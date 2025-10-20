Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp thứ 10 là bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp thứ 10 là bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Kỳ họp thứ 10 không chỉ mang tính tổng kết nhiệm kỳ mà còn là bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới.

Sáng nay 20-10, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội: Bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. Ảnh: Lâm Hiển

Tham dự Phiên khai mạc có: Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú… cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn và các Đại biểu Quốc hội thuộc 34 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ thời gian qua, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 13 vừa thành công tốt đẹp, là bước quan trọng chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đồng thời định hình tầm nhìn chiến lược, phương hướng lãnh đạo đất nước trong giai đoạn cách mạng mới.

Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp thứ 10 là bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10. Ảnh: Lâm Hiển

Bên cạnh đó là các hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; vì vậy, Kỳ họp thứ 10 không chỉ mang tính tổng kết nhiệm kỳ mà còn là bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới. Chủ tịch Quốc hội cho biết theo chương trình Kỳ họp, trong khoảng 40 ngày, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận và quyết định khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung có ý nghĩa quan trọng chiến lược.

Theo Chủ tịch Quốc hội, dự kiến tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 53 dự án luật, nghị quyết. "Đây là khối lượng công tác lập pháp lớn nhất trong lịch sử các kỳ họp Quốc hội, là minh chứng sinh động cho tinh thần pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của nhân dân làm thước đo của chính sách" - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội cho biết các dự án luật bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng yếu, nhiều vấn đề mới, biến động liên tục; kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, năng lượng; lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản…

Quốc hội cũng sẽ tiến hành thảo luận dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 15 của Quốc hội; xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước. Trên cơ sở đánh giá khách quan kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026, kiến nghị đề xuất một số vấn đề nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong nhiệm kỳ 2026-2031…

Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp thứ 10 là bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới - Ảnh 2.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ

Những ngày gần đây, nhiều tỉnh, thành phố phải hứng chịu thiên tai, bão chồng bão, lũ chồng lũ, sạt lở, ngập lụt trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân. Quốc hội xin gửi lời thăm hỏi, lời chia sẻ sâu sắc tới đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng; đồng thời biểu dương cấp ủy, chính quyền, MTTQ, lực lượng quân đội, công an, đội ngũ cán bộ ngành y tế, giáo dục, các tổ chức, cá nhân và các lực lượng khác đã không quản ngại hiểm nguy, nỗ lực cứu trợ, bố trí chỗ ở, khắc phục nhanh hậu quả, đưa các em học sinh được đến trường học tập.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, các địa phương, các ngành tiếp tục tập trung nguồn lực, hỗ trợ khẩn cấp cho vùng bị thiệt hại, đồng thời, rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Với tinh thần "Đổi mới, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung cao độ, phát huy cao nhất trí tuệ, kinh nghiệm, tất cả vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân; như lời Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu sáng 2-9-2025 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử: Không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển.

Tin liên quan

Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

(NLĐO) - Sáng nay 20-10, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và dự kiến kéo dài 40 ngày làm việc liên tục.

Quốc hội sắp bầu, phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm một số lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy Nhà nước

(NLĐO)- Tại tuần làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy Nhà nước

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV dự kiến làm việc khoảng 40 ngày với 66 nội dung quan trọng

(NLĐO) - Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào sáng 20-10 và dự kiến bế mạc vào ngày 11-12. Thời gian làm việc của kỳ họp dự kiến là khoảng 40 ngày.

Chủ tịch Quốc hội Quốc hội kỳ họp thứ 10 khai mạc Kỳ họp thứ 10
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo