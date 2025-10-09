Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ huy “chiến dịch" liên quan đến trường lớp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ huy “chiến dịch" liên quan đến trường lớp

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Hơn 3.300 tỉ đồng sẽ được đầu tư xây dựng trường học ở 15 xã biên giới Quảng Trị, mở ra diện mạo mới cho nền giáo dục nơi vùng phên giậu Tổ quốc.

Chủ tịch Quảng Trị: Triển khai "chiến dịch" xây dựng trường học ở 15 xã biên giới - Ảnh 1.

Cuộc họp: "Chiến dịch xây dựng trường học tại các xã biên giới"

Chiều 9-10, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện "Chiến dịch xây dựng trường học tại các xã biên giới" tỉnh Quảng Trị họp bàn về quy chế làm việc và kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng hệ thống trường học ở vùng biên.

Cuộc họp do ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì; kết nối trực tuyến đến 15 xã biên giới đất liền của tỉnh.

Theo kế hoạch, "chiến dịch" được triển khai nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. UBND tỉnh Quảng Trị đã thành lập Ban Chỉ đạo, giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm cơ quan thường trực để theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tiến độ.

Tỉnh đã gửi báo cáo đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép xây mới 10 trường phổ thông liên cấp tiểu học – THCS; đồng thời nâng cấp, mở rộng 6 trường hiện có tại 15 xã biên giới, bảo đảm mỗi xã có ít nhất một trường liên cấp với cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại.

Chủ tịch Quảng Trị: Triển khai "chiến dịch" xây dựng trường học ở 15 xã biên giới - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong kết luận cuộc họp

Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho chương trình khoảng 3.338 tỉ đồng, trong đó ngân sách trung ương chiếm 90%, phần còn lại là vốn địa phương và các nguồn hợp pháp khác. Dự án dự kiến khởi công từ năm 2025 và hoàn thành vào năm 2027, trong đó năm 2025 tập trung khảo sát, chuẩn bị đầu tư và khởi công một số công trình đủ điều kiện; hai năm sau sẽ thi công đồng loạt, hoàn thiện toàn bộ hạng mục.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và ổn định đời sống người dân ở vùng biên giới.

Ông Trần Phong giao Sở Tài chính tham mưu phương án vốn và cơ chế đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã để hoàn thiện hồ sơ đất đai, quy hoạch, thủ tục pháp lý, trình phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đặc biệt, các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Quảng Trị cần hoàn tất trước ngày 20-10-2025. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tạo đồng thuận trong nhân dân, kịp thời xử lý các trường hợp cản trở việc thi công. 



Tin liên quan

Quảng Trị đề xuất hơn 3.300 tỉ đồng xây mới, cải tạo 16 trường học vùng biên

Quảng Trị đề xuất hơn 3.300 tỉ đồng xây mới, cải tạo 16 trường học vùng biên

(NLĐO) - Quảng Trị đề xuất đầu tư hơn 3.300 tỉ đồng xây mới, cải tạo 16 trường vùng biên, nhằm bảo đảm mỗi xã có ít nhất một trường liên cấp đạt chuẩn.

Động thái bất ngờ của nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế giữa những ồn ào

(NLĐO) - Nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế gửi đơn cầu cứu chính quyền địa phương ở Quảng Trị.

Trao thưởng cho Ban chuyên án QT925.3 xuất sắc phá vụ 500 kg ma túy ở Quảng Trị

(NLĐO) - 7 giờ đấu trí giữa rừng biên giới Quảng Trị, Bộ đội Biên phòng khống chế 2 nghi phạm người Lào, thu giữ nửa tấn ma túy trong chuyên án xuyên quốc gia.

Quảng Trị xây dựng trường học chủ tịch tỉnh trần phong chính sách giáo dục trường học vùng biên Chiến dịch xây dựng trường học
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo