Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Ý

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Ý

Dương Ngọc

Hội kiến Tổng thống Ý Sergio Mattarella, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh dù cách xa về mặt địa lý, hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng sâu sắc.

Chiều 14-4 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ý, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Rome, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Ý Sergio Mattarella.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Ý Sergio Mattarella. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng thống Sergio Mattarella; đồng thời chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Ý đã đạt được dưới sự lãnh đạo của ngài Tổng thống. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dù cách xa về mặt địa lý, Việt Nam và Ý chia sẻ nhiều điểm tương đồng sâu sắc về văn hóa và lịch sử đấu tranh giành độc lập. Đây là những nền tảng nhằm phát huy hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước và hướng tới việc nâng cấp quan hệ trong thời gian tới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước phát huy mạnh mẽ vai trò của cơ quan lập pháp, tăng cường giám sát việc thực thi các thỏa thuận hợp tác song phương và đa phương. Đặc biệt, cần chú trọng mở rộng không gian hợp tác sang các lĩnh vực mang tính thời đại mà Ý có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: Khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Nhiệt liệt chào đón Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng thống Sergio Mattarella đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, nhấn mạnh đây là chuyến công tác của lãnh đạo chủ chốt đầu tiên của Việt Nam tới Ý sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và kiện toàn bộ máy Nhà nước. Qua Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng thống đã gửi lời chúc mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới gắn kết hai quốc gia, Tổng thống Ý đề nghị tiếp tục đẩy mạnh kim ngạch thương mại hai chiều - lĩnh vực được xem là trụ cột và còn rất nhiều tiềm năng trong quan hệ song phương. Cùng với kinh tế, Tổng thống cũng đề nghị hai nước mở rộng giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực thiết kế thời trang, văn hóa, du lịch và giáo dục...

Trao đổi về tình hình thế giới và khu vực trong bối cảnh có nhiều chuyển biến phức tạp, khó lường, Tổng thống Sergio Mattarella đặc biệt đề cao việc bảo vệ các giá trị hòa bình và ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và khu vực, trọng tâm là Liên hợp quốc.

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế hiện nay, Việt Nam và Ý chia sẻ tầm nhìn chung, nhất trí quan điểm giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế.

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Ý Sergio Mattarella do TTXVN ghi nhận:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh mẫn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo