Thời sự Chính trị

Mối quan hệ đặc biệt của Việt Nam - Cuba ngày càng bền chặt

Xuân Huy - Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Cuba hết sức coi trọng việc tham khảo và tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam, nhất là trong công cuộc Đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban liên nghị viện Việt Nam - Cuba, tối 2-10, tại Hội trường Thống Nhất, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã có buổi hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez.

Bày tỏ vui mừng và đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam và đến TP HCM của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang khẳng định mối quan hệ đặc biệt của Việt Nam - Cuba trong suốt 65 năm qua không ngừng phát triển, ngày càng bền chặt và trở thành mối quan hệ tiêu biểu của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung và gắn bó.

Mối quan hệ đặc biệt của Việt Nam - Cuba ngày càng bền chặt- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez

Mối quan hệ đặc biệt của Việt Nam - Cuba ngày càng bền chặt- Ảnh 2.

Lắng nghe khái quát về tình hình kinh tế - xã hội Cuba hiện nay, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nhìn nhận những khó khăn đó giống Việt Nam ở thời điểm 40 năm trước và đã từng bước nỗ lực vượt khó vì cuộc sống và hạnh phúc của người dân.

Tích cực tham gia hợp tác với các đối tác của Cuba

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, Cuba đã và đang có những đánh giá rất đúng đắn trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đó là lương thực, năng lượng; đồng thời nhấn mạnh phương thức hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam đang từng bước giúp người dân Cuba có thể tự sản xuất ra lúa gạo năng suất cao trong tương lai.

Liên quan đến hợp tác kinh tế giữa hai nước, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trân trọng cảm ơn Cuba đã dành những cơ chế hết sức đặc biệt cho doanh nghiệp Việt Nam như miễn giảm thuế, thuê đất và tuyển dụng lao động...

"TP HCM cam kết sẽ tích cực tham gia hợp tác với các đối tác của Cuba, trong đó có vấn đề đầu tư trong thời gian tới, nhất là dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Fidel Castro" - Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Mối quan hệ đặc biệt của Việt Nam - Cuba ngày càng bền chặt- Ảnh 3.

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cuba đặc biệt đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2.12.1960-2.12./2025)

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội Cuba, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez cám ơn lãnh đạo TP HCM đã dành thời gian tiếp đoàn, chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, phát triển Thành phố thành đầu tàu kinh tế của cả nước.

Thông báo về tình hình và những khó khăn, thách thức mà Cuba đang gặp phải, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez cho biết, các chính sách và giải pháp mà Đảng, Nhà nước Cuba đang triển khai nhằm ổn định, phát triển kinh tế xã hội và cải thiện đời sống của người dân. Do vậy, Cuba hết sức coi trọng việc tham khảo và tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam, nhất là trong công cuộc Đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt từ 58% hộ nghèo năm 1993 đến cuối năm 2024 đã kéo giảm còn xuống 2%.

Thông tin những chính sách mà Đảng, Nhà nước Cuba dành cho doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez mong muốn các nhà đầu tư Việt Nam cũng như TP HCM tiếp tục quan tâm mở rộng, nâng cao hiệu quả đầu tự ở các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, công nghệ sinh học và y tế, khoa học - công nghệ...

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez cũng trân trọng cám ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, trong đó có TP HCM đã và đang phát động phong trào ủng hộ nhân dân Cuba thông qua chương trình vận động với chủ đề "65 năm Nghĩa tình Việt Nam - Cuba" trong khuôn khổ Năm hữu nghị Việt Nam-Cuba 2025, nhằm giúp Cuba vượt qua khó khăn kinh tế, thiên tai...

Mối quan hệ đặc biệt của Việt Nam - Cuba ngày càng bền chặt- Ảnh 4.

Quan hệ chính trị-ngoại giao tốt đẹp, đoàn kết gắn bó tin cậy giữa hai nước đã đạt mức độ phát triển mới, sâu sắc và thực chất trên cả ba kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân

Mối quan hệ đặc biệt của Việt Nam - Cuba ngày càng bền chặt- Ảnh 5.

Chủ tịch Quốc hội Cuba khẳng định, Cuba coi trọng sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào quá trình cập nhật mô hình kinh tế; đánh giá cao kết quả hỗ trợ và hợp tác của Việt Nam trong việc nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp hướng tới đảm bảo an ninh lương thực, triển khai dự án năng lượng tái tạo, sản xuất hàng tiêu dùng tại Cuba...

Mối quan hệ đặc biệt của Việt Nam - Cuba ngày càng bền chặt- Ảnh 6.

Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Cuba góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ mẫu mực giữa hai nước nói chung và hai Quốc hội nói riêng


Chủ tịch Quốc hội TP HCM quốc tế hợp tác bí thư ngoại giao Việt Nam - Cuba hữu nghị
