Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ huy “chiến dịch" liên quan đến trường lớp

Cuộc họp: "Chiến dịch xây dựng trường học tại các xã biên giới"

Chiều 9-10, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện "Chiến dịch xây dựng trường học tại các xã biên giới" tỉnh Quảng Trị họp bàn về quy chế làm việc và kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng hệ thống trường học ở vùng biên.

Cuộc họp do ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì; kết nối trực tuyến đến 15 xã biên giới đất liền của tỉnh.

Theo kế hoạch, "chiến dịch" được triển khai nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. UBND tỉnh Quảng Trị đã thành lập Ban Chỉ đạo, giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm cơ quan thường trực để theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tiến độ.

Tỉnh đã gửi báo cáo đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép xây mới 10 trường phổ thông liên cấp tiểu học – THCS; đồng thời nâng cấp, mở rộng 6 trường hiện có tại 15 xã biên giới, bảo đảm mỗi xã có ít nhất một trường liên cấp với cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong kết luận cuộc họp

Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho chương trình khoảng 3.338 tỉ đồng, trong đó ngân sách trung ương chiếm 90%, phần còn lại là vốn địa phương và các nguồn hợp pháp khác. Dự án dự kiến khởi công từ năm 2025 và hoàn thành vào năm 2027, trong đó năm 2025 tập trung khảo sát, chuẩn bị đầu tư và khởi công một số công trình đủ điều kiện; hai năm sau sẽ thi công đồng loạt, hoàn thiện toàn bộ hạng mục.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và ổn định đời sống người dân ở vùng biên giới.

Ông Trần Phong giao Sở Tài chính tham mưu phương án vốn và cơ chế đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã để hoàn thiện hồ sơ đất đai, quy hoạch, thủ tục pháp lý, trình phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đặc biệt, các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Quảng Trị cần hoàn tất trước ngày 20-10-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tạo đồng thuận trong nhân dân, kịp thời xử lý các trường hợp cản trở việc thi công.







