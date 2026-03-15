Cử tri cao tuổi ở TPHCM tham gia bầu cử

Dù lớn tuổi, đi lại khó khăn nhưng ông Lê Hữu Lý (84 tuổi) có mặt tại điểm bỏ phiếu (khu vực bỏ phiếu số 9, phường Thông Tây Hội) sớm nhất. Là cán bộ khu phố, công tác mặt trận hơn 30 năm và từng tham gia các tổ bầu cử đợt bầu cử trước đây, ông Lý rất phấn khởi vì công tác tổ chức bầu cử hiện nay có nhiều đổi mới, nhất là trong việc tạo thuận tiện, thuận lợi cho cử tri đi bầu.

Bên cạnh đó, thông tin các ứng cử viên cũng được phổ biến đến cử tri bằng nhiều hình thức trước kỳ bầu cử để nghiên cứu, từ đó có các lựa chọn sáng suốt. Ông Lý kỳ vọng các ứng cử viên được lựa chọn trong kỳ bầu cử này sẽ thực hiện đúng chủ trương của Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và thực hiện đúng chương trình hành động đã cam kết với cử tri.

Tại khu vực bỏ phiếu số 7 đặt ở Trường Tiểu học Đuốc Sống, phường Tân Định, TPHCM, cờ đỏ sao vàng phủ kín con đường Thạch Thị Thanh chào đón "Ngày hội non sông". Sau phần khai mạc, tại khu vực tiếp đón cử tri, thành viên Tổ bầu cử phát phiếu và hướng dẫn cử tri các bước tham gia bầu cử theo quy định. Với lá phiếu trên tay, mỗi cử tri gửi gắm trách nhiệm và niềm tin đến các ứng cử viên được lựa chọn.

Cử tri Dương Thị Bạch Lan (70 tuổi) được hướng dẫn quy trình bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 7

Chia sẻ về công tác tổ chức và kỳ vọng trong ngày hội toàn dân, cử tri Dương Thị Bạch Lan (70 tuổi) phấn khởi cho biết là người từng tham gia nhiều kỳ bầu cử, nhưng năm nay công tác chuẩn bị được thực hiện rất trang trọng, chu đáo và tỉ mỉ từ sớm. Qua nghiên cứu kỹ tiểu sử và chương trình hành động, bà nhận thấy các ứng cử viên đều có trình độ chuyên môn cao và quá trình công tác ấn tượng.

"Tôi kỳ vọng những người trúng cử sau này sẽ thể hiện rõ trách nhiệm của mình, thực sự là người đại biểu đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Mong rằng các đại biểu sẽ nỗ lực đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, giúp đời sống người dân thêm ấm no, sung sướng. Đồng thời, tôi cũng mong muốn các đại biểu giúp người dân luôn sáng suốt, tỉnh táo để không bị lung lay trước những luận điệu xuyên tạc của các đối tượng xấu" - bà Lan chia sẻ.

Tại điểm bầu cử số 2, Khu vực bỏ phiếu số 7, phường Cầu Ông Lãnh, cử tri Nguyễn Ngọc Chín (72 tuổi, ngụ Khu phố 5), cho biết đây là lần thứ 10 ông tham gia bầu cử kể từ năm 1976. Mỗi lần đi bầu cử đều mang cảm xúc đặc biệt và luôn cân nhắc kỹ để lựa chọn những người có đức, có tài đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân.

"Người dân chúng tôi rất phấn khởi để bầu ra những đại biểu Quốc hội có đức, có tài, có tâm, có tầm giúp cho Đảng, Nhà nước sâu sát với dân hơn. Người dân luôn tin tưởng ở đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là những người luôn thay mặt người dân thực hiện những hoài bão mà người dân mong muốn" - ông Chín chia sẻ.

Tại điểm bỏ phiếu số 1, xã đảo Thạnh An, TPHCM, cử tri Bùi Sấm (76 tuổi, ấp Thạnh Hòa) mong muốn nhiệm kỳ tới sẽ có nhiều chính sách đột phá cho xã đảo Thạnh An.



