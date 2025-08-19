Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, Trung tướng Mai Hoàng dự nhiều chương trình ngày 19-8

Ngày 19-8, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM (Bến Nhà Rồng).

Tham dự có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM; Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM...

Đoàn đại biểu cũng đã tổ chức Lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Sau đó, Đoàn đại biểu đã đến dâng hoa tại Tượng đài "Công an nhân dân - Vì bình yên cuộc sống" (Công viên Âu Lạc).

Tại đây, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tri ân sự cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo TP HCM và đại biểu đã dành phút mặc niệm nhằm tôn vinh và tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, vì hạnh phúc nhân dân, vì bình yên cuộc sống.

Cũng trong sáng 19-8, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã chính thức ký Quyết định xác lập kỷ lục "Đường tranh bích họa với chủ đề "Việt Nam tươi đẹp" có tổng diện tích lớn nhất Việt Nam. Công trình thứ 20 này nằm dọc tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, được vẽ trên khu vực bờ tường Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Đại học Sài Gòn và Tổng Công ty điện lực TP HCM có tổng chiều dài gần 600m, tổng diện tích lên đến 2.600m² đã hoàn thành, khắc họa cảnh quan quê hương đất nước. Đặc biệt, công trình tái hiện sinh động lễ diễu binh lịch sử mừng Ngày thống nhất với hình ảnh các lực lượng vũ trang, cán bộ và nhân dân cùng hội tụ trong sắc màu rực rỡ.



