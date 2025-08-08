HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo mục tiêu thi đấu cho CLB Công an TP HCM

Tường Phước

(NLĐO) - Trong buổi lễ xuất quân mùa giải 2025-2026, CLB Công an TP HCM được người hâm mộ kỳ vọng lấy lại bản sắc thi đấu, sớm trở lại vị thế đỉnh cao.

Ngày 8-8, tại Hội trường Trụ sở Công an TP HCM, CLB Bóng đá Công an TP HCM đã làm lễ ra mắt, xuất quân, giới thiệu logo, trang phục thi đấu trong mùa giải 2025-2026.

Đến dự buổi lễ còn có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TP HCM, các đồng chí là đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị chức năng, các đơn vị nghiệp vụ trong Công an TP HCM.

Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo mục tiêu thi đấu cho CLB Công an TP HCM - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo mục tiêu thi đấu cho CLB Công an TP HCM - Ảnh 2.

Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã dành nhiều sự quan tâm trong việc chỉ đạo đối với công tác thể thao nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng, đặc biệt là bộ môn bóng đá chuyên nghiệp, với mong muốn đưa CLB Bóng đá Công an TP HCM trở thành CLB bóng đá mạnh của cả nước, trở lại vị thế vốn là niềm tự hào của lực lượng CAND những năm trước đây.

Tháng 7-2025, Ủy ban Nhân dân TP HCM chuyển giao CLB Bóng đá TP HCM đang thi đấu tại giải bóng đá vô địch quốc gia (V-League) về Công an TP HCM và đổi tên thành Câu lạc bộ Bóng đá Công an TP HCM.

Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo mục tiêu thi đấu cho CLB Công an TP HCM - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo mục tiêu thi đấu cho CLB Công an TP HCM - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được (trái) tham dự buổi lễ xuất quân mùa giải 2025-2026 của CLB Công an TP HCM

Phát biểu tại buổi lễ xuất quân CLB Công an TP HCM, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP HCM - gửi lời chúc đội bóng thi đấu thành công, vững bước trên hành trình mới, đạt nhiều thành tích nổi bật và để lại dấu ấn vàng son trong lòng người hâm mộ cả nước.

Ông Được nói: "Thành ủy, chính quyền và nhân dân Thành phố luôn đặt niềm tin và kỳ vọng lớn vào tập thể Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện và các cầu thủ CLB Bóng đá Công an TP HCM. Chúng tôi mong rằng đội bóng sẽ không ngừng phấn đấu, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo, giữ vững tinh thần thi đấu cao thượng, chuyên nghiệp, xứng đáng là đại diện của Thành phố mang tên Bác trên đấu trường thể thao quốc gia; phấn đấu nỗ lực hướng đến một tương lai có những cầu thủ xuất sắc vươn tầm thể thao quốc tế.

Đồng thời, tôi kêu gọi các sở, ngành chức năng, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và người hâm mộ hãy tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và cổ vũ cho đội bóng Công an TP HCM, vì một nền bóng đá Thành phố mạnh mẽ - trong sạch - bền vững".

Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh CLB Bóng đá Công an TP HCM hôm nay không đơn thuần chỉ là một đội bóng thi đấu chuyên nghiệp, mà là hình ảnh đại diện cho ý chí, khát vọng, bản lĩnh và tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an Thành phố anh hùng. Đồng thời, đội bóng còn là nhịp cầu nối giữa lực lượng Công an với quần chúng nhân dân qua ngôn ngữ thể thao gần gũi, sôi nổi và đầy cảm xúc.

Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo mục tiêu thi đấu cho CLB Công an TP HCM - Ảnh 5.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao tặng hoa cho ban lãnh đạo CLB Công an TP HCM

"Sự kiện ngày hôm nay đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, là kết quả của sự đồng thuận, thống nhất cao giữa Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Thành phố và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng như Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân, Cục Công tác chính trị, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cùng sự ủng hộ nồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá cả nước nói chung, người dân TP HCM nói riêng.

TP HCM là trung tâm kinh tế - văn hóa - thể thao lớn của cả nước. Trong đó, thể thao không chỉ là lĩnh vực phát triển phong trào, mà còn là sức mạnh mềm, là niềm tự hào và bản sắc của đô thị hiện đại, năng động. Việc khôi phục, phát triển Câu lạc bộ Bóng đá Công an TP HCM không chỉ góp phần phát triển bóng đá Thành phố, mà còn đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển thể thao nước nhà, mang lại niềm vui, tinh thần, khí thế mới cho nhân dân Thành phố.

Đặc biệt, trong lực lượng Công an, thể thao không chỉ là rèn luyện thể chất mà còn là giá trị tinh thần, là biểu hiện sinh động của bản lĩnh, kỷ luật, tinh thần đồng đội và ý chí vượt khó, đúng như lời Bác Hồ từng căn dặn: "Khỏe để bảo vệ Tổ quốc, để xây dựng đất nước, để phục vụ nhân dân tốt hơn" - đồng chí Nguyễn Văn Được bày tỏ.

Chuẩn bị cho mùa giải mới, cựu tuyển thủ - HLV Lê Huỳnh Đức được mời về dẫn dắt CLB Công an TP HCM. Bên cạnh đó, trên băng ghế huấn luyện còn có các trợ lý kỳ cựu như: HLV Phùng Thanh Phương, Hoàng Hùng và Châu Chí Cường, những người từng dẫn dắt CLB TP HCM trước đây.

Về thành phần lực lượng, các cầu thủ có chuyên môn tốt của CLB TP HCM trước đây đã được giữ lại. Nổi bật có thủ môn Partrick Lê Giang, tiền vệ Endrick, trung vệ Trần Hoàng Phúc, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, hậu vệ Võ Huy Toàn…

Để làm dày đội hình, tăng chất lương chuyện môn, các cầu thủ giàu kinh nghiệm và tiềm năng cũng được ban lãnh đạo chiêu mộ, gồm: tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, tiền vệ Phạm Đức Huy, tiền vệ Đặng Văn Lắm…

