VIDEO: Lũ rút chậm, người dân chèo thuyền tự chế, trèo thang nhận đồ tiếp tế

Ngày 11-10, sau 3 ngày bị cô lập do trận lũ lịch sử, người dân xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh, trước đây thuộc tỉnh Bắc Giang) cho biết nước đang rút chậm, ngập lụt có thể còn kéo dài.
VIDEO: Người dân chèo thuyền tự chế, leo thang nhận đồ tiếp tế. Video: Minh Chiến
Do nước lũ bao vây những ngày qua, việc tiếp cận tận nơi để hỗ trợ nước uống, thực phẩm thiết yếu gặp không ít khó khăn. Tại khu dân cư thôn Bến Phà, các đoàn cứu trợ vận chuyển nước uống, thức ăn đến đầu thôn, sau đó người dân di chuyển thuyền nhỏ, hoặc các loại thuyền tự chế đi nhận, phân phát cho bà con trong vùng.
Anh Vinh, sinh sống tại thôn Bến Phà, mấy ngày vừa qua liên tục chèo thuyền để đi phát cơm, nước uống cho hàng chục hộ dân trong khu bị cô lập. Nước ngập gần 2 mét nên không thể lội đi nhận thực phẩm, các loại thuyền tự chế trở thành phương tiện chính trong những ngày ngập lụt ở đây.
Trong thôn, một số gia đình có nhà cấp 4 đã di dời hoàn toàn đến tá túc tại cá hộ dân khác có nhà 2 đến 3 tầng để đảm bảo an toàn. Với mực nước sâu hơn 2 mét thời điểm đỉnh lũ, các căn nhà cấp 4 ngập đến nóc.
Trưa 11-10, anh Vinh sau khi nhận thực phẩm cứu trợ, đã chèo thuyền đi dọc thôn để phát cơm. Nhiều hộ dân ở trên tầng 2, phải dùng thang để trèo xuống nhận đồ ăn, nước uống.
