Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Cần Thơ

Ngày 1-2, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn và Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khảo sát thực tế khu vực bỏ phiếu số 26 tại phường Ninh Kiều

Bà Mã Thị Tươi - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ - cho biết công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn sẽ được triển khai đúng tiến độ, quy định.

Cần Thơ đã ban hành đầy đủ kế hoạch, thành lập Ủy ban Bầu cử thành phố với 22 thành viên, 103 Ủy ban Bầu cử cấp xã, 665 ban bầu cử và 2.614 tổ bầu cử.

Sau hiệp thương lần thứ nhất, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu của TP Cần Thơ là 18 đại biểu, trong đó có 8 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 10 đại biểu do địa phương giới thiệu. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã nhất trí dự kiến số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là 25 người.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc

Tổng số người được hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu để bầu đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 là 150 người; số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 4.356 người.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh có nhiều điểm mới, đặc biệt sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương. Với quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, lực lượng cử tri biến động mạnh, TP Cần Thơ cần đặc biệt chú trọng công tác tổ chức, tuyệt đối không chủ quan ở bất kỳ khâu nào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc lập và chốt danh sách cử tri, nhất là cử tri tạm trú, cử tri di biến động, đang đặt ra nhiều khó khăn, đòi hỏi địa phương phải rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ quyền bầu cử của công dân. Đồng thời, cần quan tâm cơ cấu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, bảo đảm tỷ lệ hợp lý đối với nữ, người dân tộc thiểu số...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà gia đình chính sách, lực lượng vũ trang nhân dân, hộ nghèo, hộ cận nghèo và công nhân lao động ở TP Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần tăng cường tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền bầu cử, đặc biệt trong việc dịch thuật song ngữ để phục vụ công tác tuyên truyền đối với đồng bào dân tộc Khmer, Chăm, Hoa…

Vào sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội đã khảo sát thực tế khu vực bỏ phiếu số 26 tại phường Ninh Kiều; gặp mặt nguyên lãnh đạo trung ương, quân khu 9 và thành phố; thăm, tặng quà gia đình chính sách, lực lượng vũ trang nhân dân, hộ nghèo, hộ cận nghèo và công nhân lao động TP Cần Thơ.