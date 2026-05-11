Chủ tịch Quốc hội: Đánh giá thực chất việc giải quyết những kiến nghị của cử tri

Sáng 11-5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ Hai. Phát biểu khai mạc phiên họp Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ đây là phiên họp diễn ra ngay sau khi Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành với tinh thần khẩn trương, ngắn gọn, diễn ra trong sáng nay 11-5, trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 3 nội dung.

Thứ nhất, xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Đây là nhiệm vụ quan trọng, nhằm kịp thời điều chỉnh các quy định cho phù hợp với thực tiễn, thể chế hóa Kết luận của Trung ương về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ hai, xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4-2026. Nêu rõ, đây là giai đoạn chuyển giao nhiệm kỳ, cử tri đặt nhiều kỳ vọng và cũng gửi gắm không ít tâm tư, nguyện vọng, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần đánh giá thực chất việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân, nhất là những vấn đề bức thiết phát sinh trong thời gian qua.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu

Thứ ba, tổng kết Kỳ họp thứ Nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Chủ tịch Quốc hội đề nghị đánh giá thẳng vào những việc làm được, chưa làm được, xác định rõ những nội dung cần điều chỉnh ngay từ Kỳ họp thứ hai, không để lặp lại tình trạng gửi chậm hồ sơ, sơ xuất trong kỳ họp thứ Nhất vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; gửi tài liệu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội cần bảo đảm về thời gian và chất lượng tài liệu. "Chúng ta phải dần đổi mới tư duy làm luật, phân rõ vai của Quốc hội, của Chính phủ, của các bộ để từ đó công tác xây dựng pháp luật ngày càng có chất lượng cao hơn".

Lưu ý, đến nay vẫn còn một số nội dung phải điều chỉnh tiến độ, lùi sang các phiên họp sau; trong đó có cả các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết đã được thông qua từ các Kỳ họp thứ 9, thứ 10 thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã rất chậm so với yêu cầu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm. Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, Văn phòng Quốc hội phối hợp, đôn đốc, theo dõi sát sao tiến độ, kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đối với những luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo quyết liệt xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết; các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản thuộc thẩm quyền quy định.

Quan điểm xuyên suốt là không để phát sinh nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành, không để khoảng trống pháp luật, luật, nghị quyết có hiệu lực thì thực hiện được ngay trong thực tế, vì hiện nay người dân và doanh nghiệp đang mong đợi sự hướng dẫn từ nghị định, thông tư để thực hiện đồng bộ...