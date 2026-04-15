Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ý

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ý, ngày 14-4, tại thủ đô Rome, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Ý Maurizio Acerbo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Ý là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ý trên tất cả các kênh, trong đó có kênh đối ngoại Đảng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng hợp tác với Đảng Tái lập Cộng sản Ý. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Đảng Cộng sản Việt Nam càng mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai đảng nhằm góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Ý tiếp tục phát triển tốt đẹp vì lợi ích nhân dân 2 nước, vì hòa bình, ổn định trên thế giới.

Về phương hướng hợp tác, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai Đảng tăng cường sự hiểu biết và chia sẻ, đưa quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; phát huy vai trò của hai Đảng trong tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giáo dục - đào tạo, du lịch, hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng thông tin về việc đang triển khai dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm lưu giữ, trưng bày và phát huy giá trị các tài liệu, hiện vật lịch sử quý giá của Đảng và đề nghị Đảng Tái lập Cộng sản Ý hỗ trợ dự án này của Việt Nam thông qua chia sẻ tài liệu, hiện vật, kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật bảo quản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Ý Maurizio Acerbo Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam, Tổng Bí thư Maurizio Acerbo bày tỏ sự khâm phục, khi hình ảnh đất nước Việt Nam đã trở thành biểu tượng cho phong trào giải phóng dân tộc và là nguồn cảm hứng cho giai cấp công nhân toàn thế giới. Đánh giá cao ý nghĩa của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Maurizio Acerbo bày tỏ ấn tượng về mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ lớn mà Đại hội đã đề ra cho phát triển của Việt Nam, đánh giá cao chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ của Việt Nam. Lãnh đạo Đảng Tái lập Cộng sản Ý khẳng định coi trọng phát triển quan hệ đoàn kết tốt đẹp với Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ mong muốn tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ý và thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ý - Việt Nam Chiara Gribaudo. Bà Chiara Gribaudo đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nghị viện thời gian qua và bày tỏ mong muốn sớm tổ chức chuyến thăm của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ý - Việt Nam tới Việt Nam để tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh. Đồng thời, hai bên cần tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao và các cấp của Quốc hội/Nghị viện hai nước, nhóm nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ, nhóm nghị sĩ hữu nghị để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong lĩnh vực lập pháp. Chủ tịch Quốc hội cho biết chuyến công tác tới Ý lần này nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, văn hóa, giáo dục…, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược, hướng tới đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp ông Khuất Đông Ngọc, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), gặp gỡ cộng đồng người Việt, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ý.