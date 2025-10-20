Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp thứ 10 là bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới

Sáng nay 20-10, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. Ảnh: Lâm Hiển

Tham dự Phiên khai mạc có: Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú… cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn và các Đại biểu Quốc hội thuộc 34 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ thời gian qua, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 13 vừa thành công tốt đẹp, là bước quan trọng chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đồng thời định hình tầm nhìn chiến lược, phương hướng lãnh đạo đất nước trong giai đoạn cách mạng mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10. Ảnh: Lâm Hiển

Bên cạnh đó là các hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; vì vậy, Kỳ họp thứ 10 không chỉ mang tính tổng kết nhiệm kỳ mà còn là bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới. Chủ tịch Quốc hội cho biết theo chương trình Kỳ họp, trong khoảng 40 ngày, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận và quyết định khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung có ý nghĩa quan trọng chiến lược.

Theo Chủ tịch Quốc hội, dự kiến tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 53 dự án luật, nghị quyết. "Đây là khối lượng công tác lập pháp lớn nhất trong lịch sử các kỳ họp Quốc hội, là minh chứng sinh động cho tinh thần pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của nhân dân làm thước đo của chính sách" - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội cho biết các dự án luật bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng yếu, nhiều vấn đề mới, biến động liên tục; kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, năng lượng; lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản…

Quốc hội cũng sẽ tiến hành thảo luận dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 15 của Quốc hội; xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước. Trên cơ sở đánh giá khách quan kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026, kiến nghị đề xuất một số vấn đề nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong nhiệm kỳ 2026-2031…

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ

Những ngày gần đây, nhiều tỉnh, thành phố phải hứng chịu thiên tai, bão chồng bão, lũ chồng lũ, sạt lở, ngập lụt trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân. Quốc hội xin gửi lời thăm hỏi, lời chia sẻ sâu sắc tới đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng; đồng thời biểu dương cấp ủy, chính quyền, MTTQ, lực lượng quân đội, công an, đội ngũ cán bộ ngành y tế, giáo dục, các tổ chức, cá nhân và các lực lượng khác đã không quản ngại hiểm nguy, nỗ lực cứu trợ, bố trí chỗ ở, khắc phục nhanh hậu quả, đưa các em học sinh được đến trường học tập.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, các địa phương, các ngành tiếp tục tập trung nguồn lực, hỗ trợ khẩn cấp cho vùng bị thiệt hại, đồng thời, rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước.