Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cả nước có gần 76,2 triệu cử tri đi bầu cử, đạt tỉ lệ 99,68%

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tính đến 23 giờ 30 phút ngày 15-3, cả nước đã có gần 76,2 triệu cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đạt tỉ lệ 99,68%

Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 23 giờ 30 phút ngày 15-3-2026, cả nước đã có gần 76,2 triệu cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỉ lệ 99,68%.

Tính đến 25 giờ 30 ngày 15-3, cả nước có gần 76,2 triệu cử tri đi bầu cử, đạt tỉ lệ 99,68% - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 14 thuộc đơn vị bầu cử số 5, xã Hóc Môn, TPHCM. Ảnh: Hoàng Triều

Lào Cai là tỉnh hoàn thành bầu cử sớm nhất (17 giờ 45 phút), cùng với thành phố Huế là 2/34 địa phương đạt tỉ lệ 100% cử tri đi bầu cử.

Trước đó, trong thông tin từ Trung tâm báo chí bầu cử, tính đến 20 giờ ngày 15-3, ở các địa phương hầu hết cử tri đi bầu đạt tỉ lệ trên 99%: Hà Tĩnh 99,99%; Lai Châu: 99,97%; Tuyên Quang: 99,96%; Điện Biên 99,91%; Lạng Sơn: 99,82%; Thái Nguyên: 99,82%; Cà Mau 99,81%; Vĩnh Long: 99,67%; Cần Thơ 99,35%; Nghệ An: 99.34%; Đà Nẵng: 99,92%; Tây Ninh: 99,04%; Gia Lai: 99,02%; Quảng Ngãi: 99,01%,…

Trên phạm vi cả nước không có đơn vị bầu cử nào có tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử dưới 50%.

Đánh giá sơ bộ tình hình tiến độ bầu cử trên phạm vi cả nước cho thấy đa số các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc mặc dù có địa bàn khó khăn nhưng cử tri đã rất tích cực đi bầu cử, hoàn thành sớm với tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao, như: Lào Cai (100%); Lai Châu: 99,97%; Tuyên Quang: 99,96%; Điện Biên: 99,91%; Lạng Sơn và Thái Nguyên: 99,82%…

Bên cạnh đó, một số tỉnh, thành phố lớn có số đông cử tri (trên 3 triệu cử tri), thường xuyên có biến động,… nhưng số lượng cử tri đi bầu cao, đạt tỉ lệ trên 99%; qua đó cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các tổ chức phụ trách bầu cử tại các địa phương này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia, có thể ngày 22-3 công bố kết quả cuộc bầu cử. Sau đó, Hội đồng sẽ tổ chức họp báo để công bố kết quả. Việc triển khai thực hiện rất quyết liệt để thực hiện kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vào đầu tháng 4.

99% cử tri TPHCM đi bỏ phiếu bầu cử

99% cử tri TPHCM đi bỏ phiếu bầu cử

(NLĐO) - TPHCM có 168/168 địa phương đạt tỉ lệ cử tri đi bầu trên 95%, trong đó có 38 xã, phường có tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%

Lựa chọn những người tài đức

Mỗi lá phiếu đều gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của người dân vào tương lai phát triển mạnh mẽ của TP HCM và đất nước

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: Kỳ vọng chọn được đại biểu chất lượng

(NLĐO) - Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình bỏ phiếu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, kỳ vọng bầu được đại biểu có năng lực, đóng góp cho đất nước.

