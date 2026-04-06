Thời sự Chính trị

Danh sách 18 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO) - 18 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI gồm Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và 11 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chiều 6-4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Danh sách 18 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quang Khánh

Theo Nghị quyết số 01/2026/QH16 về số lượng thành viên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI, thì số lượng Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI là 18 người gồm: Chủ tịch Quốc hội; 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và 11 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội khóa XVI là ông Trần Thanh Mẫn. 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; bà Nguyễn Thị Hồng.

11 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI gồm các ông, bà: Lâm Văn Mẫn, Phan Chí Hiếu, Phan Văn Mãi, Lê Tấn Tới, Nguyễn Đắc Vinh, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hữu Đông, Lê Thị Nga, Lê Quang Mạnh, Hoàng Duy Chinh, Vũ Hải Hà.

Ông Lê Quang Mạnh tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI

Cũng trong phiên làm việc chiều nay, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày 3 dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI; Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu các chức danh nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Danh sách 18 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI - Ảnh 2.

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu. Ảnh: Phạm Thắng

Danh sách Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Chủ nhiệm Ủy ban của QH khóa XVI gồm các ông/bà có tên sau:

Ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH.

Ông Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của QH.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của QH.

Ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của QH.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của QH.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của QH.

Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của QH.

Ông Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức Tổng Thư ký QH khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng QH.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng làm Phó Chủ tịch Quốc hội

(NLĐO)- Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XVI.

Ông Nguyễn Hồng Diên làm Phó Chủ tịch Quốc hội

(NLĐO)- Ông Nguyễn Hồng Diên đã được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XVI.

Ông Đỗ Văn Chiến tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

(NLĐO) - Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

ủy ban thường vụ quốc hội Quốc hội khóa XVI Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
