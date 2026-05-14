Chủ tịch UBND Đà Nẵng nói về thông tin "dịch chuyển" đô thị đại học về phía Nam

Sáng 14-5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đại học Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thời gian qua đã xuất hiện nhiều cách hiểu chưa đầy đủ về chủ trương"dịch chuyển" đô thị đại học về phía Nam này, dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Theo ông Hùng, quan điểm của thành phố không phải "di dời toàn bộ đô thị đại học", mà là nghiên cứu chuyển một phần hoạt động đào tạo, nhất là sinh viên chính quy, lên khu vực Tam Kỳ cũ để khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có và giảm áp lực cho trung tâm Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại buổi làm việc

"Tôi nói rất rõ là chuyển các hoạt động đào tạo lên phía Nam, chứ không phải chuyển cả một đô thị đại học. Chuyển toàn bộ thì làm sao làm được, tiền đâu mà chuyển" - ông Hùng nói.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng khu vực phía Nam hiện còn nhiều cơ sở vật chất, trụ sở xuống cấp, sử dụng chưa hiệu quả, trong khi khu vực trung tâm Đà Nẵng đang chịu áp lực lớn về hạ tầng và dân số. Vì vậy, thành phố định hướng phát triển cân đối giữa các khu vực sau sáp nhập.

"Nếu có cơ sở vật chất phù hợp thì phải tính chuyện chuyển bớt sinh viên ra đó để khu vực này phát triển đông đúc hơn" - ông nói.

Theo ông Hùng, thành phố sẽ ưu tiên bố trí các nguồn lực đầu tư công, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước về khu vực Tam Kỳ cũ nhằm tạo động lực phát triển mới. Đây là một phần trong chiến lược phát triển tổng thể sau khi Quảng Nam và Đà Nẵng trở thành một đơn vị hành chính thống nhất.

"Bây giờ Quảng Nam và Đà Nẵng là một nhà, phải phát triển cân đối giữa các vùng miền. Một bên thì quá tải, một bên lại quá vắng vẻ, mình phải nhìn vì sự phát triển chung và vì người dân" - ông nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết thành phố đang đẩy mạnh kết nối hạ tầng, bao gồm kết nối giữa hai sân bay và liên kết với khu vực Tam Kỳ nhằm mở rộng không gian phát triển đô thị, giáo dục và dịch vụ.

Báo cáo tại buổi làm việc, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, cho biết theo nhiệm vụ được Văn phòng Chính phủ giao, Đại học Đà Nẵng đang xây dựng đề án phát triển thành trường đại học trọng điểm quốc gia, hướng tới mục tiêu nằm trong nhóm các trường đại học hàng đầu châu Á.



PGS-TS Nguyễn Ngọc Vũ phát biểu tại buổi làm việc

Theo ông Vũ, để hiện thực hóa mục tiêu này, Khu đô thị Đại học (làng đại học Đà Nẵng – quy hoạch tại phường Ngũ Hành Sơn và Điện Bàn Đông) đóng vai trò đặc biệt quan trọng về cơ sở vật chất, là tiền đề để phát triển lên mô hình Đại học Quốc gia.

Từ đó, Đại học Đà Nẵng đề xuất thành phố phối hợp tháo gỡ hai vấn đề lớn gồm công tác giải phóng mặt bằng và điều chỉnh quy hoạch 1/2000.

Về giải phóng mặt bằng, ông Vũ đề nghị xem xét lại bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất để bảo đảm việc đền bù thỏa đáng cho người dân. Đại học Đà Nẵng cũng đã có văn bản gửi các bên liên quan để phối hợp xử lý.

Về quy hoạch, ông cho biết Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị tỉnh Quảng Nam cũ rà soát lại quy hoạch 1/2000 để báo cáo Chính phủ. Trước đó, tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Đại học Đà Nẵng và thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch phù hợp với thực tế phát triển.

Theo báo cáo từ đại diện Sở Xây dựng thành phố, dự án Khu đô thị Đại học hiện chia thành hai khu vực. Tại khu vực phường Ngũ Hành Sơn, diện tích khoảng 110 ha, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, chỉ còn một phần diện tích vướng mắc.

Đại học Đà Nẵng cho biết các trường thành viên đã bắt đầu khởi công xây dựng và dự kiến đến tháng 10-2027 sẽ hoàn thành toàn bộ khu vực để chuyển hoạt động đào tạo lên đây.

Trong khi đó, khu vực thuộc phường Điện Bàn Đông có diện tích quy hoạch ban đầu khoảng 190 ha, đang gặp khó khăn lớn do dân cư tập trung đông, khiến việc giải phóng mặt bằng theo phương án cũ gần như không khả thi.

Trước thực tế này, Đại học Đà Nẵng đề xuất điều chỉnh quy hoạch theo hướng dịch chuyển sang phía Tây, gần khu vực sông và bệnh viện; đồng thời mở rộng thêm hơn 300 ha tại Điện Bàn Đông và khoảng 100 ha tại khu vực Quế Sơn. Nếu triển khai theo phương án này, tổng quy hoạch mới có thể đạt khoảng 500 ha.

Dự án làng Đại học Đà Nẵng hiện có nhiều trường thành viên đang khởi công xây dựng

Tuy nhiên, đại diện Sở Xây dựng cho rằng phương án dịch chuyển đang gặp một số vướng mắc liên quan định hướng phát triển chung của thành phố, chưa phù hợp với định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng). Ngoài ra, phần diện tích dự kiến mở rộng tại Quế Sơn và Điện Bàn còn chồng lấn với một số dự án đã có trước đó, trong đó có dự án bệnh viện.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu trước mắt tập trung dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hoàn chỉnh khu vực 110 ha tại Đà Nẵng sau khi có giá đất mới, đồng thời đề nghị Đại học Đà Nẵng hoàn thành khu vực này trước khi tính đến các nhu cầu mở rộng tiếp theo.

Cũng tại buổi làm việc, PGS-TS Nguyễn Ngọc Vũ cho biết việc tiếp nhận Trường Đại học Quảng Nam trở thành trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng là chủ trương của Ban Chỉ đạo sáp nhập tỉnh.

Đại học Đà Nẵng đã chủ động xây dựng đề án và đề nghị thành phố hỗ trợ trong giai đoạn đầu về nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, nhân sự cũng như các thủ tục pháp lý để hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ.



