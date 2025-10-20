Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Mở ra chặng đường mới

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) khóa XV sẽ họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng nay (20-10), dự kiến bế mạc ngày 11-12. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa tổng kết một nhiệm kỳ với nhiều đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả vừa là sự chuẩn bị cho chặng đường mới của nhiệm kỳ QH khóa XVI.

Xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung

Theo ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH, tại Kỳ họp thứ 10, QH sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung.

Cụ thể, QH sẽ xem xét, quyết định 49 dự án luật; 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội (KT-XH), ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ QH khóa XV đến nay.

Trong 49 dự án luật được xem xét, quyết định trong kỳ họp này, một số dự luật rất quan trọng như: Luật An ninh mạng (sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 1 luật); Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Chuyển đổi số; Luật Dân số; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Thương mại điện tử; Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi toàn diện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí); Luật Viên chức (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo…

4 nghị quyết được xem xét, thông qua gồm: Nghị quyết của QH về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết 71/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo; Nghị quyết của QH về cơ chế, chính sách đặc biệt để thực hiện Nghị quyết 59/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết của QH về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 72/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Nghị quyết của QH quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Tại kỳ họp này, QH sẽ xem xét, quyết định 13 nhóm nội dung về KT-XH, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Theo đó, xem xét, quyết định các vấn đề KT-XH, ngân sách nhà nước; thông qua Nghị quyết của QH về kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành". Xem xét, thảo luận báo cáo tổng hợp việc thực hiện của các thành viên Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước đối với Nghị quyết của QH nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn; thảo luận dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của QH…

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: HỒ LONG

Đổi mới tư duy lập pháp

Ông Lê Quang Mạnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng QH, nhìn nhận khối lượng công việc tại Kỳ họp thứ 10 rất lớn, liên quan mật thiết đến tình hình phát triển KT-XH và nhiều vấn đề rất quan trọng của đất nước. Đặc biệt, việc xem xét, thông qua số lượng lớn các dự án luật, nghị quyết thể hiện sự đổi mới tư duy lập pháp, tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Những quyết sách về 13 vấn đề quan trọng của đất nước, 49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp được xem xét, thông qua tại kỳ họp này sẽ tiếp tục định hình thể chế, hoàn thiện khung khổ pháp lý, thúc đẩy đổi mới tư duy phát triển đất nước theo đúng chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

"Đổi mới tư duy pháp luật, cải cách thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kiến tạo phát triển là nhiệm vụ hết sức nặng nề, là trách nhiệm rất lớn đối với QH, các cơ quan của QH và các đại biểu QH tại kỳ họp này" - ông Lê Quang Mạnh nói.

Nhiều cải tiến, đổi mới

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Văn Hiển, Kỳ họp thứ 10 sẽ có nhiều cải tiến, đổi mới. Cụ thể, QH sẽ họp liên tục thay vì chia làm 2 đợt như thường lệ; không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn.

QH còn thay đổi cách thức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của QH về giám sát chuyên đề. Thời gian qua, QH đã tổ chức chất vấn bằng hình thức: Chính phủ, các cơ quan gửi báo cáo đầy đủ; các đại biểu gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời liên tục cho đến kỳ họp thứ 10. Tại kỳ họp này, QH sẽ tổng hợp báo cáo và bố trí QH họp một buổi về nội dung nêu trên.

Bên cạnh đó, QH sẽ rút ngắn thời gian trình bày tờ trình; bố trí trình bày lồng ghép một số báo cáo; bố trí đại biểu nghe trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận tổ, hội trường theo nhóm đối với một số dự án luật, nghị quyết, báo cáo về cùng lĩnh vực. QH cũng sẽ đẩy mạnh QH điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong mọi hoạt động.

Trước lo ngại việc gộp chung thảo luận các dự án luật sẽ khiến đại biểu khó theo dõi, thảo luận và tranh luận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường cho rằng đây là giải pháp tối ưu, khả thi nhất để hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ, chưa có tiền lệ tại Kỳ họp thứ 10, nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện các nghị quyết trụ cột được Bộ Chính trị ban hành thời gian qua. Mặt khác, Kỳ họp thứ 10 sẽ diễn ra trong 40 ngày nên không thể kéo dài hơn.

"Việc tổ chức gộp chung thảo luận các dự án luật trong cùng lĩnh vực không có nghĩa "chạy theo số lượng mà không chú ý chất lượng". Ngược lại, việc bảo đảm chất lượng các luật được QH thông qua được xem là một trong những yêu cầu cao nhất" - ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng QH Lê Quang Mạnh nhấn mạnh: "Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, khoa học; sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan của QH, Chính phủ và các cơ quan chức năng; với tinh thần làm việc nghiêm túc, đổi mới của các đại biểu, Kỳ họp thứ 10 sẽ thành công tốt đẹp".

Tuần làm việc đầu tiên: Tiến hành công tác nhân sự Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu QH Tạ Thị Yên cho biết ngay tại tuần làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 10, QH sẽ xem xét quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền, như bầu, phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt. Tại Hội nghị 12 và 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu tại kỳ họp thứ 10, QH khóa XV bầu các chức danh: Tổng Thư ký QH - Chủ nhiệm Văn phòng QH; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH; Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu QH. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã cho ý kiến nhân sự để Bộ Chính trị giới thiệu tại kỳ họp QH phê chuẩn các chức danh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.



