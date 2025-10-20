Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi: Sẽ xử nghiêm người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ

Ngày 20-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi có cuộc họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và những tháng còn lại của năm 2025.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2025 đạt kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng để Quảng Ngãi phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nói sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu nếu không hoàn thành hoặc hoàn thành trễ các nhiệm vụ

Nổi bật, 9 tháng đầu năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tính đạt hơn 65.452 tỉ đồng, tăng 10,15% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 1/6 tỉnh, thành phố trong vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, xếp thứ 5/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu kết luận phiên họp, sau khi phân tích những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các sở, ngành và địa phương cần đột phá, đẩy mạnh công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, nhất là mục tiêu tăng trưởng đạt từ 10%.

9 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 10% so với cùng kỳ, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của tỉnh

Tiếp tục rà soát hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp nhằm phát hiện và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về con người, cơ chế chính sách và tổ chức bộ máy để các xã, phường, đặc khu hoạt động một cách khoa học nhất, đạt năng suất làm việc cao nhất trong hệ thống chính trị.

























Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm khắc đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu chủ động tham mưu, không thực hiện hoàn thành, hoàn thành trễ hạn, không bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ được UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Đồng thời, thực hiện các giải pháp thu ngân sách nhà nước, chống thất thu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm 3 chương trình mục tiêu quốc gia), đặc biệt là các dự án có thời hạn hoàn thành trong năm 2025; kiên quyết không để tình trạng có vốn mà không giải ngân được…