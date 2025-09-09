HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An lấy cơ chế "xin - cho" để biện minh cho sai phạm

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tại phiên toà, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng khai với các gói thầu ngân sách, gần như "đều được chỉ định nhà thầu tham gia".

Sáng 9-9, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội tiến hành xét hỏi 29 bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An lấy cơ chế "xin - cho" để biện minh cho sai phạm- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng tại phiên toà

Trong vụ án, Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, bị cáo buộc dùng cách tiếp xúc lãnh đạo, quan chức để xin doanh nghiệp của mình được tham gia nhiều dự án trái pháp luật gây thiệt hại hơn 120 tỉ đồng. Sau khi trúng thầu, phía Thuận An chi tiền "lót tay" cho các quan chức, người có thẩm quyền.

Các quan chức liên quan vụ án có thể kể đến bị can Phạm Thái Hà, cựu Trợ lý chủ tịch Quốc hội; ông Dương Văn Thái, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; bị can Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang… Chưa kể một số người không bị xử lý hình sự nhưng phải chịu kỷ luật.

Tại tòa, Chủ tịch Thuận An cho biết qua vụ án này, bị cáo đã nhận thấy một số tồn tại trong công tác đấu thầu, với các gói thầu ngân sách, gần như "đều được chỉ định nhà thầu tham gia".

Điển hình như gói thầu cầu Đồng Việt (gây thiệt hại 96 tỉ đồng ở Bắc Giang), bị cáo Nguyễn Duy Hưng cho hay qua báo chí biết Bắc Giang mời thầu nên mời gọi một số nhà thầu thành lập liên danh cùng đấu thầu nhưng họ đều hỏi lại, có được sự ủng hộ của tỉnh và chủ đầu tư hay không? "Bị cáo bảo chưa gặp và tất cả các nhà thầu này đều từ chối tham gia"- bị cáo Hưng trình bày.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An lấy cơ chế "xin - cho" để biện minh cho sai phạm- Ảnh 2.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên toà

Cũng theo lời Hưng, trong bối cảnh cơ chế xin cho tồn tại từ rất lâu, ăn vào suy nghĩ của các nhà thầu nên sẽ khó tạo ra sự sòng phẳng, minh bạch cho công tác đấu thầu. Do đó, bị cáo rất mong tạo được sân chơi bình đẳng cho các nhà thầu thoải mái lựa chọn dự án và tham gia đấu thầu, không dẫn đến các hành vi phạm pháp.

Theo lời bị cáo Hưng, Tập đoàn Thuận An "có thương hiệu và năng lực" nên tuy ban lãnh đạo đã bị khởi tố, doanh nghiệp vẫn được các chủ đầu tư tư nhân lớn mời thi công. Ngược lại, để được các cơ quan, dự án Nhà nước lựa chọn doanh nghiệp của mình, cần có "sự tiếp xúc" nhưng như vậy sẽ thành vi phạm đấu thầu.

Ngắt lời bị cáo, kiểm sát viên cho biết Nhà nước có những quy định chặt chẽ đảm bảo đấu thầu văn minh, đúng luật, công khai nhưng các bị cáo vẫn vi phạm.

"Nói một cách dân dã, bị cáo giẫm đạp lên các quy định, không thực hiện đúng mới dẫn đến vi phạm. Tôi muốn hỏi bị cáo, dưới góc độ doanh nghiệp, quy định có vậy rồi nhưng còn khó khăn gì thì kiến nghị. Như bị cáo nói cơ chế xin cho tồn tại lâu, bỏ cũng cần thời gian"- kiểm sát viên nêu vấn đề.

Nguyễn Duy Hưng đáp: "Qua các vụ án này, mong muốn đây là lời cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp đang tham gia dự án vốn ngân sách trên địa bàn toàn quốc. Nên chủ động tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật và chủ động liên danh liên kết với nhau để đấu thầu minh bạch, tạo sự yên tâm về pháp lý và an toàn cho doanh nghiệp về lâu dài".

Được hỏi về vẫn đề khắc phục hậu quả vụ án, ông chủ Thuận An khẳng định bản thân bị xác định là chủ mưu, cầm đầu nên nhận thức trách nhiệm của mình. "Sau khi được các can phạm khác hỗ trợ, bị cáo sẽ khắc phục triệt để mọi hậu quả"- Nguyễn Duy Hưng nói và cho biết thêm rằng có thể dùng các tài sản đang bị phong tỏa cho việc này.

Tin liên quan

Ông chủ Tập đoàn Thuận An khai về bữa ăn sáng tại nhà cựu lãnh đạo TP Hà Nội

Ông chủ Tập đoàn Thuận An khai về bữa ăn sáng tại nhà cựu lãnh đạo TP Hà Nội

(NLĐO)- Tại phiên toà, ông chủ Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng khai sau bữa ăn sáng nhà cựu lãnh đạo Hà Nội thì Giám đốc BQLDA biết bị cáo có mối quan hệ.

Vì sao nguyên bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái không hầu toà vụ Thuận An?

(NLĐO)- Trước đó, VKSND tối cao yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ số tiền nguyên bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ) Dương Văn Thái đã nhận từ ông chủ Thuận An.

Được trợ lý Bí thư Thành ủy giới thiệu, Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu cầu Vĩnh Tuy 2

(NLĐO)- Sau khi trúng thầu Dự án cầu Vĩnh Tuy 2, chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng đã chỉ đạo cấp dưới chi cho Ban QLDA Hà Nội 12 tỉ đồng.

Thuận An đấu thầu Vi phạm đấu thầu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo