Chủ tịch Quốc hội: Đánh giá thực chất việc giải quyết những kiến nghị của cử tri

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch Quốc hội: Đánh giá thực chất việc giải quyết những kiến nghị của cử tri

Văn Duẩn

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần đánh giá thực chất việc giải quyết kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề bức thiết phát sinh.

Sáng 11-5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ Hai. Phát biểu khai mạc phiên họp Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ đây là phiên họp diễn ra ngay sau khi Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thành công tốt đẹp.

Khai mạc Phiên họp thứ Hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành với tinh thần khẩn trương, ngắn gọn, diễn ra trong sáng nay 11-5, trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 3 nội dung.

Thứ nhất, xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Đây là nhiệm vụ quan trọng, nhằm kịp thời điều chỉnh các quy định cho phù hợp với thực tiễn, thể chế hóa Kết luận của Trung ương về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ hai, xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4-2026. Nêu rõ, đây là giai đoạn chuyển giao nhiệm kỳ, cử tri đặt nhiều kỳ vọng và cũng gửi gắm không ít tâm tư, nguyện vọng, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần đánh giá thực chất việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân, nhất là những vấn đề bức thiết phát sinh trong thời gian qua.

Khai mạc Phiên họp thứ Hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh 2.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu

Thứ ba, tổng kết Kỳ họp thứ Nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Chủ tịch Quốc hội đề nghị đánh giá thẳng vào những việc làm được, chưa làm được, xác định rõ những nội dung cần điều chỉnh ngay từ Kỳ họp thứ hai, không để lặp lại tình trạng gửi chậm hồ sơ, sơ xuất trong kỳ họp thứ Nhất vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; gửi tài liệu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội cần bảo đảm về thời gian và chất lượng tài liệu. "Chúng ta phải dần đổi mới tư duy làm luật, phân rõ vai của Quốc hội, của Chính phủ, của các bộ để từ đó công tác xây dựng pháp luật ngày càng có chất lượng cao hơn".

Lưu ý, đến nay vẫn còn một số nội dung phải điều chỉnh tiến độ, lùi sang các phiên họp sau; trong đó có cả các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết đã được thông qua từ các Kỳ họp thứ 9, thứ 10 thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã rất chậm so với yêu cầu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm. Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, Văn phòng Quốc hội phối hợp, đôn đốc, theo dõi sát sao tiến độ, kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đối với những luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo quyết liệt xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết; các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản thuộc thẩm quyền quy định.

Quan điểm xuyên suốt là không để phát sinh nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành, không để khoảng trống pháp luật, luật, nghị quyết có hiệu lực thì thực hiện được ngay trong thực tế, vì hiện nay người dân và doanh nghiệp đang mong đợi sự hướng dẫn từ nghị định, thông tư để thực hiện đồng bộ...

Tin liên quan

Danh sách 18 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Danh sách 18 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

(NLĐO) - 18 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI gồm Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và 11 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự của TPHCM, Cao Bằng, Quảng Trị

(NLĐO) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự HĐND TP HCM và tỉnh Cao Bằng, Quảng Trị

Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố các quyết định về công tác cán bộ

(NLĐO) - Chiều 29-9, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị để xem xét, quyết định về công tác cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội Trần Thanh Mẫn Quốc hội khóa XVI
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo