Lâm Đồng chỉ đạo khẩn xác minh vụ nước thải đen ngòm chảy ra biển Mũi Né

Ngày 12-8, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản khẩn giao UBND phường Mũi Né kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh về tình trạng dòng nước thải đen kịt, bốc mùi hôi thối chảy thẳng ra biển Mũi Né.

Trước đó, Báo Người Lao Động đưa tin, một dòng nước đen xuất phát từ khu vực gần một resort, chảy qua cống trên đường 716 rồi đổ thẳng ra bờ biển, gây ô nhiễm nghiêm trọng và phát tán mùi hôi.

Dòng nước đen ngòm chảy ra biển Mũi Né. Ảnh: NDCC

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND phường Mũi Né khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm theo thẩm quyền; đồng thời tăng cường công tác quản lý môi trường trên địa bàn.

Kết quả thực hiện phải báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 15-8-2025.