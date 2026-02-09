HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động Công đoàn - Công nhân

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao gần 400 suất quà tới công nhân khó khăn tỉnh Bắc Ninh

Văn Duẩn

(NL ĐO) - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao tặng 388 suất quà tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bắc Ninh

Chiều 9-2, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Tổng Công ty May Bắc Giang LGG.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao gần 400 xuất quà tới công nhân khó khăn tỉnh Bắc Ninh - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh trao quà Tết tới Tổng Công ty May Bắc Giang LGG. Ảnh: Quyết Chiến

Cùng tham dự có ông Trần Huy Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh; bà Trần Thị Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Trần Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; ông Thạch Văn Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi thăm, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã phát biểu động viên, chúc Tết đoàn viên, công nhân lao động; cùng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tặng 300 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty (mỗi suất trị giá 1.300.000 đồng gồm tiền mặt 1 triệu đồng, quà trị giá 300.000 đồng).

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao gần 400 xuất quà tới công nhân khó khăn tỉnh Bắc Ninh - Ảnh 2.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh thăm hỏi, động viên công nhân lao động Tổng Công ty May Bắc Giang LGG. Ảnh: Quyết Chiến

Tổng Công ty May Bắc Giang LGG tiền thân là Xí nghiệp may Hà Bắc, thành lập từ năm 1972, là doanh nghiệp may xuất khẩu với sản phẩm chủ đạo là áo jacket xuất sang các thị trường Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số thị trường Châu Á khác. Công ty cổ phần hóa 100% vào năm 2005 trở thành công ty tư nhân, đã phát triển với qui mô 13.000 lao động; sau đó tách ra năm 2018 với tên gọi Tổng Công ty May Bắc Giang LGG.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao gần 400 xuất quà tới công nhân khó khăn tỉnh Bắc Ninh - Ảnh 3.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương trao các suất quà cho công nhân, lao động Tổng Công ty May Bắc Giang LGG. Ảnh: Quyết Chiến

Tổng Công ty May Bắc Giang LGG hiện có hơn 7.000 cán bộ công nhân, trong đó hơn 4.500 cán bộ công nhân làm việc tại trụ sở chính ở Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh và 5 cơ sở sản xuất khác tại phường Bắc Giang, xã Yên Thế, và tỉnh Tuyên Quang.

Cùng ngày, đoàn công tác tới thăm, chúc tết đoàn viên, người lao động Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Tại đây, đoàn công tác trao 88 suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn, mỗi suất trị giá 1.300.000 đồng (tiền mặt 1 triệu đồng, quà trị giá 300.000 đồng) và trao tặng 2 thùng quà của lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh cho công ty.

Tin liên quan

12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết

12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết

(NLĐO)- Dự kiến Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” sẽ thu hút trên 10.000 lượt đoàn viên, người lao động đến tham quan, mua sắm.

Công đoàn và doanh nghiệp phối hợp chăm lo cho người lao động

(NLĐO)- Các chương trình ưu đãi, hỗ trợ việc làm sau Tết của Công đoàn và doanh nghiệp giúp người lao động có nhiều phúc lợi

Công đoàn Thanh Hóa phối hợp chăm lo Tến đến người lao động

(NLĐO)- Tại chương trình "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng", Công đoàn Thanh Hóa đã phối hợp trao hàng trăm suất quà Tết đến đoàn viên, người lao động

chăm lo Tết chăm lo người lao động chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nguyễn đình khang Tổng LĐLĐ Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo