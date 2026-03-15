Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Thành ủy TPHCM bỏ phiếu bầu cử tại xã Hóc Môn

Sáng 15-3, tại khu vực bỏ phiếu số 14 của TPHCM (Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn), ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng tham dự tại khu vực bỏ phiếu số 14, có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Phạm Thành Kiên, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, cùng đông đảo cử tri tham gia bầu cử tại khu vực số 14.

Ngay sau lễ khai mạc, thông báo thể lệ bầu cử và nội quy phòng bỏ phiếu, kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cử tri và niêm phong thùng phiếu, đúng 7 giờ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu đã bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Chia sẻ sau khi bỏ phiếu bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vinh dự được đến xã Hóc Môn, trực tiếp bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TPHCM.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thời gian qua, với sự lãnh đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần khẩn trương, tích cực, khoa học, bài bản để chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

"Tôi hoan nghênh các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử, Tổ Bầu cử đã triển khai nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Tôi mong các đồng chí tiếp tục theo dõi sát sao chỉ đạo để cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp nhất thời gian tới" - Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo.

Gửi thông điệp đến cử tri trong ngày hội non sông, Chủ tịch Quốc hội cho biết đi bầu cử là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của công dân cả nước. Bầu cử Quốc hội khóa XVI lần này càng có ý nghĩa khi đánh dấu 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng cử tri cả nước sẽ đi bầu đông đủ, lựa chọn những người có tài, có đức, xứng đáng được bầu làm đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ vui mừng và háo hức, phấn khởi trước không khí vui tươi của ngày hội non sông được tổ chức tại đây. "Bản thân tôi với tư cách là người tham gia nhiều khóa Quốc hội, tôi cảm nhận Quốc hội và HĐND các cấp mỗi ngày đều có sự đổi mới, ngày càng hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn" - Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận.

Ông cũng cho biết Quốc hội là một "trường học lớn" dành cho những người có cơ hội tham gia. Theo ông, ai cũng mong được trở thành đại biểu Quốc hội để được học hỏi, rèn luyện trong môi trường này. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cơ hội.

"Ngay cả khi không được làm đại biểu nhưng được tham gia công tác thời gian qua, từ các hoạt động bên lề đến tiếp xúc cử tri, cũng đã là bài học rất lớn, là kinh nghiệm quý để phục vụ cho công tác và hoạt động của mình" - Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Đối với cử tri TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn bà con đi bầu cử đầy đủ để tỉ lệ cử tri đi bầu cử tại thành phố đạt mức cao nhất có thể; các đơn vị bầu cử nỗ lực, cố gắng để đảm bảo an toàn tuyệt đối, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Khu vực bầu cử số 14 tại Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn

Tiếp đó, đông đảo cử tri trên địa bàn đã lần lượt bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.



Cử tri Trương Thị Thủy (SN 1973), ngụ ấp 20, xã Hóc Môn, cho biết mỗi kỳ bầu cử đều mang đến cho bà những cảm xúc riêng, nhưng lần này bà chuẩn bị tươm tất hơn thường lệ. Trong chiếc áo dài hồng duyên dáng, bà đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm với tâm trạng háo hức.

Theo bà Thủy, ngay khi nhận được thư mời đi bầu cử, bà đã cảm thấy nôn nao, mong chờ đến ngày thực hiện quyền công dân của mình. Sáng nay, từ khoảng 5 giờ, hai mẹ con bà đã chuẩn bị, để đến điểm bỏ phiếu. "Đi bầu cử không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của mỗi người dân khi được trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình" - bà Thủy chia sẻ.

Đi cùng bà là con gái Huỳnh Kim Lộc (SN 2004). Đây là lần đầu tiên Lộc tham gia bầu cử nên cả gia đình đều rất háo hức. Bà Thủy cho biết muốn con trực tiếp cảm nhận không khí ngày bầu cử, để hiểu rõ hơn ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ công dân, từ đó thêm trách nhiệm với xã hội và tương lai đất nước.



Theo ghi nhận, khu vực bỏ phiếu số 14 được trang trí sinh động với những tấm pano, áp phích, tranh cổ động, cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Tất cả đã tạo nên một bầu không khí phấn khởi, dân chủ cho ngày hội non sông.



Tình hình an ninh, trật tự, an toàn tại khu vực bỏ phiếu được bảo đảm tốt. Tại khu vực bỏ phiếu, giao thông thông thoáng. Cử tri đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu và xếp hàng lần lượt để thực hiện việc bỏ phiếu, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật và phụ nữ có thai.