Thời sự

VIDEO: Lũ rút chậm, người dân chèo thuyền tự chế, trèo thang nhận đồ tiếp tế

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Nước lũ vẫn bao vây sau 3 ngày, người dân xã Tiên Lục (Bắc Ninh) phải chèo thuyền tự chế đi nhận nước uống, thực phẩm.

Ngày 11-10, sau 3 ngày bị cô lập do trận lũ lịch sử, người dân xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh, trước đây thuộc tỉnh Bắc Giang) cho biết nước đang rút chậm, ngập lụt có thể còn kéo dài.

VIDEO: Người dân chèo thuyền tự chế, leo thang nhận đồ tiếp tế. Video: Minh Chiến

Do nước lũ bao vây những ngày qua, việc tiếp cận tận nơi để hỗ trợ nước uống, thực phẩm thiết yếu gặp không ít khó khăn. Tại khu dân cư thôn Bến Phà, các đoàn cứu trợ vận chuyển nước uống, thức ăn đến đầu thôn, sau đó người dân di chuyển thuyền nhỏ, hoặc các loại thuyền tự chế đi nhận, phân phát cho bà con trong vùng.

Anh Vinh, sinh sống tại thôn Bến Phà, mấy ngày vừa qua liên tục chèo thuyền để đi phát cơm, nước uống cho hàng chục hộ dân trong khu bị cô lập. Nước ngập gần 2 mét nên không thể lội đi nhận thực phẩm, các loại thuyền tự chế trở thành phương tiện chính trong những ngày ngập lụt ở đây.

Lũ rút chậm, người dân Bắc Ninh chèo thuyền tự chế, trèo thang nhận đồ tiếp tế - Ảnh 1.

Người dân vùng lũ dùng thuyền tự chế, trèo thang nhận đồ tiếp tế. Ảnh: Minh Chiến

Trong thôn, một số gia đình có nhà cấp 4 đã di dời hoàn toàn đến tá túc tại cá hộ dân khác có nhà 2 đến 3 tầng để đảm bảo an toàn. Với mực nước sâu hơn 2 mét thời điểm đỉnh lũ, các căn nhà cấp 4 ngập đến nóc.

Trưa 11-10, anh Vinh sau khi nhận thực phẩm cứu trợ, đã chèo thuyền đi dọc thôn để phát cơm. Nhiều hộ dân ở trên tầng 2, phải dùng thang để trèo xuống nhận đồ ăn, nước uống.

Lũ rút chậm, người dân Bắc Ninh chèo thuyền tự chế, trèo thang nhận đồ tiếp tế - Ảnh 2.

Đồ ăn nấu sẵn, nước uống được vận chuyển đến điểm tập kết đầu thôn, sau đó dùng thuyền vận chuyển đến từng hộ dân trong khu vực bị cô lập. Ảnh: Minh Chiến

Lũ rút chậm, người dân Bắc Ninh chèo thuyền tự chế, trèo thang nhận đồ tiếp tế - Ảnh 3.

Người dân dùng thuyền tự chế, vận chuyển nước uống, mì tôm cho các hộ dân khác. Ảnh: Minh Chiến

Lũ rút chậm, người dân Bắc Ninh chèo thuyền tự chế, trèo thang nhận đồ tiếp tế - Ảnh 4.

Các đoàn cứu trợ chèo thuyền đưa thực phẩm, các đồ dùng thiết yếu cho người dân vùng lũ xã Tiên Lục. Ảnh: Minh Chiến

Lũ rút chậm, người dân Bắc Ninh chèo thuyền tự chế, trèo thang nhận đồ tiếp tế - Ảnh 5.

Người dân trèo thang nhận thực phẩm, nước uống. Ảnh: Minh Chiến

Lũ rút chậm, người dân Bắc Ninh chèo thuyền tự chế, trèo thang nhận đồ tiếp tế - Ảnh 6.

Một người dân với chiếc thuyền tự chế, vận chuyển nước và mì tôm đi phân phát trong thôn. Ảnh: Minh Chiến

Lũ rút chậm, người dân Bắc Ninh chèo thuyền tự chế, trèo thang nhận đồ tiếp tế - Ảnh 7.

Một khúc gỗ lớn cũng trở thành "thuyền" trong những ngày bị ngập lụt. Ảnh: Minh Chiến

Lũ rút chậm, người dân Bắc Ninh chèo thuyền tự chế, trèo thang nhận đồ tiếp tế - Ảnh 8.

Các đoàn từ thiện tiếp cận khu vực ngập lụt để hỗ trợ người dân. Ảnh: Minh Chiến

Lũ rút chậm, người dân Bắc Ninh chèo thuyền tự chế, trèo thang nhận đồ tiếp tế - Ảnh 9.

Lũ rút chậm, người dân Bắc Ninh chèo thuyền tự chế, trèo thang nhận đồ tiếp tế - Ảnh 10.

Lũ rút chậm, người dân Bắc Ninh chèo thuyền tự chế, trèo thang nhận đồ tiếp tế - Ảnh 11.

Tin liên quan

VIDEO: Dùng xe đặc chủng, drone để cứu trợ người dân bị cô lập trong nước lũ

(NLĐO)- 3 xe đặc chủng có khả năng lội nước của lực lượng Công an để đưa người dân qua khu vực ngập nặng, vận chuyển nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu.

VIDEO: Mở đường, vượt lũ dữ cứu trợ người dân bị cô lập ở Bắc Ninh

(NLĐO)- Lực lượng chức năng xã Bố Hạ (Bắc Ninh) phải huy động phương tiện mở đường để xe chở hàng cứu trợ, sau đó dùng ca-nô chở đến các khu dân cư bị cô lập.

Tấm lòng Việt Nam vượt bão lũ

Thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hàng trăm tỉ đồng đã được người dân đóng góp giúp đỡ cứu nạn, tái thiết các vùng đất bị bão lũ tàn phá

    Thông báo