Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo khẩn về vật liệu xây dựng

Văn phòng UBND TP HCM vừa phát đi công văn khẩn về tăng cường kiểm soát cung, cầu và giá vật liệu xây dựng; rà soát, công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng tại thành phố.

Hai tàu vận chuyển cát trái phép trên sông Soài Rạp bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng bảo đảm đúng quy định.

Đồng thời, khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương thu thập thông tin giá thị trường vật liệu xây dựng thông qua các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng lớn và các chủ đầu tư, nhà thầu thi công trên địa bàn.

Sở Xây dựng phối hợp các sở, ngành và các ban quản lý đầu tư xây dựng chuyên ngành kiểm tra, xác định rõ các nguyên nhân tác động đến việc tăng giá đối với các loại vật liệu xây dựng tại địa phương.

Đồng thời, triển khai các giải pháp khắc phục, nhằm ổn định thị trường vật liệu xây dựng và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng để tổng hợp, theo dõi.

Các cơ quan chức năng thành phố có nhiệm vụ khẩn trương rà soát, đánh giá, tổng hợp nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn để điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại địa phương.

Đồng thời, rà soát, khoanh định và bổ sung các khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sỏi lòng sông, lòng hồ, khu vực biển; đá xây dựng; đất san lấp,...) có tiềm năng vào phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản trong quy hoạch tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.