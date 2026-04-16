Chiều 16-4, ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà người lao động tại tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Thái Nguyên. Ảnh: Việt Bắc



Cùng tham gia đoàn có các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Ngọ Duy Hiểu, Huỳnh Thanh Xuân, Nguyễn Xuân Hùng; lãnh đạo Ban Quan hệ Lao động, Ban Công tác Công đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho công nhân, người lao động tại Cụm đầu mối - Xí nghiệp Khai thác Thủy lợi Núi Cốc thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Thái Nguyên.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Anh Tuấn gửi lời động viên, chia sẻ đến những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, đề nghị đoàn viên, công nhân lao động tiếp tục nỗ lực, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Thái Nguyên. Ảnh: Việt Bắc

Dịp này, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã tặng 50 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại công ty. Mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 300.000 đồng).

Công nhân Nguyễn Thị Thúy - Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Thái Nguyên - xúc động cho biết, phần quà của lãnh đạo Tổng LĐLĐVN thực sự rất có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, động viên của các cấp công đoàn đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, người lao động luôn coi tổ chức công đoàn là chỗ dựa vững chắc.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn thăm hỏi, động viên công nhân lao động. Ảnh: Việt Bắc



Ngoài các phần quà của Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng trao tặng 2 máy lọc nước để kịp thời động viên và chia sẻ tới các đoàn viên, người lao động trong những ngày hè nắng nóng sắp tới. LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên trao tặng hỗ trợ xây Nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Phạm Văn Đông.