Đoàn công tác Cụm thi đua các LĐLĐ thành phố trực thuộc Trung ương dâng hương tri ân tại Côn Đảo

Sáng 9-1, trong không khí trang nghiêm và thành kính, Đoàn công tác Cụm thi đua các Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức lễ viếng tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương, Đền thờ Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo), tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tham dự lễ viếng có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Bùi Thanh Nhân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; cùng lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo.

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương, Đặc khu Côn Đảo

Đoàn còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo, cán bộ công đoàn các LĐLĐ thành phố trực thuộc Trung ương gồm TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.

Tại Nghĩa trang Hàng Keo, nơi yên nghỉ của hàng ngàn chiến sĩ cách mạng, đoàn đã dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ đi trước. Trong làn khói hương trầm lắng, các đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của những người con ưu tú của dân tộc, những tấm gương kiên trung đã viết nên trang sử bi hùng cho phong trào cách mạng Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Tiếp đó, đoàn đến viếng Nghĩa trang Hàng Dương, địa danh linh thiêng gắn liền với lịch sử đấu tranh bất khuất của dân tộc, nơi an nghỉ của nhiều lãnh tụ, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo công đoàn các thành phố trực thuộc Trung ương nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Bùi Thanh Nhân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ

Đoàn cũng đã đến viếng tại Đền thờ Côn Đảo, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hi sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.