 15 xã biên giới Quảng Trị, mở ra diện mạo mới cho nền giáo dục nơi vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Ngọc Quang làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

(NLĐO) - Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Ngọc Quang tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

(NLĐO) - Ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, được HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quảng Trị cải cách hành chính chuyển đổi số Chủ tịch UBND tỉnh buổi làm việc trần phong đông hà chính quyền hai cấp Nam Đông Hà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo