HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ý

Dương Ngọc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng Tái lập Cộng sản Ý hỗ trợ dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ý, ngày 14-4, tại thủ đô Rome, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Ý Maurizio Acerbo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Ý là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ý trên tất cả các kênh, trong đó có kênh đối ngoại Đảng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng hợp tác với Đảng Tái lập Cộng sản Ý. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Đảng Cộng sản Việt Nam càng mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai đảng nhằm góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Ý tiếp tục phát triển tốt đẹp vì lợi ích nhân dân 2 nước, vì hòa bình, ổn định trên thế giới.

Về phương hướng hợp tác, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai Đảng tăng cường sự hiểu biết và chia sẻ, đưa quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; phát huy vai trò của hai Đảng trong tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giáo dục - đào tạo, du lịch, hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng thông tin về việc đang triển khai dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm lưu giữ, trưng bày và phát huy giá trị các tài liệu, hiện vật lịch sử quý giá của Đảng và đề nghị Đảng Tái lập Cộng sản Ý hỗ trợ dự án này của Việt Nam thông qua chia sẻ tài liệu, hiện vật, kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật bảo quản.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ý - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Ý Maurizio Acerbo Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam, Tổng Bí thư Maurizio Acerbo bày tỏ sự khâm phục, khi hình ảnh đất nước Việt Nam đã trở thành biểu tượng cho phong trào giải phóng dân tộc và là nguồn cảm hứng cho giai cấp công nhân toàn thế giới. Đánh giá cao ý nghĩa của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Maurizio Acerbo bày tỏ ấn tượng về mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ lớn mà Đại hội đã đề ra cho phát triển của Việt Nam, đánh giá cao chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ của Việt Nam. Lãnh đạo Đảng Tái lập Cộng sản Ý khẳng định coi trọng phát triển quan hệ đoàn kết tốt đẹp với Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ mong muốn tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ý và thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ý - Việt Nam Chiara Gribaudo. Bà Chiara Gribaudo đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nghị viện thời gian qua và bày tỏ mong muốn sớm tổ chức chuyến thăm của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ý - Việt Nam tới Việt Nam để tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh. Đồng thời, hai bên cần tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao và các cấp của Quốc hội/Nghị viện hai nước, nhóm nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ, nhóm nghị sĩ hữu nghị để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong lĩnh vực lập pháp. Chủ tịch Quốc hội cho biết chuyến công tác tới Ý lần này nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, văn hóa, giáo dục…, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược, hướng tới đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp ông Khuất Đông Ngọc, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), gặp gỡ cộng đồng người Việt, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ý. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo