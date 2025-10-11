HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Miễn, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Theo Cục Thuế, sẽ miễn, giảm thuế cho tổ chức và cá nhân bị thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra vừa qua.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa phát đi công văn hướng dẫn các giải pháp miễn, giảm thuế để hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị tổn thất do 2 cơn bão số 10 và 11, cùng với ảnh hưởng hoàn lưu gây mưa lũ sau bão.

giảm thuế cho người dân sau mưa lũ - Ảnh 1.

Ngập lụt nghiêm trọng tại xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh

Theo Cục Thuế, các trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng; phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh sẽ được xem xét gia hạn nộp thuế.

Người nộp thuế sẽ được gia hạn nộp thuế một phần hoặc toàn bộ tiền thuế phải nộp. Người nộp thuế không bị phạt và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền nợ thuế trong thời gian gia hạn nộp thuế.

Cũng theo cơ quan thuế, người nộp thuế bị thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng quy định tại Luật Quản lý thuế, thì hồ sơ chứng minh giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại và giá trị được bảo hiểm, bồi thường theo các quy định hướng dẫn cụ thể.

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, người nộp thuế bị thiệt hại do bão, lũ được xem xét gia hạn nộp một phần hoặc toàn bộ số thuế phải nộp trong thời gian tối đa 2 năm, tùy theo mức độ ảnh hưởng, và trong thời gian được gia hạn sẽ không bị phạt, không phải nộp tiền chậm nộp.

Trường hợp bị thiệt hại trong các sự kiện bất khả kháng, Cục Thuế sẽ xem xét miễn tiền chậm nộp và miễn tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, với mức miễn tối đa không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại sau khi trừ phần được bảo hiểm bồi thường (nếu có).

- Ảnh 2.

Một cây xăng bị ngập tại địa bàn xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh

Doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bị tổn thất nhưng không được bồi thường. Hàng hóa nhập khẩu để ủng hộ, tài trợ cho công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả bão lũ được xác định là không chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu.

Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với giá trị tổn thất không được bồi thường, các khoản tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai và khoản chi phúc lợi hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng, trong giới hạn tối đa bằng 1 tháng lương bình quân của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai được giảm tối đa 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại, căn cứ theo mức độ tổn thất thực tế. Các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên hoặc sử dụng đất bị thiệt hại do thiên tai được xem xét miễn, giảm thuế tương ứng với giá trị tài nguyên, đất đai bị tổn thất; trường hợp đã nộp thuế thì được hoàn trả số thuế đã nộp hoặc trừ vào số thuế tài nguyên phải nộp của kì sau.

Người sử dụng đất bị ảnh hưởng do thiên tai được miễn hoặc giảm tiền thuê đất tùy theo mức độ thiệt hại; nếu thiệt hại từ 40% trở lên được miễn toàn bộ tiền thuê đất trong năm, nếu dưới 40% thì được giảm tương ứng.

Trường hợp doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất, kinh doanh để khắc phục hậu quả bão lũ, được giảm 50% tiền thuê đất trong thời gian ngừng hoạt động.

Cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế địa phương phải khẩn trương tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế thuộc diện bị ảnh hưởng thiên tai thực hiện thủ tục miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất và các khoản thu khác theo đúng quy định pháp luật hiện hành; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để xác định giá trị thiệt hại và xử lý hồ sơ nhanh chóng, kịp thời.

Vừa qua, nhiều địa phương bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10, số 11. Do ảnh hưởng của bão, mưa lớn xảy ra trên diện rộng, gây ngập lụt nhiều địa phương phía Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh...

Đến ngày 11-10, nhiều khu vực tại tỉnh Bắc Ninh, TP Hà Nội vẫn bị ngập lụt, hàng ngàn hộ dân bị cô lập. Tại tỉnh Bắc Ninh, nước lũ rút chậm, dự kiến các khu dân cư còn bị ngập lụt trong 2-3 ngày tới.

