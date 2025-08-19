HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, Trung tướng Mai Hoàng dự nhiều chương trình ngày 19-8

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM và Trung tướng Mai Hoàng cùng đoàn đại biểu TP HCM tham dự nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND

Ngày 19-8, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM (Bến Nhà Rồng).

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, Trung tướng Mai Hoàng dự nhiều chương trình - Ảnh 1.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM; Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM...

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, Trung tướng Mai Hoàng dự nhiều chương trình - Ảnh 2.

Đoàn lãnh đạo TP HCM và Công an TP HCM dự nhiều chương trình ngày 19-8

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, Trung tướng Mai Hoàng dự nhiều chương trình - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, Trung tướng Mai Hoàng dự nhiều chương trình - Ảnh 4.

Công an TPHCM vinh danh 80 gương điển hình tiên tiến toàn diện tiêu biểu

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, Trung tướng Mai Hoàng dự nhiều chương trình - Ảnh 5.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, Trung tướng Mai Hoàng dự nhiều chương trình - Ảnh 6.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, Trung tướng Mai Hoàng dự nhiều chương trình - Ảnh 7.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, Trung tướng Mai Hoàng dự nhiều chương trình - Ảnh 8.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, Trung tướng Mai Hoàng dự nhiều chương trình - Ảnh 9.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, Trung tướng Mai Hoàng dự nhiều chương trình - Ảnh 10.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, Trung tướng Mai Hoàng dự nhiều chương trình - Ảnh 11.

"Đường tranh bích họa với chủ đề "Việt Nam tươi đẹp" có tổng diện tích lớn nhất Việt Nam.

Đoàn đại biểu cũng đã tổ chức Lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Sau đó, Đoàn đại biểu đã đến dâng hoa tại Tượng đài "Công an nhân dân - Vì bình yên cuộc sống" (Công viên Âu Lạc). 

Tại đây, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính,  tri ân sự cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

Lãnh đạo TP HCM và đại biểu đã dành phút mặc niệm nhằm tôn vinh và tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, vì hạnh phúc nhân dân, vì bình yên cuộc sống.

Cũng trong sáng 19-8, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã chính thức ký Quyết định xác lập kỷ lục "Đường tranh bích họa với chủ đề "Việt Nam tươi đẹp" có tổng diện tích lớn nhất Việt Nam.

Công trình thứ 20 này nằm dọc tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, được vẽ trên khu vực bờ tường Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Đại học Sài Gòn và Tổng Công ty điện lực TP HCM có tổng chiều dài gần 600m, tổng diện tích lên đến 2.600m² đã hoàn thành, khắc họa cảnh quan quê hương đất nước. Đặc biệt, công trình tái hiện sinh động lễ diễu binh lịch sử mừng Ngày thống nhất với hình ảnh các lực lượng vũ trang, cán bộ và nhân dân cùng hội tụ trong sắc màu rực rỡ.


Tin liên quan

Chân dung 2 ông trùm đường dây cờ bạc vừa bị Công an TP HCM bắt

Chân dung 2 ông trùm đường dây cờ bạc vừa bị Công an TP HCM bắt

(NLĐO) - Hơn 300 trinh sát Công an TP HCM chia làm nhiều mũi tấn công đã triệt phá đường dây đánh bạc hơn 20.000 tỉ đồng.

Hơn 300 trinh sát Công an TP HCM tham gia chuyên án đặc biệt

(NLĐO) - Hơn 300 trinh sát thuộc nhiều phòng nghiệp vụ Công an TP HCM đã tham gia chuyên án đặc biệt, triệt phá đường dây tội phạm trên nhiều tỉnh, thành

Công an TP HCM bắt khẩn cấp thanh niên giết tài xế xe ôm công nghệ

(NLĐO) - Ngay sau khi gây án, nam thanh niên 18 tuổi đã bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn

Công an TP HCM Trung tướng Mai Hoàng chủ tịch UBND TP HCM
