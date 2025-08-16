HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hơn 300 trinh sát Công an TP HCM tham gia chuyên án đặc biệt

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Hơn 300 trinh sát thuộc nhiều phòng nghiệp vụ Công an TP HCM đã tham gia chuyên án đặc biệt, triệt phá đường dây tội phạm trên nhiều tỉnh, thành

Chiều 16-8, Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 20.000 tỉ đồng.

Công an TP HCM phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Tấn Nguyên (SN 1981) và Nguyễn Thanh Nhã (SN 1981) có dấu hiệu cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trực tuyến. 

Cả 2 câu kết với đối tượng người nước ngoài, mua tài khoản từ các trang cá độ nước ngoài, sau đó phân chia thành nhiều cấp nhỏ, lôi kéo hàng trăm đại lý và con bạc tham gia.

Hơn 300 trinh sát Công an TP HCM tham gia chuyên án đặc biệt - Ảnh 1.

Các tập thể, cá nhân thuộc Công an TP HCM và VKSND TP HCM được khen thưởng

Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương có liên quan xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh triệt phá. 

Sau thời gian kiên trì thu thập chứng cứ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã làm rõ phương thức, thủ đoạn, đường đi dòng tiền của các đối tượng.

Hơn 300 trinh sát Công an TP HCM tham gia chuyên án đặc biệt - Ảnh 2.

Hơn 300 trinh sát Công an TP HCM tham gia chuyên án đặc biệt - Ảnh 3.

Hơn 300 trinh sát Công an TP HCM tham gia chuyên án đặc biệt - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND TP HCM đánh giá cao sự phối hợp giữa Công an TP HCM và VKSND TP HCM

Công an TP HCM đã ra lệnh cho hơn 300 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triển khai nhiều mũi tấn công tại nhiều tỉnh, thành phố. Các tổ công tác đã khống chế, bắt giữ 139 đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng và người dân.

Hơn 300 trinh sát Công an TP HCM tham gia chuyên án đặc biệt - Ảnh 5.

Trung tướng Mai Hoàng phát biểu tại buổi khen thưởng

Chỉ trong hơn 7 tháng hoạt động (từ cuối năm 2024 đến tháng 7-2025), đường dây tội phạm do Nguyễn Tấn Nguyên và Nguyễn Thanh Nhã cầm đầu đã tổ chức đánh bạc với tổng số điểm quy đổi tương đương hơn 20.270 tỉ đồng.

Đến nay, Công an TP HCM đã khởi tố 84 bị can, xử phạt hành chính 15 đối tượng khác có liên quan. Thu giữ tang vật gồm: 175 điện thoại di động, nhiều máy tính, gần 6,8 tỉ đồng, 56.000 USD cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác.

Chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô đặc biệt lớn này thể hiện rõ bản lĩnh, sự mưu trí, dũng cảm và quyết tâm cao độ của lực lượng Công an TP HCM trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Với chiến công đặc biệt xuất sắc này, chiều 16-8, tại trụ sở Công an TP HCM, Thành ủy TP HCM tổ chức trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Dự buổi trao khen thưởng có Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM; Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM; đại diện VKSND TP HCM. Phát biểu tại buổi trao khen, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trân trọng ghi nhận và đánh giá cao thành tích xuất sắc đột xuất của tập thể cán bộ, chiến sĩ đã mưu trí, nhạy bén, hiệp đồng phối hợp chặt chẽ với VKSND TP HCM triệt phá thành công chuyên án.

Trung tướng Mai Hoàng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, sự phối hợp hiệu quả của VKSND TP HCM, sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án.

Trung tướng Mai Hoàng cho biết thời gian tới, lực lượng Công an TP HCM sẽ tiếp tục quyết tâm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhằm bảo đảm cuộc sống bình yên cho cuộc sống người dân.

Công an TP HCM bắt khẩn cấp thanh niên giết tài xế xe ôm công nghệ

Công an TP HCM bắt khẩn cấp thanh niên giết tài xế xe ôm công nghệ

Công an TP HCM bắt 2 người đánh nhau do mâu thuẫn giao thông

(NLĐO) - Do mâu thuẫn giao thông, 2 người đàn ông đã dùng gậy sắt đánh nhau, gây náo loạn.

Công an TP HCM đột kích nhiều địa điểm, bắt khẩn cấp 8 người

(NLĐO) - Các đối tượng này khai lắp đắp hệ thống sang chiết, nạp gas và thuê nhân công sang chiếc gas trái phép, mỗi ngày bán ra hàng trăm bình gas giả

Công an TP HCM bắt 2 người đánh nhau do mâu thuẫn giao thông

(NLĐO) - Do mâu thuẫn giao thông, 2 người đàn ông đã dùng gậy sắt đánh nhau, gây náo loạn.

