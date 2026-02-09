Chiều 9-2, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Tổng Công ty May Bắc Giang LGG.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh trao quà Tết tới Tổng Công ty May Bắc Giang LGG. Ảnh: Quyết Chiến

Cùng tham dự có ông Trần Huy Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh; bà Trần Thị Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Trần Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; ông Thạch Văn Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi thăm, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã phát biểu động viên, chúc Tết đoàn viên, công nhân lao động; cùng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tặng 300 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty (mỗi suất trị giá 1.300.000 đồng gồm tiền mặt 1 triệu đồng, quà trị giá 300.000 đồng).

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh thăm hỏi, động viên công nhân lao động Tổng Công ty May Bắc Giang LGG. Ảnh: Quyết Chiến

Tổng Công ty May Bắc Giang LGG tiền thân là Xí nghiệp may Hà Bắc, thành lập từ năm 1972, là doanh nghiệp may xuất khẩu với sản phẩm chủ đạo là áo jacket xuất sang các thị trường Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số thị trường Châu Á khác. Công ty cổ phần hóa 100% vào năm 2005 trở thành công ty tư nhân, đã phát triển với qui mô 13.000 lao động; sau đó tách ra năm 2018 với tên gọi Tổng Công ty May Bắc Giang LGG.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương trao các suất quà cho công nhân, lao động Tổng Công ty May Bắc Giang LGG. Ảnh: Quyết Chiến

Tổng Công ty May Bắc Giang LGG hiện có hơn 7.000 cán bộ công nhân, trong đó hơn 4.500 cán bộ công nhân làm việc tại trụ sở chính ở Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh và 5 cơ sở sản xuất khác tại phường Bắc Giang, xã Yên Thế, và tỉnh Tuyên Quang.

Cùng ngày, đoàn công tác tới thăm, chúc tết đoàn viên, người lao động Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Tại đây, đoàn công tác trao 88 suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn, mỗi suất trị giá 1.300.000 đồng (tiền mặt 1 triệu đồng, quà trị giá 300.000 đồng) và trao tặng 2 thùng quà của lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh cho công ty.