Cam kết mạnh mẽ của Tây Ninh

Chiều 26-2, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình họp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với các cơ quan ngoại giao, hiệp hội, doanh nghiệp mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Đại biểu dự họp mặt

Đến dự buổi họp mặt có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; ông Đường Lập, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM; ông ONO Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM; cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và đông đảo doanh nhân trong và ngoài nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - nhấn mạnh rằng năm 2025 là cột mốc đặc biệt khi tỉnh mở rộng địa giới hành chính, tạo ra không gian phát triển mới và động lực tái cơ cấu nguồn lực mạnh mẽ.

Nhờ sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, môi trường đầu tư của Tây Ninh liên tục được cải thiện, 2 năm liền lọt vào tốp 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn.

Các chỉ số kinh tế năm 2025 đều đạt mức ấn tượng: Tăng trưởng GRDP đạt 9,52%; quy mô GRDP trên 345.000 tỉ đồng; thu ngân sách vượt 51.191 tỉ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 31 tỉ USD (thuộc nhóm dẫn đầu cả nước).

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại buổi họp mặt

"Những kết quả trên không chỉ là nỗ lực của chính quyền mà còn có sự đóng góp thiết thực của đội ngũ doanh nhân. Doanh nghiệp không chỉ thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm mà còn là nguồn lực xã hội quan trọng trong các mục tiêu an sinh" - ông Lê Văn Hẳn khẳng định.

Tại buổi họp mặt, UBND tỉnh Tây Ninh đã tri ân 97 tập thể, cá nhân và doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội.

Trong năm 2025, các cá nhân, doanh nghiệp đã chung tay đóng góp hơn 537 tỉ đồng để thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa như: xây dựng trường học; xây cầu giao thông nông thôn; xây nhà tình nghĩa và hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo.

Ông Trịnh Văn Hải, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh, chia sẻ tại buổi họp mặt

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Hải - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh - cho biết cộng đồng doanh nghiệp cảm nhận rất rõ sự đồng hành của lãnh đạo tỉnh qua việc kịp thời tháo gỡ khó khăn. Ông Hải khẳng định các doanh nghiệp sẽ tiếp tục thượng tôn pháp luật và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu chúc Tết

Phát biểu chúc Tết, ông Nguyễn Văn Quyết - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh - bày tỏ sự trân trọng đối với nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các vị lãnh đạo tiền bối đã luôn dành tình cảm và sự quan tâm cho tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tặng hoa tri ân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã luôn dành tình cảm và sự quan tâm cho tỉnh nhà

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh tri ân các nhà tài trợ vì sự phát triển và an sinh xã hội của tỉnh

Thực hiện nghi thức khai Xuân và lì xì đầu năm mới

Bước sang năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khẳng định tỉnh kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số, phấn đấu phát triển nhanh và bền vững.

Ông Nguyễn Văn Quyết kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đổi mới mô hình sản xuất, tăng cường liên kết để cùng tỉnh hiện thực hóa mục tiêu giàu mạnh, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân và người lao động trên địa bàn tỉnh.