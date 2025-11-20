Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam

P.Dương

(NLĐO) - Chuyến thăm khẳng định vai trò quan trọng của ngoại giao nghị viện, đồng thời làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Sáng 20-11, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và Phu nhân Shin Kyunghye đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 22-11 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và Phu nhân tại sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Ra đón đoàn ở Sân bay quốc tế Nội Bài có Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Phạm Phú Bình. Phía Hàn Quốc, có Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam.

TIN LIÊN QUAN

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik thăm chính thức Việt Nam có các Nghị sĩ: Mun Jinseog, Hwang Un ha, Yang Bunam, Mun Geumju, Lee Kiheon, Jung Eulho; Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc tới Việt Nam với lịch trình dày đặc, vào thời điểm cuối năm đem đến những kỳ vọng sâu rộng cho quan hệ ngoại giao hai nước. Nội dung các trao đổi tầm cao đều vừa là biểu tượng cho mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đang bước vào thời kỳ nở rộ, vừa mang tính chiến lược sâu sắc, tóm lại một năm thành công, tạo tiền đề cho năm tới phát triển mạnh mẽ.

Chuyến thăm khẳng định vai trò quan trọng của ngoại giao nghị viện trong tổng thể quan hệ hai nước, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Hàn Quốc trong việc làm sâu sắc và triển khai thực chất quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Hàn.

Ông Woo Won Shik sinh năm 1957; tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ông có bằng Cử nhân Kỹ thuật xây dựng, Đại học Yonsei, Hàn Quốc (1997); Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường, Đại học Yonsei, Hàn Quốc (2009).

Ông từng trải qua các vị trí công tác: Phó trưởng ban Dân quyền, Đảng Dân chủ bình dân Hàn Quốc (1998); Tổng thư ký, Hội nghiên cứu Thống nhất dân chủ hòa bình (1989-1992); Ủy viên Ban điều hành, Liên minh nhân dân vì công lý môi trường (2000-2004); Nghị sĩ Quốc hội khóa 17, 19, 20 (2004-2020); Chủ nhiệm Ủy ban đặc biệt về phát triển công nghiệp chuyển đổi năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu, Đảng Dân chủ Đồng hành (10-2018 - 5-2020); Nghị sĩ Quốc hội khóa 21 (5-2020 - 5-2024); Ủy viên, Ủy ban Kế hoạch tài chính, Quốc hội khóa 21 (7-2020); Chủ tịch Ủy ban đặc biệt phát triển cân bằng Quốc gia, Đảng Dân chủ Đồng hành (12-2020); Ủy viên Ủy ban Lao động và Môi trường, Quốc hội khóa 21 (7-2022 - 5-2024); Phó Chủ tịch thường trực, Ủy ban Xã hội, Đảng Dân chủ Đồng hành (1-2023 - 5-2024); Nghị sĩ Quốc hội khóa 22 (5-2024 - 6-2024).

Từ tháng 6-2024, ông Woo Won là Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc khóa 22.


Tin liên quan

Kỷ nguyên mới hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc

Kỷ nguyên mới hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc

Diễn đàn có chủ đề "Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong kỷ nguyên mới!"

Chương mới tươi sáng quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm thành công tốt đẹp. Hai bên đã ký kết 50 văn kiện hợp tác về nhiều lĩnh vực

Du khách Hàn Quốc cảm ơn công an Việt Nam giúp tìm lại tài sản

(NLĐO) - Du khách này đánh rơi điện thoại cùng ví da, bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và tài sản quan trọng

Hàn Quốc Chủ tịch Quốc hội Việt Nam - Hàn Quốc Đối tác chiến lược toàn diện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo