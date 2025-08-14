Chương mới tươi sáng quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 13-8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm TP Busan, dự Lễ ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan và Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác TP HCM - TP Busan.

Mở rộng không gian hợp tác

Tiếp ông Park Hyeong Jun, Thị trưởng TP Busan, Tổng Bí thư cho biết tại cuộc hội đàm cấp cao với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, lãnh đạo hai nước đạt nhận thức chung về việc ủng hộ và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hợp tác địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị TP Busan tiếp tục ủng hộ cộng đồng doanh nghiệp mở rộng đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực ưu tiên; chia sẻ kinh nghiệm mô hình phát triển, hệ thống vận hành cảng biển thông minh đặt tại một trong các khu kinh tế ven biển trọng điểm của Việt Nam; tăng cường kết nối, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp điện ảnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cảng biển Busan. Ảnh: TTXVN

Thị trưởng Park Hyeong Jun cam kết TP Busan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TP HCM và các tỉnh/thành khác của Việt Nam tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh bổ sung, góp phần thiết thực cụ thể hóa thỏa thuận cấp cao hai nước.

Tại Lễ ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan nhấn mạnh đây không chỉ là một cơ quan ngoại giao mới, mà còn là cánh cửa mở rộng, nơi bắt đầu của những hành trình mới. TP Busan có đông người Việt Nam sinh sống, học tập. Việc thành lập Tổng Lãnh sự quán thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở miền Nam Hàn Quốc.

Thị trưởng TP Busan Park Hyeong Jun nhìn nhận việc thành lập Tổng lãnh sự quán là cầu nối vững chắc đưa quan hệ địa phương mở rộng hơn nữa trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân; góp phần tạo nên những động lực mới, mở rộng không gian hợp tác hữu nghị.

Nhiều cơ hội lớn cho TP HCM - TP Busan

Tại Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác TP HCM - TP Busan, Chủ tịch Hội đồng TP Busan Ahn Seong Min bày tỏ hy vọng vào tương lai hợp tác phát triển của 2 thành phố; khẳng định sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ TP HCM để cùng nhau phát triển.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác TP HCM - TP Busan. Ảnh: ÁI VÂN

Đại diện lãnh đạo và nhân dân TP HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cho biết TP HCM đang tập trung kiến tạo và xây dựng một trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao và du lịch biển tầm cỡ khu vực và quốc tế. Điều này mở ra rất nhiều cơ hội lớn cho quan hệ hợp tác giữa TP HCM và TP Busan, trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh, như chuyển đổi số, giáo dục và đào tạo, du lịch, công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển...

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn thời gian tới, ngoài TP HCM, TP Busan tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều địa phương, nhiều thành phố khác của Việt Nam. Tổng Bí thư nhấn mạnh sự đồng hành, phối hợp của chính quyền, nhân dân TP Busan đối với TP HCM và những địa phương khác của Việt Nam chắc chắn sẽ hiện thực hóa hiệu quả những định hướng phát triển quan hệ hợp tác mà lãnh đạo hai nước vừa thống nhất.

Đầu tư xây dựng cảng biển thế hệ mới

Chiều 13-8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cảng biển Busan. Ở đây đã triển khai công nghệ vận hành cảng thông minh, tự động hóa 100%.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ ấn tượng với cách thức tổ chức, quản lý và mục tiêu phát triển cảng. Cảng Busan không chỉ là một điểm trung chuyển hàng hóa mà còn sở hữu một hệ sinh thái logistics toàn diện; động lực phát triển hạ tầng vật lý kết hợp với hạ tầng số; khoa học - công nghệ và chiến lược quốc gia kết hợp với năng lực thị trường.

Là quốc gia có biển và có vị trí địa lý trung tâm của khu vực Đông Nam Á, Tổng Bí thư rất quan tâm đến chiến lược phát triển của cảng Busan và mong muốn tăng cường hợp tác giữa cảng Busan với các cảng biển của Việt Nam; phía Hàn Quốc thúc đẩy đầu tư xây dựng cảng biển thế hệ mới tại Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM, Gia Lai, An Giang, Cà Mau… và hỗ trợ đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia vận hành cảng biển.

Hợp tác cảng biển là trụ cột chiến lược Ông Phạm Khắc Tuyên - Tham tán thương mại, Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc - nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là một dấu mốc ngoại giao quan trọng, mà mở ra một giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn giữa TP HCM với Busan nói riêng, Việt Nam với Hàn Quốc nói chung. "Từ chuyến thăm này, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng: Hợp tác cảng biển - logistics sẽ trở thành trụ cột chiến lược; thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh và bền vững; hai bên sẽ cùng hướng tới mục tiêu phát triển xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện, và nâng cao chất lượng hợp tác địa phương. Theo ông Phạm Khắc Tuyên, ngay sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Thương vụ Hàn Quốc sẽ tổ chức đưa đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia chuỗi sự kiện "Viet Nam International Sourcing 2025 - Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế" do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức ở TP HCM vào đầu tháng 9-2025. L.Thúy



