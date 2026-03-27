Pháp luật

Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông Nguyễn Văn Đông bị truy tố

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông Nguyễn Văn Đông bị cáo buộc đã trốn thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước số tiền gần 3,9 tỉ đồng.

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao vừa truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (Tập đoàn Hưng Thịnh) và một số đơn vị liên quan.

Bị can Phan Thành Muôn và đồng phạm. Ảnh: Bộ Công an

Trong vụ án này, bị can Phan Thành Muôn (Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh) bị truy tố về các tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ". Bị can Nguyễn Văn Đông (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông, sau đổi tên thành Tập đoàn Rạng Đông), bị truy tố tội "Trốn thuế".

Các bị can Lê Văn Hưng (cựu Công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1), Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận), bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến 2024, Phan Thành Muôn cùng các đồng phạm tại Tập đoàn Hưng Thịnh, Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ, đã có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỉ đồng. Để khai thác trái phép mỏ quặng, Phan Thành Muôn đã đưa hối lộ cho Phan Thị Xuân Thu và chi tiền cảm ơn tổng số hơn 1,6 tỉ đồng cho một số cá nhân là thành viên Tổ Giám sát 117 để làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm cho Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục khai thác quặng trái phép.

Trong quá trình tiêu thụ quặng titan, Phan Thành Muôn thỏa thuận bán cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn đơn giá bán thực tế, không được hạch toán báo cáo thuế, che giấu doanh thu, vi phạm các quy định về kế toán gây thiệt hại thuế cho Nhà nước tổng cộng hơn 50 tỉ đồng.

Đối với hành vi buôn lậu của Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông Nguyễn Văn Đông, cáo trạng nêu, bị can này nắm quyền điều hành, chi phối hoạt động của tất cả các công ty thành viên. Bị can này giao cho cháu họ mình làm tổng giám đốc, phụ trách tài chính, điều tiết dòng tiền của tất cả các công ty. Còn em họ bị can là Nguyễn Thu Hương Thủy, đảm nhiệm chức Phó trưởng phòng tài chính đầu tư Công ty Rạng Đông, quản lý toàn bộ tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên.

Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông bị truy tố với cáo buộc trốn thuế. Ảnh: Rangdonggroup

Trong số các công ty thành viên có Công ty cổ phần khoáng sản Sông Bình do Phạm Duy Khánh làm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật. Công ty Sông Bình có bộ phận kế toán và hệ thống sổ sách kế toán riêng.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2023, tình hình tài chính của Công ty Rạng Đông khó khăn. Để có nguồn tiền mặt phục vụ chi tiêu, một kế hoạch "lách luật" đã được bị can Nguyễn Văn Đông phê duyệt sau báo cáo của Lê Hoàng Ngân. Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông đồng ý giao cho Nguyễn Thị Phương Thu (Trưởng bộ phận bán hàng trong nước của Công ty Sông Bình) trực tiếp trao đổi với khách hàng mua quặng Ilmenite.

Theo đó, Phương Thu được giao trọng trách thỏa thuận với đối tác việc làm hợp đồng mua bán quặng với giá thấp hơn thực tế, xuất hóa đơn cũng với giá thấp hơn thực tế. Số tiền chênh lệch Phương Thu yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt và giao cho Nguyễn Thu Hương Thủy quản lý.

Sau đó số tiền mặt chênh lệch từ các hợp đồng mua quặng được giao dịch theo "kịch bản" trên sẽ được cấp dưới đưa cho bị can Nguyễn Văn Đông sử dụng vào các hoạt động của doanh nghiệp.

Theo cáo trạng, khi bị can Trần Thị Lê Vi Vân (kinh doanh tự do) liên hệ, thỏa thuận mua quặng thì bị can Thu đã thống nhất phải thanh toán đầy đủ tiền sau khi ký hợp đồng.

Trong đó số tiền ghi trên hợp đồng sẽ được chuyển vào tài khoản Công ty Sông Bình, còn tiền chênh lệch so với hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng, Vân trực tiếp mang đến trụ sở Công ty Sông Bình giao cho Thu.

Cáo trạng xác định, từ tháng 12-2023 đến tháng 9-2024, Trần Thị Lê Vi Vân đã sử dụng pháp nhân Công ty Châu Thành và Công ty Tân Việt Trung ký 5 hợp đồng mua 38.000 tấn quặng Ilmenite, tổng giá trị 115,5 tỉ đồng của Công ty Sông Bình.

Đối với 5 hợp đồng mua bán trên, Trần Thị Lê Vi Vân khai tổng số tiền chênh lệch ngoài hợp đồng là 31,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Phương Thu thỏa thuận giá bán thực tế và trực tiếp nhận từ Vân số tiền chỉ 16,5 tỉ đồng. Tất cả các lần giao nhận tiền đều không có ký nhận.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định số tiền chênh lệch giữa giá trị thực tế thanh toán và giá trị theo hợp đồng mua bán 38.000 tấn quặng Ilmenite trên là 16,5 tỉ đồng. Số tiền này không được bộ phận kế toán Công ty Sông Bình hạch toán vào sổ sách, không kê khai nộp thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước.

Theo kết luận giám định thuế, hành vi gian lận này đã trực tiếp gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 3,9 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tại cơ quan điều tra, các bị can Nguyễn Văn Đông, Lê Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Phương Thu, Nguyễn Thu Hương Thủy bà Trần Thị Lê Vi Vân khai nhận hành vi bàn bạc, thống nhất việc bán hàng "hai giá" như trên.

Phần tiền chênh lệch được cấp dưới chuyển cho bị can Nguyễn Văn Đông sử dụng, không được hạch toán đầy đủ, gây thất thoát thuế của Nhà nước.

VKSND cáo buộc hành vi của bị can Nguyễn Văn Đông cùng 4 người trên phạm vào tội trốn thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước số tiền gần 3,9 tỉ đồng.

Bắt giữ "trùm" khoáng sản Tú "ác" khi đang tìm đường lẩn trốn từ Bình Thuận ra Hà Nội

(NLĐO) – Ngoài dấu hiệu trốn thuế và phí, Công ty TNHH SX-DV-TM Long Thái Việt do ông Trần Văn Thuận (tức Tú "ác") làm giám đốc còn bị phát hiện tàng trữ, mua bán hơn 24.000 m3 cát không rõ nguồn gốc.

Bình Thuận: Khởi tố thêm 4 bị can liên quan khai thác khoáng sản trái phép

(NLĐO) – Mở rộng vụ án vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản, Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố thêm 4 bị can, trong đó tạm giam một trùm "cát tặc".

Bắt đồng phạm của chủ cửa hàng vật liệu khai thác khoáng sản trái phép

(NLĐO) – 4 bị can bị khởi tố, bắt giam có vai trò đồng phạm, giúp sức cho chủ cửa hàng vật liệu xây dựng tại huyện Hàm Tân (Bình Thuận) tổ chức khai thác khoáng sản trái phép trong thời gian dài.

