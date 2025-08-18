Báo Người Lao Động thăm, chúc mừng Công an TP HCM

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), sáng 18-8, Đảng ủy- Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã đến thăm, tặng hoa và chúc mừng Công an TP HCM.

Tiếp đoàn của Báo Người Lao Động có thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP HCM cùng lãnh đạo các Phòng, Ban trực thuộc Công an TP HCM.

Lãnh đạo, phóng viên Báo Người Lao Động thăm Công an TP HCM

Tại buổi tiếp thân mật, nhà báo Tô Đình Tuân, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động đã thông tin đến Ban Giám đốc Công an TP HCM những thành tựu Báo Người Lao Động đã đạt được trong 50 năm qua.

Hiện nay, Báo Người Lao Động có nhiều kênh thông tin, chuyên mục, đa dạng từ báo in, báo điện tử, truyền thông đa phương tiện, Facebook, Youtube, TikTok,…

Báo Người Lao Động thăm Phòng Tham mưu Công an TP HCM

Trong những năm qua, Báo Người Lao Động đã tổ chức thành công nhiều chương trình như "Tự hào cờ Tổ quốc" với tên gọi ban đầu là "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" khởi xướng và thực hiện từ tháng 6-2019, đã tạo tiếng vang và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Trong 50 năm qua, Báo Người Lao Động và bạn đọc của báo đã giúp đỡ, cưu mang rất nhiều trường hợp nghịch cảnh, thương tâm và là một trong những tờ báo hàng đầu có lượng độc giả theo dõi lớn.

Lãnh đạo Phòng An ninh Chính trị nội bộ tiếp Đoàn Báo Người Lao Động

Ông Tô Đình Tuân chia sẻ rất trân trọng những tình cảm quý báu của Ban Giám đốc Công an TP HCM nói riêng và toàn thể lực lượng Công an TP HCM nói chung đã dành cho Báo Người Lao Động.

"Trên mặt trận tuyên truyền về những chính sách pháp luật, những chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng như những chiến công, hy sinh thầm lặng của ngành công an, Công an TP HCM đã phối hợp tích cực, nhanh chóng với Báo để thông tin đến người dân kịp thời. Trong bối cảnh truyền thông số, thông tin lan truyền nhanh chóng, Báo Người Lao Động mong muốn thời gian tới tiếp tục gắn bó, đồng hành với Công an TP HCM, góp phần trong công cuộc bảo vệ an ninh trật tự xã hội của TP HCM"- ông Tô Đình Tuân nhấn mạnh.

Tiếp nhận ý kiến của ông Tô Đình Tuân, thiếu tướng Tạ Văn Đẹp ghi nhận những kết quả mà Báo Người Lao Động đạt được trong những năm qua và khẳng định báo Người Lao Động là một trong những đầu mối thông tin được Công an TP HCM tin tưởng.

"Báo Người Lao Động đã có những loạt bài điều tra gây tiếng vang, là tờ báo có lượng độc giả lớn và có uy tín trong lòng bạn đọc. Những năm qua, Báo đã tích cực tuyên truyền những kết quả, cống hiến của lực lượng Công an TP HCM. Thông tin các đợt ra quân trấn áp tội phạm, những chuyên án lớn được khám phá, những gương tiêu biểu của Công an TP HCM được báo phản ánh nhanh chóng, chính xác và toàn diện. Điều này đã tạo niềm tin đối với Công an TP HCM"- thiếu tướng Tạ Văn Đẹp nhìn nhận.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp mong muốn trong thời gian tới, lực lượng Công an TP HCM và Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục có những chương trình hợp tác, cùng nhau chia sẻ thông tin chính xác, nhân văn, nhanh chóng đến người dân cũng như đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm.

Cùng ngày, Ban Biên tập Báo Người Lao Động cũng đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ Phòng Tham mưu, Phòng An ninh Chính trị nội bộ và gửi hoa chúc mừng đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát Hình sự thuộc Công an TP HCM,…