Thời sự

Cầu Bình Gởi vượt tiến độ, Vành đai 3 tăng tốc về đích

NGỌC QUÝ - THANH THẢO

(NLĐO) - Dự án Vành đai 3 TP HCM đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, nhiều gói thầu đạt tiến độ cao, hướng tới mục tiêu thông xe 2 đoạn ngày 19-12-2025

Sáng 25-9, Đoàn kiểm tra số 07 của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dẫn đầu, cùng Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, đã kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự án Vành đai 3 - TP HCM.

Cầu Bình Gởi vượt tiến độ, Vành đai 3 tăng tốc về đích - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nghe báo cáo tại hiện trường đường Vành đai 3

Theo báo cáo, dự án Vành đai 3 TP HCM có tổng chiều dài 76,34 km, đi qua TP HCM và khu vực Đồng Nai, Bình Dương và Long An cũ với tổng mức đầu tư 75.378 tỉ đồng. Dự án được chia thành 8 dự án thành phần và dự kiến cơ bản hoàn thành vào năm 2025.

Hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng

Báo cáo tại hiện trường cầu Bình Gởi, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Giao thông TP HCM, cho biết công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%. Về thi công, các gói thầu xây lắp chính của DATP1, DATP3, DATP5 và DATP7 đều đang được triển khai. Cụ thể, sản lượng thực hiện của DATP1 đạt 58,7%, DATP3 đạt 47,0%, DATP5 đạt 45,6% và DATP7 đạt 81,9% giá trị hợp đồng.

Cầu Bình Gởi vượt tiến độ, Vành đai 3 tăng tốc về đích - Ảnh 2.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Giao thông báo cáo tại hiện trường

Theo kế hoạch, đến ngày 19-12-2025 sẽ thông xe 24,1 km đường cao tốc, bao gồm 14,7 km tại TP HCM, 6,4 km tại Long An và 3,0 km tại khu vực Bình Dương cũ. Đến 30-6-2026 sẽ thông xe toàn tuyến dự án với tổng chiều dài 76,3 km.

Báo cáo cũng chỉ ra tổng nhu cầu cát đắp nền của DATP1 là 5,6 triệu m³, đã huy động 3,4 triệu m³. Nhu cầu còn lại là 2,2 triệu m³, dự kiến được cung cấp từ 16 mỏ tại 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp cũ. Về đá xây dựng, nhu cầu là 2,5 triệu m³, đã huy động 0,95 triệu m³, còn thiếu 1,55 triệu m³, được bổ sung từ 9 mỏ tại khu vực Đồng Nai và Bình Dương cũ.

Cầu Bình Gởi vượt tiến độ, Vành đai 3 tăng tốc về đích - Ảnh 3.

Ông Trần Hùng Việt, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương

Trong khi đó, ông Trần Hùng Việt, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương, cho biết DATP5 qua tỉnh Bình Dương cũ có tổng chiều dài 11,3 km, chia thành 4 gói thầu xây lắp. Tiến độ tổng thể của DATP5 đang chậm 9,15% so với kế hoạch đề ra.

Cụ thể, gói thầu XL1 (nút giao Tân Vạn) đạt 31,2%, XL2 (nút giao Bình Chuẩn) đạt 56,37%, XL3 (Bình Chuẩn - Sông Sài Gòn) đạt 48,23% và XL4 (cầu Bình Gởi) đạt 77,02%. Một số nguyên nhân chậm tiến độ là do việc thẩm định hồ sơ kỹ thuật kéo dài, thời tiết mưa nhiều và khó khăn về nguồn cung vật liệu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính kiểm tra tiến độ đường Vành đai 3 TP HCM - CLIP: NGỌC QUÝ

Để đẩy nhanh tiến độ, các nhà thầu đã tăng ca, tăng kíp, điều chuyển khối lượng và thay đổi giải pháp thi công tại một số vị trí. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn như nền đất yếu cần thời gian lún dài (9-12 tháng) và giá vật liệu xây dựng biến động.

Hoàn thành các hạng mục trước 19-12-2025

Cầu Bình Gởi vượt tiến độ, Vành đai 3 tăng tốc về đích - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đoàn kiểm tra ghi nhận công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành và các đơn vị đang nỗ lực thi công "3 ca, 4 kíp". Ban Giao thông Bình Dương đã ký giao ước thi đua 100 ngày để hoàn thành các hạng mục trước 19-12-2025. Đồng thời, đã kiến nghị UBND TP HCM nghiên cứu phương án đầu tư hoàn chỉnh nút giao Tân Vạn để đảm bảo hiệu quả khai thác toàn tuyến.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công và các nhà thầu dự án Vành đai 3 TP HCM trong thời gian qua. Ông cho biết từ sau đợt kiểm tra tháng 6 đến nay, các gói thầu đã có bước tiến rõ rệt, nhiều hạng mục đạt sản lượng tốt, trong đó có cầu Bình Gởi.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh mục tiêu đến cuối năm nay phải cơ bản hoàn thành toàn tuyến để kịp tổ chức lễ thông xe vào ngày 19-12-2025. Chính phủ đã phát động phong trào thi đua "100 ngày đêm, 3 ca 4 kíp" nhằm đẩy nhanh tiến độ. Các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục được hoàn thiện sau khi thông xe.

Ông Mai Văn Chính cũng lưu ý khó khăn lớn nhất hiện nay là xử lý nền đất yếu. Do đó, các đơn vị thi công cần áp dụng giải pháp kỹ thuật phù hợp, khắc phục kịp thời, đảm bảo đúng quy định. Phó Thủ tướng yêu cầu tất cả nhà thầu phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và hiệu quả công trình.

Cầu Bình Gởi vượt tiến độ, Vành đai 3 tăng tốc về đích - Ảnh 5.

Đường Vành đai 3 TP HCM đoạn đầu cầu Bình Gởi phía TP HCM

Cầu Bình Gởi vượt tiến độ, Vành đai 3 tăng tốc về đích - Ảnh 6.

Hiện tại gói thầu XL04 (Cầu Bình Gởi) đã đạt hơn 77% khối lượng

Cầu Bình Gởi vượt tiến độ, Vành đai 3 tăng tốc về đích - Ảnh 7.

Theo kế hoạch, đến ngày 19-12-2025 sẽ thông xe 24,1 km đường cao tốc, bao gồm 14,7 km tại TP HCM, 6,4 km tại Long An và 3,0 km tại khu vực Bình Dương cũ

Cầu Bình Gởi vượt tiến độ, Vành đai 3 tăng tốc về đích - Ảnh 8.

Để đẩy nhanh tiến độ, các nhà thầu đã tăng ca, tăng kíp, điều chuyển khối lượng và thay đổi giải pháp thi công tại một số vị trí. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn như nền đất yếu cần thời gian lún dài (9-12 tháng) và giá vật liệu xây dựng biến động

Cầu Bình Gởi vượt tiến độ, Vành đai 3 tăng tốc về đích - Ảnh 9.

Đến 30-6-2026 sẽ thông xe toàn tuyến dự án với tổng chiều dài 76,3 km

Cầu Bình Gởi vượt tiến độ, Vành đai 3 tăng tốc về đích - Ảnh 10.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính trao quà động viên công nhân, kỹ sư tại công trường

