Báo Người Lao Động thăm, chúc mừng Công an TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Báo Người Lao Động thăm, chúc mừng Công an TP HCM

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Ban Giám đốc Công an TP HCM mong muốn tiếp tục cùng Báo Người Lao Động có nhiều hoạt động hơn nữa để thông tin chính xác đến người dân

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), sáng 18-8, Đảng ủy- Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã đến thăm, tặng hoa và chúc mừng Công an TP HCM.

Tiếp đoàn của Báo Người Lao Động có thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP HCM cùng lãnh đạo các Phòng, Ban trực thuộc Công an TP HCM.

Báo Người Lao Động thăm, chúc mừng Công an TP HCM - Ảnh 1.

Lãnh đạo, phóng viên Báo Người Lao Động thăm Công an TP HCM

Tại buổi tiếp thân mật, nhà báo Tô Đình Tuân, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động đã thông tin đến Ban Giám đốc Công an TP HCM những thành tựu Báo Người Lao Động đã đạt được trong 50 năm qua.

Hiện nay, Báo Người Lao Động có nhiều kênh thông tin, chuyên mục, đa dạng từ báo in, báo điện tử, truyền thông đa phương tiện, Facebook, Youtube, TikTok,…

Báo Người Lao Động thăm, chúc mừng Công an TP HCM - Ảnh 2.

Báo Người Lao Động thăm Phòng Tham mưu Công an TP HCM

Trong những năm qua, Báo Người Lao Động đã tổ chức thành công nhiều chương trình như "Tự hào cờ Tổ quốc" với tên gọi ban đầu là "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" khởi xướng và thực hiện từ tháng 6-2019, đã tạo tiếng vang và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Trong 50 năm qua, Báo Người Lao Động và bạn đọc của báo đã giúp đỡ, cưu mang rất nhiều trường hợp nghịch cảnh, thương tâm và là một trong những tờ báo hàng đầu có lượng độc giả theo dõi lớn.

Báo Người Lao Động thăm, chúc mừng Công an TP HCM - Ảnh 3.

Lãnh đạo Phòng An ninh Chính trị nội bộ tiếp Đoàn Báo Người Lao Động

Ông Tô Đình Tuân chia sẻ rất trân trọng những tình cảm quý báu của Ban Giám đốc Công an TP HCM nói riêng và toàn thể lực lượng Công an TP HCM nói chung đã dành cho Báo Người Lao Động.

"Trên mặt trận tuyên truyền về những chính sách pháp luật, những chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng như những chiến công, hy sinh thầm lặng của ngành công an, Công an TP HCM đã phối hợp tích cực, nhanh chóng với Báo để thông tin đến người dân kịp thời. Trong bối cảnh truyền thông số, thông tin lan truyền nhanh chóng, Báo Người Lao Động mong muốn thời gian tới tiếp tục gắn bó, đồng hành với Công an TP HCM, góp phần trong công cuộc bảo vệ an ninh trật tự xã hội của TP HCM"- ông Tô Đình Tuân nhấn mạnh.

Tiếp nhận ý kiến của ông Tô Đình Tuân, thiếu tướng Tạ Văn Đẹp ghi nhận những kết quả mà Báo Người Lao Động đạt được trong những năm qua và khẳng định báo Người Lao Động là một trong những đầu mối thông tin được Công an TP HCM tin tưởng.

"Báo Người Lao Động đã có những loạt bài điều tra gây tiếng vang, là tờ báo có lượng độc giả lớn và có uy tín trong lòng bạn đọc. Những năm qua, Báo đã tích cực tuyên truyền những kết quả, cống hiến của lực lượng Công an TP HCM. Thông tin các đợt ra quân trấn áp tội phạm, những chuyên án lớn được khám phá, những gương tiêu biểu của Công an TP HCM được báo phản ánh nhanh chóng, chính xác và toàn diện. Điều này đã tạo niềm tin đối với Công an TP HCM"- thiếu tướng Tạ Văn Đẹp nhìn nhận.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp mong muốn trong thời gian tới, lực lượng Công an TP HCM và Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục có những chương trình hợp tác, cùng nhau chia sẻ thông tin chính xác, nhân văn, nhanh chóng đến người dân cũng như đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm.

Cùng ngày, Ban Biên tập Báo Người Lao Động cũng đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ Phòng Tham mưu, Phòng An ninh Chính trị nội bộ và gửi hoa chúc mừng đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát Hình sự thuộc Công an TP HCM,…

Tin liên quan

Trung tướng Mai Hoàng yêu cầu Công an TP HCM thực hiện quyết liệt 5 nhiệm vụ

Trung tướng Mai Hoàng yêu cầu Công an TP HCM thực hiện quyết liệt 5 nhiệm vụ

(NLĐO) - Trung tướng Mai Hoàng yêu cầu toàn bộ lực lượng Công an TP HCM hành động quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu đạt các chỉ tiêu cao điểm đề ra

Năm nhóm nhiệm vụ chiến lược của Công an TP HCM trong thời gian tới

(NLĐO) - Đảng bộ Công an TP HCM đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I và đề ra 5 nhóm nhiệm vụ chiến lược, xuyên suốt để hoàn thành 22 chỉ tiêu

Đảng bộ Công an TP HCM tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030

(NLĐO) - Đảng bộ Công an TP HCM tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 và được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP HCM đánh giá cao

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp Công an TP HCM Báo Người Lao Động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo