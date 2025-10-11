Chiều 11-10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trực tiếp kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn cho người dân tại các xã Đa Phúc và Trung Giã (huyện Sóc Sơn cũ).



Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh thị sát, kiểm tra vùng lũ

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đến trưa 11-10, tại xã Trung Giã vẫn còn hai thôn là An Lạc và Hòa Bình có điểm ngập sâu khoảng 1,5 m, buộc lực lượng chức năng phải sử dụng thuyền đưa người và nhu yếu phẩm vào hỗ trợ. Các thôn còn lại nước đã rút, chính quyền tập trung làm vệ sinh môi trường, khử khuẩn đường làng ngõ xóm.

Tại xã Đa Phúc, trong một số thôn, nước vẫn chưa rút hết trong nhà dân. Lực lượng chức năng được tăng cường, vừa giúp người dân di chuyển đồ đạc, vừa cung cấp thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại, cho biết khu vực này có đặc thù đê điều phức tạp, nước lũ lên rất nhanh, chỉ trong một ngày đã vượt mức lũ lịch sử. Từ 9-10, ngành nông nghiệp đã huy động lực lượng túc trực, chống tràn tại các điểm đê xung yếu. Hiện đường sắt qua địa bàn bị xói lở, nhiều vị trí bờ đê yếu cần được gia cố khẩn cấp.

Theo ông Đại, trong đợt mưa lũ, xã Trung Giã có 15 thôn bị ngập lụt, với hơn 4.000 hộ dân chịu tác động trực tiếp. Để khắc phục sự cố, Sở Nông nghiệp và Môi trường xuất nâng cấp hệ thống đê và trạm bơm, đặc biệt là tuyến đê Hữu Cầu dài 11,8 km, nơi vừa bị áp lực nước lớn trong đợt mưa lũ. Kiến nghị nâng cốt mặt đê ít nhất 50 cm và xây dựng phương án tái định cư cho khoảng 800 hộ dân ngoài đê.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở, ngành, địa phương trong tuần tới phải lập danh mục các công trình cấp bách

Bí thư Đảng ủy xã Trung Giã Lê Hữu Mạnh cho biết, đến đầu giờ chiều 11-10, trên địa bàn còn 7 thôn vẫn ngập, dự kiến đến chiều mai cơ bản thoát nước. Chính quyền và các đoàn thể tập trung phân phát nhu yếu phẩm trong ngày 11-10. Từ ngày 12-10, xã chuyển trọng tâm sang vệ sinh môi trường, khử khuẩn và chuẩn bị cho học sinh trở lại trường.

Tại xã Đa Phúc, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hồng Minh cho biết, lũ năm nay đạt đỉnh điểm, nước lên nhanh và liên tục, song nhờ chỉ đạo quyết liệt, xã đã đắp hơn 7,6 km đê tạm, bảo vệ khu dân cư trong vùng trũng. Đến chiều 11-10, nước đã rút dần, song 13 thôn ngoài đê vẫn còn chịu ảnh hưởng.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân hai xã Đa Phúc, Trung Giã trong ứng phó, cứu hộ cứu nạn.

"Chưa bao giờ Hà Nội phải đối mặt với thiên tai kép như lần này - bão chồng bão, mưa đặc biệt lớn, gây áp lực khủng khiếp lên hệ thống đê điều và thoát nước. Đây là phép thử thật sự cho chính quyền các cấp"- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu chính quyền Hà Nội, đợt bão số 10 cho thấy một số nơi vẫn bị động từ khâu dự báo đến ứng phó. Do vậy, lực lượng chức năng của thành phố đã rút kinh nghiệm chủ động hơn trước bão số 11.

Theo đó, trước khi cơn bão số 11 đổ bộ vào đất liền, địa phương đã xây dựng kịch bản di dời dân, đảm bảo an toàn điện, nguồn nước. Khi nước rút cần sớm vệ sinh môi trường, đồng thời tạo điều kiện để học sinh sớm trở lại trường.

Trong đó, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đồng ý với các phương án của Giám đốc Sở Nông nghiệp Nguyễn Xuân Đại về củng cố đê điều, nâng cấp trạm bơm. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở, ngành, địa phương trong tuần tới phải lập danh mục các công trình cấp bách, trình ngay để ký triển khai - ưu tiên khu vực nội đô và ngoại thành thường xuyên ngập lụt.

"Về tổng thể hệ thống đê của Hà Nội hai năm qua tôi đã cho kiểm tra, biết rõ khiếm khuyết ở đâu. Tới đây sẽ lập đề án tổng thể về đê và các tuyến đường đấu nối. Nhưng việc cấp bách liên quan đến đê điều, trạm bơm nếu làm ngay thì mùa mưa năm sau bà con sẽ thấy hiệu quả rõ rệt" - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.