Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Cần Thơ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Cần Thơ

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý TP Cần Thơ cần đặc biệt chú trọng công tác tổ chức bầu cử, không chủ quan ở bất kỳ khâu nào

Ngày 1-2, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn và Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại Cần Thơ 2026 - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khảo sát thực tế khu vực bỏ phiếu số 26 tại phường Ninh Kiều

Bà Mã Thị Tươi - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ - cho biết công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn sẽ được triển khai đúng tiến độ, quy định.

Cần Thơ đã ban hành đầy đủ kế hoạch, thành lập Ủy ban Bầu cử thành phố với 22 thành viên, 103 Ủy ban Bầu cử cấp xã, 665 ban bầu cử và 2.614 tổ bầu cử.

Sau hiệp thương lần thứ nhất, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu của TP Cần Thơ là 18 đại biểu, trong đó có 8 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 10 đại biểu do địa phương giới thiệu. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã nhất trí dự kiến số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là 25 người.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại Cần Thơ 2026 - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc

Tổng số người được hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu để bầu đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 là 150 người; số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 4.356 người.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh có nhiều điểm mới, đặc biệt sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương. Với quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, lực lượng cử tri biến động mạnh, TP Cần Thơ cần đặc biệt chú trọng công tác tổ chức, tuyệt đối không chủ quan ở bất kỳ khâu nào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại Cần Thơ 2026 - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc lập và chốt danh sách cử tri, nhất là cử tri tạm trú, cử tri di biến động, đang đặt ra nhiều khó khăn, đòi hỏi địa phương phải rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ quyền bầu cử của công dân. Đồng thời, cần quan tâm cơ cấu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, bảo đảm tỷ lệ hợp lý đối với nữ, người dân tộc thiểu số...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại Cần Thơ 2026 - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại Cần Thơ 2026 - Ảnh 5.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà gia đình chính sách, lực lượng vũ trang nhân dân, hộ nghèo, hộ cận nghèo và công nhân lao động ở TP Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần tăng cường tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền bầu cử, đặc biệt trong việc dịch thuật song ngữ để phục vụ công tác tuyên truyền đối với đồng bào dân tộc Khmer, Chăm, Hoa…

Vào sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội đã khảo sát thực tế khu vực bỏ phiếu số 26 tại phường Ninh Kiều; gặp mặt nguyên lãnh đạo trung ương, quân khu 9 và thành phố; thăm, tặng quà gia đình chính sách, lực lượng vũ trang nhân dân, hộ nghèo, hộ cận nghèo và công nhân lao động TP Cần Thơ.

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tri ân nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tri ân nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(NLĐO) - Sáng 27-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm, tri ân nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng

(NLĐO) - Chiều 26-1, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội: Thông qua 51 luật, 39 nghị quyết tại kỳ họp thứ 10

(NLĐO)- Theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp thứ 10, Quốc hội thông qua 51 luật, 39 nghị quyết - là một khối lượng lập pháp rất lớn.

Chủ tịch Quốc hội bầu cử Trần Thanh Mẫn Cần Thơ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo