Giáo dục

Chủ tịch Quốc hội Cuba ấn tượng với máy bay không người lái do sinh viên Việt Nam nghiên cứu

Huế Xuân - Huy Lân

(NLĐO) - Ông Juan Esteban Lazo Hernández, Chủ tịch Quốc hội Cuba, đặc biệt ấn tượng với máy bay không người lái (drone) do sinh viên Việt Nam nghiên cứu.

Chủ tịch Quốc hội Cuba ấn tượng với máy bay không người lái do sinh viên Việt Nam nghiên cứu- Ảnh 1.

Ngày 3-10, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM vinh dự đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đến thăm

Chủ tịch Quốc hội Cuba ấn tượng với máy bay không người lái do sinh viên Việt Nam nghiên cứu- Ảnh 2.

Vừa bước vào sảnh chính, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đã giao lưu gần gũi, thân thiện với sinh viên. Ông đặc biệt quan tâm đến các ngành nghề và nhu cầu làm việc của sinh viên sau khi ra trường.

Chủ tịch Quốc hội Cuba ấn tượng với máy bay không người lái do sinh viên Việt Nam nghiên cứu- Ảnh 3.

"Cuba đã có khoảng 50 trường ĐH với hơn 250.000 sinh viên, 250 trung tâm nghiên cứu, đặc biệt 60% nhà nghiên cứu là nữ" - Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández chia sẻ.

Chủ tịch Quốc hội Cuba ấn tượng với máy bay không người lái do sinh viên Việt Nam nghiên cứu- Ảnh 4.

Để đón chào vị khách đặc biệt, nhiều nhóm sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật đã "trình làng" những sản phẩm ấn tượng. Trong ảnh, Thanh Duy, sinh viên ngành điều khiển và tự động hóa đang lập trình lại bản đồ định vị cho robot. Đây là sản phẩm robot do nhóm nghiên cứu phát triển phần mềm. Chỉ cần vài thao tác, robot có thể hướng dẫn đến đúng nơi cần đến.

Chủ tịch Quốc hội Cuba ấn tượng với máy bay không người lái do sinh viên Việt Nam nghiên cứu- Ảnh 5.

Tại buổi tham quan, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đặc biệt quan tâm đến các loại drone do sinh viên nghiên cứu.

Chủ tịch Quốc hội Cuba ấn tượng với máy bay không người lái do sinh viên Việt Nam nghiên cứu- Ảnh 6.

Nhà trường giới thiệu máy xới, máy phát điện, các loại động cơ hiện đại... do cựu sinh viên nhà trường nghiên cứu, ứng dụng ra thị trường và xuất khẩu ở nhiều quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Cuba ấn tượng với máy bay không người lái do sinh viên Việt Nam nghiên cứu- Ảnh 7.
Chủ tịch Quốc hội Cuba ấn tượng với máy bay không người lái do sinh viên Việt Nam nghiên cứu- Ảnh 8.

Những mẫu drone mini thông minh dùng để quét bản đồ.

Chủ tịch Quốc hội Cuba ấn tượng với máy bay không người lái do sinh viên Việt Nam nghiên cứu- Ảnh 9.

Ấn tượng nhất chính là drone nông nghiệp thông minh dùng để phun thuốc trừ sâu, có tải trọng 30kg. Drone có giá 10.000 USD, trong đó 70% là của Việt Nam nghiên cứu, 30% còn lại là các bộ phận nhập khẩu từ nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội Cuba ấn tượng với máy bay không người lái do sinh viên Việt Nam nghiên cứu- Ảnh 10.

Với chuyến thăm lần này, Đoàn đại biểu Cuba bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ Việt Nam nhằm cải tiến và ứng dụng công nghệ cao vào phát triển nông nghiệp, phục vụ đời sống nhân dân Cuba. Đây được xem là sự kiện quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Cuba ấn tượng với máy bay không người lái do sinh viên Việt Nam nghiên cứu- Ảnh 11.

TS Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, khẳng định tinh thần đoàn kết giữa Việt Nam – Cuba là tài sản vô giá. Trên tinh thần đó, nhà trường luôn sẵn sàng thiết lập và thúc đẩy các chương trình hợp tác đào tạo song phương, liên kết đào tạo bậc đại học và sau đại học trong các lĩnh vực; tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên, nhà khoa học; đồng phát triển đề tài, dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, hydrogen, nông nghiệp thông minh,...

Chủ tịch Quốc hội Cuba ấn tượng với máy bay không người lái do sinh viên Việt Nam nghiên cứu- Ảnh 12.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên. Ông tin thế hệ trẻ sẽ học tập thật tốt, góp phần xây dựng Việt Nam ngày một vững mạnh hơn.


Tin liên quan

Những khoảnh khắc ấn tượng của Toàn quyền Úc với sinh viên Việt Nam

Những khoảnh khắc ấn tượng của Toàn quyền Úc với sinh viên Việt Nam

(NLĐO)-Trong chuyến thăm Việt Nam, Toàn quyền Úc Sam Mostyn dùng điện thoại lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu cùng sinh viên ĐH RMIT Việt Nam

Đoàn học sinh TP HCM thắng lớn tại cuộc thi lập trình Drone và Robot quốc tế 2024

(NLĐO)- Giải vàng bảng THCS vòng chung kết cuộc thi lập trình Drone và Robot quốc tế 2024 thuộc về hai trường THCS Trần Văn Ơn và Lê Anh Xuân, TP HCM

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM ra mắt mạng lưới đào tạo xuất sắc năng lượng xanh

(NLĐO) - Ngày 26-9, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM tổ chức lễ ký kết hợp tác mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng lĩnh vực năng lượng tái tạo.

máy bay không người lái nghiên cứu khoa học Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM sinh viên drone cuba đoàn chủ tịch Quốc hội
