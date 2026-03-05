Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh trách nhiệm lớn lao trước nhân dân

Ngày 5-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 23, gồm các xã: Thuận Mỹ, Tầm Vu, Vĩnh Công, An Lục Long.

Ông Lê Văn Hẳn (bìa phải) - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - ra mắt cử tri xã Thuận Mỹ

Tại buổi tiếp xúc, 5 ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động trước đông đảo cử tri địa phương.

Theo đó, trình bày chương trình hành động, ứng cử viên Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - bày tỏ niềm vinh dự và xác định đây là trách nhiệm lớn lao trước nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cam kết nếu được tín nhiệm, sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, đưa Tây Ninh trở thành trung tâm kết nối chiến lược của vùng.

Đặc biệt, người đứng đầu chính quyền tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh sẽ điều hành quyết liệt để tháo gỡ các "điểm nghẽn" về thủ tục hành chính – vốn là rào cản trực tiếp đối với người dân và doanh nghiệp.

"Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một chính quyền kiến tạo, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo năng lực cán bộ" – ông lê Văn Hẳn khẳng định.

Bên cạnh sự đồng thuận với chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri xã Thuận Mỹ đã gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng sát thực tế đời sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trình bày chương trình hành động trước cử tri

Cử tri Lê Thị Lượm (66 tuổi) trăn trở: "Người dân Thuận Mỹ chủ yếu sống nhờ cây thanh long và con tôm sú, nhưng giá cả bấp bênh quá, nhiều lúc thua lỗ nặng nề. Tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử phải tìm được giải pháp ổn định đầu ra cho nông sản, đừng để bà con cứ mãi cảnh "được mùa mất giá".

Bà Lượm cũng kiến nghị chính quyền cần quyết liệt hơn trong giải quyết tranh chấp đất đai và sửa chữa các tuyến đường nông thôn đang xuống cấp trầm trọng.

Cùng nỗi lo về sinh kế, cử tri Nguyễn Tấn Phước kỳ vọng các ứng cử viên, đặc biệt là Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, sẽ có chính sách thu hút doanh nghiệp về đầu tư tại địa phương để tạo công ăn việc làm cho con em quê hương, giúp người dân ổn định thu nhập ngay trên mảnh đất của mình.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Lê Văn Hẳn ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến trách nhiệm, đầy tâm huyết của cử tri. Ông thừa nhận thực tế nhiều khu vực nông thôn chậm phát triển do hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu kết nối.

Hơn 200 cử tri xã Thuận Mỹ tiếp xúc ứng cử viên HĐND tỉnh Tây Ninh

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ đặc biệt quan tâm đến việc thu hẹp khoảng cách đô thị - nông thôn. Các ý kiến về giá nông sản, an sinh xã hội và hạ tầng giao thông sẽ được phản ánh trung thực đến kỳ họp HĐND và các cơ quan chức năng để có giải pháp xử lý kịp thời, không để người dân phải chờ đợi lâu.