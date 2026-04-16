HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động Công đoàn - Công nhân

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, tặng quà người lao động tại Thái Nguyên

Văn Duẩn

(NLĐO) - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn và đoàn công tác đã thăm, tặng quà người lao động khó khăn tại tỉnh Thái Nguyên

Chiều 16-4, ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà người lao động tại tỉnh Thái Nguyên.



Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Thái Nguyên. Ảnh: Việt Bắc

Cùng tham gia đoàn có các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Ngọ Duy Hiểu, Huỳnh Thanh Xuân, Nguyễn Xuân Hùng; lãnh đạo Ban Quan hệ Lao động, Ban Công tác Công đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho công nhân, người lao động tại Cụm đầu mối - Xí nghiệp Khai thác Thủy lợi Núi Cốc thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Thái Nguyên.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Anh Tuấn gửi lời động viên, chia sẻ đến những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, đề nghị đoàn viên, công nhân lao động tiếp tục nỗ lực, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.



Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Thái Nguyên. Ảnh: Việt Bắc

Dịp này, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã tặng 50 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại công ty. Mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 300.000 đồng).

Công nhân Nguyễn Thị Thúy - Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Thái Nguyên - xúc động cho biết, phần quà của lãnh đạo Tổng LĐLĐVN thực sự rất có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, động viên của các cấp công đoàn đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, người lao động luôn coi tổ chức công đoàn là chỗ dựa vững chắc.



Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn thăm hỏi, động viên công nhân lao động. Ảnh: Việt Bắc

Ngoài các phần quà của Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng trao tặng 2 máy lọc nước để kịp thời động viên và chia sẻ tới các đoàn viên, người lao động trong những ngày hè nắng nóng sắp tới. LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên trao tặng hỗ trợ xây Nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Phạm Văn Đông.

Tin liên quan

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo