Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ hợp tác đa phương

Dương Ngọc

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục thể hiện sự coi trọng và đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên minh Nghị viện thế giới

Ngày 15-4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Ý, lên đường tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) và tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại IPU-152, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dự Lễ khai mạc và phát biểu tại phiên thảo luận chung về chủ đề "Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai", bày tỏ lập trường của Việt Nam đối với tình hình an ninh, chính trị và kinh tế - xã hội cũng như các thách thức của quốc tế và khu vực; nhấn mạnh yêu cầu củng cố niềm tin vào hòa bình, công lý, đề cao vai trò của nghị viện và hợp tác liên nghị viện trong giải quyết các thách thức hiện tại và định hình tương lai bền vững cho thế hệ sau; chia sẻ các thành tựu và tầm nhìn, định hướng, chiến lược phát triển đất nước, đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIV; và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và đẩy mạnh hợp tác đa phương.

Đoàn Việt Nam sẽ tham dự các phiên thảo luận tại Hội đồng điều hành, các ủy ban thường trực về các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế, phát triển bền vững, dân chủ và nhân quyền, các vấn đề Liên hợp quốc, các diễn đàn Nghị sĩ trẻ, Địa chính trị châu Á - Thái Bình Dương; tham dự và phát biểu tại tọa đàm "Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng: Góc nhìn nghị viện trong phê chuẩn và thực thi", thể hiện vai trò chủ động, trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác quốc tế về an ninh mạng, tiếp nối thành công đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội tháng 10-2025.

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ hợp tác đa phương - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến TP Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ Ảnh: TTXVN

Quốc hội Việt Nam sẽ cùng nghị viện các nước thảo luận về lộ trình nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và đẩy mạnh hợp tác đa phương; đề xuất một số định hướng, giải pháp phát huy các giá trị cốt lõi và tầm quan trọng của hệ thống đa phương, các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, tăng cường hợp tác và đoàn kết quốc tế, đẩy mạnh hợp tác liên nghị viện.

Việt Nam cũng sẽ đóng góp ý kiến đối với các dự thảo Nghị quyết của IPU-152 về chủ đề "Vai trò của các nghị viện trong việc thiết lập các cơ chế quản lý mạnh mẽ sau xung đột và khôi phục hòa bình công bằng và lâu dài" và "Xây dựng nền kinh tế toàn cầu công bằng và bền vững". Thông qua những thông điệp và đóng góp thực chất tại kỳ họp, Việt Nam kỳ vọng sẽ làm sâu sắc hơn nữa dấu ấn của Quốc hội Việt Nam tại IPU, đồng thời tranh thủ tối đa sự đồng thuận, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trong khuôn khổ IPU-152, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tiến hành nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo IPU, các tổ chức quốc tế và nghị viện các nước, trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ và hợp tác. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội sẽ có nhiều hoạt động song phương nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và nước chủ nhà như: Hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, chủ trì tọa đàm Đối thoại chính sách thúc đẩy hợp tác song phương, gặp gỡ các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, lãnh đạo địa phương...

"Chuyến công tác thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và thượng tôn luật pháp quốc tế và tiếp tục thể hiện sự coi trọng và đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với IPU; làm sâu sắc quan hệ với các nước, các đối tác qua đó tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, các nguồn lực bên ngoài để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước" - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết. 

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông và là cửa ngõ để Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Đông, Nam Âu. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 2,3 tỉ USD. Dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn rất lớn, trọng tâm là tăng cường hợp tác lập pháp, an ninh, kinh tế và nông nghiệp Halal.


