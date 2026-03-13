Ngày 13-3, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, tỉnh Quảng trị.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, động viên người lao động tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Ban Quản lý dự án Điện 2 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết Trung tâm Điện lực Quảng Trạch được quy hoạch tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, là một trong những trung tâm điện lực quy mô lớn của khu vực miền Trung.

Tổ hợp gồm các dự án thành phần: Dự án cơ sở hạ tầng; Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I (1.403 MW); Nhà máy điện khí LNG Quảng Trạch II (1.612,8 MW) và Nhà máy điện khí LNG Quảng Trạch III (1.500 MW).

Đối với dự án cơ sở hạ tầng, hệ thống cảng nhập thăm và băng tải đã hoàn thành lắp đặt, chạy thử thành công chuyến than đầu tiên phục vụ tổ máy số 1. Cảng đã được công bố mở cảng tạm từ ngày 8-1-2026 và đang tiếp tục nạo vét để bảo đảm tiếp nhận tàu 100.000 DWT theo thiết kế, giúp chủ động nguồn cung nhiên liệu cho nhà máy.

Tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, mục tiêu là đưa nhà máy vào vận hành đúng tiến độ theo quy hoạch. Ngày 12-2-2026, dự án đã thực hiện thành công việc nhận điện ngược tổ máy số 2. Đến nay, công trường đạt trên 21 triệu giờ công lao động an toàn, không để xảy ra sự cố môi trường.

Hiện Ban Quản lý dự án Điện 2 đang tập trung nhân lực, thiết bị, phối hợp với liên danh nhà thầu EPC để hoàn thành các mốc tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương.

Đối với dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Trạch II, dự kiến khởi công trong quý I-2026, với kế hoạch vận hành thương mại tổ máy 1 vào quý I-2030, tổ máy 2 vào quý II-2030.

Trong khi đó, dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Trạch III đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận đầu tư từ tháng 12-2025, công suất 1.500 MW, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,6 tỉ USD và dự kiến vận hành trong giai đoạn 2031-2035.

Để bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", xuyên lễ, xuyên Tết; đồng thời phát động các phong trào thi đua trên công trường nhằm tạo động lực hoàn thành các mốc tiến độ quan trọng của dự án.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết các nghị quyết, định hướng lớn của Trung ương và Quốc hội thời gian qua đều nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn tới. Trong đó, các công trình nguồn và lưới điện trọng điểm, như các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với hệ thống điện quốc gia.

Ghi nhận nỗ lực của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường khi nhiều người đã trở lại làm việc ngay từ những ngày đầu sau Tết để bảo đảm tiến độ dự án, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả công trình.

Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp phát động các phong trào thi đua, đặc biệt là thi đua liên kết giữa các đơn vị tham gia thi công những dự án nguồn và lưới điện quan trọng của EVN, nhằm tạo khí thế lao động sôi nổi trên công trường.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chăm lo tốt đời sống người lao động, đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, trong đó có việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhân dịp này, thay mặt đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Nguyễn Anh Tuấn đã thăm hỏi, động viên và tặng quà đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các đơn vị trên công trường, gồm: Liên danh nhà thầu Mitsubishi Corporation - Hyundai Engineering & Construction - Tổng công ty Xây dựng số 1; Ban Điều hành Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1; Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch; liên danh nhà thầu Phú Xuân - Pacific - Wacose. Hoạt động thăm hỏi, động viên của tổ chức công đoàn là nguồn cổ vũ tinh thần quan trọng đối với đoàn viên, người lao động đang làm việc tại công trường trong giai đoạn nước rút, hướng tới mục tiêu hòa đồng bộ tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I trong tháng 3-2026.



