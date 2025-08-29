Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng yêu cầu xem việc doanh nghiệp như việc nhà mình

Ngày 29-8, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Đối thoại với doanh nghiệp năm 2025, kết nối trực tuyến với 2 điểm cầu tại Phan Thiết và Gia Nghĩa. Tham dự hội nghị có khoảng 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước, đại diện cho hơn 27.000 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn



Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã thu hút 143 kiến nghị gửi đến và hơn 70 kiến nghị trình bày trực tiếp của đại diện doanh nghiệp.

Các khó khăn, vướng mắc chủ yếu tập trung vào các nhóm vấn đề như: gia hạn tiến độ dự án, khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tiền thuế, vướng mắc về chuyển mục đích sử dụng đất, khai thác khoáng sản, du lịch canh nông, chồng lấn quy hoạch khoáng sản…

Nhiều doanh nghiệp lớn có kiến nghị như Công ty TNHH Utisys Việt Nam - chủ dự án khu tổ hợp khách sạn cao cấp Utisys tại xã Liên Hương; Công ty CP Tập đoàn Sao Mai – chủ dự án Điện mặt trời tại xã Đắk Wil; Công ty CP Sao Đà Lạt – chủ dự án du lịch trong hồ Tuyền Lâm; Tập đoàn Nova Land – nhiều dự án tại tỉnh Bình Thuận cũ; Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh – chủ dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Sau khi tiếp nhận các kiến nghị, lãnh đạo các sở ngành cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã lần lượt phúc đáp với doanh nghiệp. Những kiến nghị, khó khăn vướng mắc sẽ được phân chia những nhóm vấn đề cụ thể để giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Lâm Đồng đồng hành cùng doanh nghiệp

Ông Hồ Văn Mười, Chỉ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết địa phương sau hợp nhất có trữ lượng khoáng sản rất lớn, nông nghiệp công nghệ cao phát triển, đi đầu cả nước. Tỉnh cũng có lợi thế về du lịch rất lớn với khí hậu được ưu đãi, bờ biển dài, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai nên rất có lợi thế để phát triển. Sắp tới, sẽ có sân bay Phan Thiết, đường sắt cao tốc đi qua địa phận tỉnh, chắc chắn sẽ thành công.

Lãnh đạo sở ngành tỉnh Lâm Đồng trả lời kiến nghị của doanh nghiệp.

Sau gần 2 tháng hợp nhất, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Lâm Đồng bước đầu đạt được nhiều kết quả khả quan. Hội nghị hôm nay là để lãnh đạo tỉnh đối thoại thẳng thắn với doanh nghiệp, nhìn thẳng vào thực tế để tháo gỡ vướng mắc và đồng hành cùng nhau.

Thông qua những kiến nghị của doanh nghiệp, ông Mười thẳng thắn nhìn nhận: Nếu không tháo gỡ được các khó khăn vướng mắc để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động đầu tư thì đó là một sự lãng phí rất lớn, mà đây là trách nhiệm của chính quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trao đổi với đại diện các doanh nghiệp bên lề hội nghị.

"Có nhiều doanh nghiệp đầu tư rất lớn ở tỉnh Lâm Đồng, đến hàng ngàn tỉ đồng nhưng gặp nhiều khó khăn. Không có lý do gì mà chúng ta để lãng phí như vậy, xót xa lớn lắm" - ông Mười chia sẻ.

Lãnh đạo UBND tỉnh khẳng định sẽ tập trung báo cáo các cấp thẩm quyền có cách xử lý. Vấn đề nào thuộc thẩm quyền cấp xã thì xã xử lý, cấp tỉnh thì tỉnh xử lý, nếu vượt thẩm quyền lên cấp trung ương thì tỉnh sẽ có hướng đề xuất xử lý.

Chỉ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Mười, doanh nghiệp rất vất vả, từ công ăn việc làm cho công nhân đến phải chạy lo nhiều thứ. "Chúng ta phải hết sức thấu hiểu, chia sẻ. Hãy xem việc doanh nghiệp như việc của nhà mình" - ông Mười nhắn nhủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị chức năng của tỉnh tập hợp, phân ra từng lĩnh vực, từng doanh nghiệp để trả lời cụ thể trước ngày 15-9. Doanh nghiệp cũng phải đồng hành cùng chính quyền để cùng nhau giải quyết các khó khăn, vướng mắc và phát triển.