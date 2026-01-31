HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết

Thanh Nga ( Ảnh: Hoàng Triều)

(NLĐO)- Dự kiến Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” sẽ thu hút trên 10.000 lượt đoàn viên, người lao động đến tham quan, mua sắm.

Sáng 31-1, tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với LĐLĐ TPHCM long trọng tổ chức khai mạc Chương trình "Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026" trực tiếp, đồng thời khởi động Chương trình "Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026" trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết - Ảnh 1.

Chương trình "Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026" khai mạc vào sáng 31-1 tại TPHCM

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Nguyễn Phước Lộc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, tập thể thường trực LĐLĐ TPHCM cùng hơn 1.000 đoàn viên, người lao động đang làm việc tại TPHCM.

Số đoàn viên, người lao động được chăm lo Tết tăng 10% 
12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - cho biết năm 2025 cả hệ thống chính trị đã triển khai quyết liệt chủ trương tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính, từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. 

Đóng góp quan trọng vào những thành quả đó không thể không kể đến bàn tay lao động, khối trí tuệ sáng tạo và tinh thần làm việc bền bỉ, miệt mài của đội ngũ đoàn viên, người lao động trên cả nước. 

"Với vai trò của mình, tổ chức Công đoàn luôn kiên trì đồng hành, khẳng định vai trò là điểm tựa tin cậy, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động nhất là khi mỗi độ Tết đến, Xuân về" - ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - tặng vé máy bay cho người lao động

12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - tặng vé máy bay cho người lao động

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo và cùng các cấp Công đoàn trong cả nước triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, với tinh thần xuyên suốt: "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết".

Nhiều chương trình thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn được tổ chức như: Chương trình "Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026"; Chuyến bay Công đoàn", "Chuyến tàu Công đoàn – Xuân 2026"; cùng với đó là các hoạt động "Tết Sum vầy", Ngày hội công nhân, chuyến xe đưa, đón đoàn viên, người lao động về quê đón Tết. 

12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết - Ảnh 5.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy TPHCM trao vé tàu cho đoàn viên, người lao động

Trong đó, Chương trình "Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với LĐLĐ TPHCM tổ chức tại TPHCM là một trong những hoạt động nổi bật. Phiên chợ với quy mô 124 gian hàng, cung ứng các sản phẩm, hàng hóa bảo đảm chất lượng với mức giảm giá từ 10% đến 30% trở lên.

Gần 6.000 đoàn viên, người lao động trên địa bàn Thành phố được nhận phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng/người.

Chương trình diễn ra trong 3 ngày 30-1 đến 1-2, dự kiến sẽ thu hút trên 10.000 lượt đoàn viên, người lao động đến tham quan, mua sắm.

12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết - Ảnh 6.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ, Thành ủy TPHCM thực hiện nghi thức khai mạc Chương trình "Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026" trực tiếp và khởi động chương trình "Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026" trực tuyến cấp Tổng Liên đoàn.

Rộn ràng không khí mua sắm Tết

Tại chương trình, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy TPHCM thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc Chương trình "Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026" trực tiếp và khởi động chương trình "Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026" trực tuyến cấp Tổng Liên đoàn.

12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết - Ảnh 7.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy TPHCM tham quan Chương trình "Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026"

Ban tổ chức cũng trao tặng vé xe, vé tàu và vé máy bay cho 100 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết. Đồng thời, trao tặng phiếu mua hàng để đoàn viên, người lao động tiết kiệm chi phí mua sắm tại phiên chợ.

12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết - Ảnh 8.

Đoàn viên, người lao động vui mừng sắm Tết

Nhận được phiếu mua hàng 500.000 đồng từ các cán bộ Công đoàn, ông Tô Văn Bình, đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm quận 1, TPHCM, cho biết: "Tôi chỉ nghĩ nhà hết gạo, tới đây mua ít gạo ngon để gia đình dành ăn Tết nhưng khi tới, tôi hoàn toàn choáng ngợp trước quy mô và sự đa dạng sản phẩm. Vì vậy, tôi đã mua thêm một ít bánh, mứt, trái cây sấy tặng cho vợ. Với 2 túi đồ này, tôi chỉ bù thêm 10.000 đồng, thực sự rất vui".

12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết - Ảnh 9.

Ngoài ưu đãi về giá khi mua hàng tại phiên chợ, người lao động còn được tham gia nhiều chương trình khuyến mãi và tặng quà đến từ các gian hàng

Bên cạnh hoạt động mua sắm, tại Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026 còn có các gian hàng tư vấn pháp luật và tư vấn về bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, sẽ có khoảng hơn 12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo do tổ chức Công đoàn triển khai, tăng 10% so với năm 2025.

12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết - Ảnh 10.
12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết - Ảnh 11.
12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết - Ảnh 12.
12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết - Ảnh 13.
12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết - Ảnh 14.
12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết - Ảnh 15.
12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết - Ảnh 16.
12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết - Ảnh 17.
12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết - Ảnh 18.
12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết - Ảnh 19.

Một số hình ảnh tại “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026”

