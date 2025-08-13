HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lâm Đồng chỉ đạo nóng sau vụ sạt lở làm 2 người chết ở quán cà phê "view"

Trường Nguyên

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đình chỉ thi công các công trình có nguy cơ sạt lở trên sườn dốc, mái taluy trên toàn tỉnh.

Hiện trường vụ sạt lở quán cà phê Tây Hồ, phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Ngày 13-8, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã có văn bản yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả do sạt lở đất và phòng chống thiên tai trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, ngày 12-8, tỉnh Lâm Đồng có mưa to và rất to như tại phường Xuân Trường – Đà Lạt đạt 70 mm, phường Xuân Hương – Đà Lạt 62 mm, phường Lâm Viên – Đà Lạt hơn 52 mm.

Lâm Đồng chỉ đạo nóng sau vụ sạt lở làm 2 người chết ở quán cà phê "view"- Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở tại quán cà phê Tây Hồ, phường Xuân Trường - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) làm 2 người chết.

Trong mưa lớn, xảy ra sạt lở taluy tại hẻm 108 Hùng Vương thuộc quán cà phê Tây Hồ (phường Xuân Trường – Đà Lạt) khiến 2 người chết; nhiều tuyến đường ngập cục bộ.

Để khẩn trương khắc phục thiên tai, UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, phường, xã, đặc khu Phú Quý tập trung lực lượng tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ đưa người dân khỏi nơi nguy hiểm. Chủ động các phương án cứu hộ cứu nạn, di dời người dân ở những nơi có nguy cơ, không được tự ý quay trở lại nhà khi chưa có ý kiến của chính quyền.

Các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các công trình thi công thuộc phạm vi quản lý (cả dự án có vốn trong và ngoài ngân sách), cấm người dân hoạt động tại khu vực nguy hiểm.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đình chỉ thi công đối với các công trình có nguy cơ mất an toàn nằm trên sườn dốc, mái taluy âm/dương có nguy cơ sạt lở cao.

Lâm Đồng chỉ đạo nóng sau vụ sạt lở làm 2 người chết ở quán cà phê "view"- Ảnh 3.

Hiện trường vụ sạt lở tại quán cà phê Tây Hồ nhìn từ trên cao.

Ghi nhận trong ngày 13-8, lực lượng chức năng đang phong tỏa quán cà phê Tây Hồ - nơi xảy ra vụ sạt lở taluy khiến 2 người chết. Những quán cà phê "view" tương tự trong khu vực vẫn tiếp tục hoạt động.

Kiểm tra của phóng viên, quy hoạch sử dụng đất tại khu vực quán cà phê Tây Hồ cùng các quán bên cạnh là đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm), có độ dốc cao, giáp bên rừng thông nên được tận dụng làm quán cà phê ngắm cảnh từ trên cao.

Theo người dân tại đây, quán cà phê Tây Hồ trước đây là khu vực sản xuất rau màu. Khoảng 2 năm trước, khu vực này được cải tạo, đưa vào kinh doanh cà phê, phục vụ du khách đến trải nghiệm, chụp ảnh.

Trong chiều 12-8, hai học sinh (cùng 16 tuổi, ngụ khu vực huyện Đơn Dương cũ, tỉnh Lâm Đồng) đến đây uống cà phê nhưng không may bị sạt lở vùi lấp, tử vong.

300 người hỗ trợ dân khắc phục lũ quét ở xã Đạ Huoai 3, Lâm Đồng

Đêm 12-8 khu vực rừng núi Đá Bàn và đèo Tà Pứa thuộc xã Đạ Huoai 3 (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra mưa lớn nhiều giờ. Đến rạng sáng 13-8, khi hàng chục hộ dân khu vực này đang ngủ thì nước từ khu vực rừng núi đổ về gây lũ quét khiến người dân không kịp trở tay.

Lâm Đồng chỉ đạo nóng sau vụ sạt lở làm 2 người chết ở quán cà phê "view"- Ảnh 4.

Lực lượng chức năng xã Đạ Huoai 3 giúp người dân khắc phục thiệt hại do lũ quét.

Lũ quét bất ngờ đã khiến hàng chục hộ dân có nhà cửa dọc theo suối Đá Bàn, sông Đạ Huoai và Tỉnh lộ 713 thuộc các thôn 1, 7 và 8 bị nước lũ tràn vào nhà, có nơi ngập cao hơn 1 m. Nhiều tài sản trong nhà, hoa màu của người dân bị thiệt hại.

Ông Nguyễn Văn Trinh, Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai 3, cùng lãnh đạo địa phương đã kịp thời có mặt huy động các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Địa phương đã huy động gần 300 người thuộc nhiều lực lượng tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lũ quét.

Các lực lượng tập trung hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, tìm kiếm tài sản, máy móc sản xuất nông nghiệp bị nước lũ cuốn trôi. Chính quyền địa phương cũng kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân; có phương án hỗ trợ cho người dân sớm ổn định cuộc sống.


Lâm Đồng Đà Lạt sạt lở Đà Lạt ông Hồ Văn Mười Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
