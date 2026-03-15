Theo thông tin mới nhất cập nhật từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 15 giờ 30 chiều 15-3, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên cả nước đã đạt tỉ lệ 92,53% và đang tiếp tục tăng nhanh.

Các cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 24 phường Thanh Liệt (Hà Nội) phấn khởi nhận những lá phiếu từ bàn phát phiếu để tự tay mình bỏ vào hòm phiếu sáng 15-3-2026. Ảnh: Đào Tuyết

Trong đó, Lào Cai duy trì vị thế dẫn đầu cả nước về tỉ lệ cử tri hoàn thành bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với 99,8%; đứng thứ hai là Tuyên Quang với 99,74%; Lai Châu đứng thứ ba với 99,15%...

Theo Phó Chánh văn phòng thường trực Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Tạ Thị Yên, điều này cho thấy sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm rất cao của cử tri đối với quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

"Không khí ngày bầu cử trên phạm vi cả nước cũng đang diễn ra rất khẩn trương, sôi nổi, thể hiện được quyền làm chủ của nhân dân, nguyện vọng của nhân dân đối với việc lựa chọn các đại biểu xứng đáng vào các cơ quan quyền lực Nhà nước"- Phó Chánh văn phòng thường trực Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, tin tưởng, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, sự hưởng ứng, đồng thuận của cử tri cả nước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhất định sẽ thành công tốt đẹp.

Gửi thông điệp tới đồng bào cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Đi bầu cử là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của công dân cả nước. Bầu cử Quốc hội khóa XVI càng có ý nghĩa khi đánh dấu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

"Tôi rất tin tưởng cử tri cả nước sẽ đi bầu đông đủ, bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn những người có tài, có đức, xứng đáng bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp để đất nước chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV" - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.