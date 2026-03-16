Chiều 16-3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Dự kiến ngày 22-3 sẽ họp để rà soát, công bố kết quả bầu cử. Ảnh: Lâm Hiển



Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Hội nghị lần thứ 4 diễn ra trong khí thế thành công rất tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, các Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử, Tổ Bầu cử trong cả nước đã thực hiện rất nghiêm các quy định của Trung ương và Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Không phải bầu lại ở bất cứ đơn vị bầu cử nào

Theo Chủ tịch Quốc hội, thống kê sơ bộ đến nay cho thấy số lượng cử tri đi bầu cử của cả nước đạt 99,68% và không phải bầu lại ở bất cứ đơn vị bầu cử nào.

Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục tổng hợp, rà soát kỹ lưỡng để báo cáo kết quả bầu cử về Hội đồng Bầu cử quốc gia.

"Dự kiến, ngày 22-3 tới, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp để rà soát, sau đó sẽ công bố kết quả bầu cử và tiến hành các công việc tiếp theo, trong đó có việc thẩm tra, công nhận tư cách đại biểu trúng cử..."- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết

Chủ tịch Quốc hội khẳng định thành công của cuộc bầu cử là nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần tích cực, khẩn trương, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác bầu cử.

Đặt nhiệm vụ hoàn thiện thể chế phát triển lên vị trí trung tâm

Tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội đã tập trung thảo luận 3 nội dung quan trọng gồm: Tờ trình về Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Tờ trình về Đề án định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI trình Bộ Chính trị và Báo cáo sơ kết công tác quý I của Đảng bộ.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ thống nhất cao việc ban hành Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; yêu cầu các cơ quan khẩn trương hoàn thiện để ban hành Chương trình hành động của Đảng bộ Quốc hội trước ngày 23-3.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong Chương trình hành động của Đảng bộ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, Chương trình hành động của Trung ương đã xác định tầm nhìn phát triển của đất nước, bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững. Trong bối cảnh đó, Quốc hội phải đóng vai trò trung tâm trong việc kiến tạo, hoàn thiện thể chế phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình xây dựng và phát triển.

"Chương trình hành động của Đảng bộ Quốc hội phải thực sự trở thành kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới. Phải bảo đảm tính chiến lược, tính hành động và tính khả thi cao" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đặt nhiệm vụ hoàn thiện thể chế phát triển lên vị trí trung tâm của Chương trình hành động.

"Muốn phát triển đất nước thì thể chế phải được hoàn thiện. Thể chế bao gồm luật, nghị định, thông tư, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội phải giám sát xem ban hành nghị định có đúng luật không; thông tư có đúng nghị định không, hay luật ban hành một đường nhưng nghị định nằm một nẻo"- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục rà soát, làm nổi bật điểm nhấn trong Chương trình hành động là xác định nhiệm vụ hoàn thiện thể chế pháp luật là khâu đột phá chiến lược để phát triển đất nước.