Thời sự Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khai mạc IPU-152

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới.

Tối ngày 15-4 (theo giờ địa phương) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) với chủ đề "Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai". Tham dự lễ khai mạc có Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus, Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng thư ký IPU Martin Chungong, cùng hơn 60 Chủ tịch, 40 Phó Chủ tịch và hơn 1.000 nghị sĩ của gần 114 nghị viện thành viên IPU.

Ông Martin Chungong, Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), phát biểu khai mạc IPU-152. Ảnh: TTXVN

Trong thông điệp gửi tới Đại hội đồng IPU lần thứ 152, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh vai trò trung tâm của các nghị viện trong việc chuyển hóa các cam kết đa phương thành hành động cụ thể ở cấp quốc gia, qua đó củng cố hiệu quả của hệ thống đa phương. Ông đề cao hợp tác quốc tế, đối thoại và quản trị bao trùm như những yếu tố then chốt để ứng phó với các thách thức toàn cầu, và đề nghị tăng cường quan hệ đối tác giữa Liên hợp quốc và các nghị viện nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình và niềm tin của người dân.

Phát biểu chào mừng khai mạc Đại hội đồng, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus khẳng định Đại hội đồng IPU-152 là một sự kiện có tầm quan trọng lịch sử với chủ đề hết sức thời sự, không chỉ ở tầm toàn cầu mà trực tiếp gắn với những diễn biến quan trọng trong khu vực. Cộng đồng quốc tế có trách nhiệm chung trong việc xây dựng hòa bình, công lý vì các thế hệ tương lai; không chỉ thông qua các phát biểu, các sáng kiến, ý tưởng mà quan trọng hơn nữa là thông qua hành động hướng tới người dân. 

Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh cần củng cố vai trò của chủ nghĩa đa phương, xây dựng một cấu trúc quan hệ quốc tế mới theo hướng công bằng hơn, hiệu quả hơn, nhất là trong các lĩnh vực quan trọng như chính trị, hòa bình, an ninh và hợp tác kinh tế quốc tế.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch IPU Tulia Ackson bày tỏ quan ngại về tình trạnh bất bình đẳng ngày càng gia tăng, cũng như cảnh báo nghiêm trọng về khủng hoảng khí hậu và những hệ lụy lâu dài đối với tương lai nhân loại. Bà khẳng định vai trò trung tâm của nghị viện trong việc xây dựng đồng thuận, dẫn dắt chính sách và định hình các giải pháp toàn cầu, đồng thời kêu gọi các nghị viện cần xác định ba định hướng quan trọng là: thúc đẩy tính bao trùm, kiên trì đối thoại và hành động với tầm nhìn dài hạn vì các thế hệ tương lai, qua đó củng cố chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc giữ vai trò trung tâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với trưởng đoàn các nước chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Tổng Thư ký IPU Martin Chungong đề cao vai trò của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy hoà bình, hợp tác và phát triển ở các khu vực và trên thế giới, cũng như bảo đảm ngày một tốt hơn đời sống của người dân, thông qua đối thoại vào hợp tác, xây dựng lòng tin, chia sẻ kinh nghiệm. Chia sẻ về những nỗ lực của IPU, ông Chungong cho biết năm 2025, IPU đã nỗ lực thúc đẩy hợp tác liên nghị viện ở cấp độ toàn cầu và khu vực, kể cả các khu vực xung đột, cho biết sẽ tổ chức các sự kiện lớn trong năm 2026 như Diễn đàn Nữ nghị sĩ toàn cầu (6-2026 tại Serbia), Đại hội đồng IPU-153 (10-2026 tại Tanzania).

Về kết quả của IPU-152, ông Chungong kêu gọi Khoá họp thảo luận và thông qua 2 nghị quyết quan trọng về "Vai trò của nghị viện trong thiết lập các cơ chế mạnh mẽ quản lý hậu xung đột và khôi phục nền hòa bình công bằng, bền vững" và "Xây dựng một nền kinh tế toàn cầu công bằng, bền vững: Vai trò của các Nghị viện trong chống chủ nghĩa bảo hộ, giảm thuế quan và ngăn ngừa hành vi trốn thuế của doanh nghiệp".

Đại hội đồng IPU-152 sẽ họp từ 15 đến 19-4-2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng IPU-152.

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khai mạc IPU-152 do TTXVN ghi nhận:

Phiên khai mạc IPU-152. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152). Ảnh: TTXVN

Đoàn đại biểu Việt Nam dự khai mạc IPU-152. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với ông Martin Chungong, Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), tại khai mạc IPU-152. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko với đại biểu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Tulia Ackson và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Ý

Hội kiến Tổng thống Ý Sergio Mattarella, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh dù cách xa về mặt địa lý, hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng sâu sắc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Giáo hoàng Leo XIV

(NLĐO)- Chiều 11-4 (giờ địa phương), tại Tòa Thánh Vatican, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Giáo hoàng Leo XIV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường công tác Thổ Nhĩ Kỳ, Ý

(NLĐO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường dự Đại hội đồng IPU-152, tiến hành hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Ý

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh mẫn
