Đại hội Đảng

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được: "3 hành lang - 5 trụ cột" cho siêu đô thị

PHAN ANH

(NLĐO)- TP HCM đang đứng trước thời cơ vàng để bứt phá. Sự phát triển của thành phố không chỉ vì 14 triệu dân mà còn vì sự hưng thịnh của cả vùng Đông Nam Bộ

Ngày 13-8, UBND TP HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau khi các đại biểu góp ý, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã phát biểu kết luận, tiếp thu.

"1 không gian - 3 khu vực - 1 đặc khu"

Chủ tịch UBND TP HCM thống nhất với quan điểm đóng góp của chuyên gia về chủ đề đại hội. Trong đó cần xây dựng Đảng bộ TP HCM trong sạch, vững mạnh và tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được: "3 hành lang - 5 trụ cột" cho siêu đô thị- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận hội nghị

Đồng thời phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới; đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tư nhân thành động lực cho phát triển.

Nói về sứ mệnh, tầm nhìn mới của TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM cho biết thành phố sẽ là siêu đô thị mang tầm cỡ quốc tế, nằm trong 100 thành phố đáng sống nhất thế giới; tiên phong, dẫn dắt, lan tỏa cho cả nước.

Theo ông Nguyễn Văn Được, thành phố sẽ làm lại quy hoạch với tư duy "1 không gian - 3 khu vực - 1 đặc khu". Quan điểm làm quy hoạch không phải là cộng lại, mà là tối ưu hóa, chia sẻ lợi thế, phối hợp lợi thế gia tăng liên kết vùng.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được: "3 hành lang - 5 trụ cột" cho siêu đô thị- Ảnh 2.
Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được: "3 hành lang - 5 trụ cột" cho siêu đô thị- Ảnh 3.
Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được: "3 hành lang - 5 trụ cột" cho siêu đô thị- Ảnh 4.
Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được: "3 hành lang - 5 trụ cột" cho siêu đô thị- Ảnh 5.

Các đại biểu tham gia góp ý tại hội nghị

Chủ tịch UBND TP HCM cho rằng cần tận dụng lợi thế "3 hành lang – 5 trụ cột".

Trong đó "3 hàng lang" với hành lang Bắc - Nam lấy sông Sài Gòn làm trục, nối từ trung tâm TP HCM xuống khu vực Bình Dương. Hành lang phía Đông nối từ Bà Rịa, Bình Châu tới Vũng Tàu, Cần Giờ. Hành lang Đông Tây là từ Đồng Nai xuyên qua Long An cũ.

Năm trụ cột dựa trên lợi thế 3 vùng, gồm công nghiệp; logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không, khu mậu dịch tự do; trung tâm tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế và khoa học công nghệ.

Thời cơ vàng để bứt phá

Liên quan đến 7 đột phá chiến lược, ông Nguyễn Văn Được đề nghị tổ biên tập cần vạch những nội dung trọng tâm, trọng điểm của từng đột phá. Ví dụ về hạ tầng, TP HCM có đường sắt đô thị nhưng cần được quy hoạch lại, nối với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Ngoài đường sắt cho hành khách thì TP HCM cần có đường sắt hàng hóa nối từ Bàu Bàng qua Đồng Nai đi xuống cảng Cái Mép – Thị Vải.

Chủ tịch UBND TP HCM cho biết hiện TP HCM đã giao Becamex đăng ký để làm, hướng tới kết nối các khu công nghiệp để đỡ quá tải hạ tầng đường bộ, giảm chi phí cho logistics, giúp hàng lang công nghiệp đi từ nơi sản xuất đến nơi xuất khẩu.

"TP HCM đang đứng trước thời cơ vàng để bứt phá. Sự phát triển của thành phố không chỉ vì 14 triệu dân mà còn vì sự hưng thịnh của cả vùng Đông Nam Bộ và cả nước" - ông Nguyễn Văn Được khẳng định.

Chủ tịch UBND TP HCM tin tưởng với sự đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tinh thần dấn thân vì lợi ích chung cùng với những đóng góp quý báu thì dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM sẽ được hoàn thiện một cách tốt nhất.

Qua đó trở thành kim chỉ nam, dẫn lối cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra, góp phần xây dựng thành phố phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc và nghĩa tình, vươn tầm khu vực và thế giới.

    Thông báo