Thời sự

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi: Sẽ xử nghiêm người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ

T.Trực

(NLĐO)- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nói sẽ xử lý nghiêm đối với người đứng đầu không hoàn thành hoặc trễ hạn các nhiệm vụ được giao.

Ngày 20-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi có cuộc họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và những tháng còn lại của năm 2025.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2025 đạt kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng để Quảng Ngãi phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi: Sẽ xử nghiêm người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nói sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu nếu không hoàn thành hoặc hoàn thành trễ các nhiệm vụ

Nổi bật, 9 tháng đầu năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tính đạt hơn 65.452 tỉ đồng, tăng 10,15% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 1/6 tỉnh, thành phố trong vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, xếp thứ 5/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu kết luận phiên họp, sau khi phân tích những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các sở, ngành và địa phương cần đột phá, đẩy mạnh công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, nhất là mục tiêu tăng trưởng đạt từ 10%.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi: Sẽ xử nghiêm người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ - Ảnh 2.

9 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 10% so với cùng kỳ, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của tỉnh

Tiếp tục rà soát hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp nhằm phát hiện và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về con người, cơ chế chính sách và tổ chức bộ máy để các xã, phường, đặc khu hoạt động một cách khoa học nhất, đạt năng suất làm việc cao nhất trong hệ thống chính trị.







Quảng Ngãi sẽ xử nghiêm người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm khắc đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu chủ động tham mưu, không thực hiện hoàn thành, hoàn thành trễ hạn, không bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ được UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Đồng thời, thực hiện các giải pháp thu ngân sách nhà nước, chống thất thu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm 3 chương trình mục tiêu quốc gia), đặc biệt là các dự án có thời hạn hoàn thành trong năm 2025; kiên quyết không để tình trạng có vốn mà không giải ngân được…

Quảng Ngãi chi hơn 3.100 tỉ đồng giải quyết chế độ cho cán bộ nghỉ việc

Quảng Ngãi chi hơn 3.100 tỉ đồng giải quyết chế độ cho cán bộ nghỉ việc

(NLĐO)- Tỉnh Quảng Ngãi cơ bản đã hoàn thành việc giải quyết chế độ cho viên chức nghỉ việc theo Nghị định 178 và 67.

Quảng Ngãi: 389 doanh nghiệp nợ thuế hơn 45,6 tỉ đồng

(NLĐO) – Trong danh sách công khai có 389 người nộp thuế, doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền hơn 45,6 tỉ đồng.

Chính quyền 2 cấp ở Quảng Ngãi: Quyết liệt số hóa, gỡ vướng tận nơi

(NLĐO) – Sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, Quảng Ngãi nổi bật với cải cách thủ tục hành chính tinh gọn và chuyển đổi số mạnh mẽ.

